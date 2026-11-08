अब घर पर ही पता चलेगा आटे और चावल में कितना आयरन! IIT दिल्ली ने बनाई सिर्फ डेढ़ रुपये की टेस्टिंग गोली
इस शोध का मकसद आम लोगों के लिए खाद्य पदार्थों में आयरन की जांच को आसान और सस्ता बनाना है. संवाददाता आनंद गुप्ता की रिपोर्ट
Published : November 8, 2026 at 2:46 PM IST
नई दिल्ली: बाजार से खरीदे जाने वाले आटे, चावल और गेहूं में कितना आयरन है, क्या कंपनी ने पैकेट पर जितनी मात्रा लिखी है, उतना आयरन वास्तव में मिलाया भी है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए अब महंगी लैब में जांच कराने की जरूरत कम हो सकती है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली के शोधार्थियों ने एक ऐसी छोटी सी टेस्टिंग गोली तैयार की है, जो पानी में खाद्य पदार्थ मिलाकर डालने पर रंग बदलती है. इसी रंग को देखकर पता लगाया जा सकता है कि खाने की चीज में आयरन मौजूद है या नहीं और उसकी मात्रा कितनी हो सकती है. इस गोली की अनुमानित कीमत महज डेढ़ से दो रुपये रखी गई है. खास बात यह है कि इसके उपयोग के लिए किसी बड़ी मशीन या विशेष उपकरण की जरूरत नहीं होगी.
आईआईटी दिल्ली के सेंटर फॉर रुलर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर हरि प्रसाद के मार्गदर्शन में पीएचडी कर रहे शोधार्थी अंकुर राणा इस तकनीक पर काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस शोध का मकसद आम लोगों के लिए खाद्य पदार्थों में आयरन की जांच को आसान और सस्ता बनाना है. इसका उपयोग करना भी आसान है. इसके लिए एक कटोरी या गिलास में करीब 100 मिलीलीटर पानी लेना होगा. इसमें थोड़ा सा आटा, गेहूं, चावल अन्य खाद्य पदार्थ मिलाना होगा. इसके बाद तैयार की गई एक गोली डालकर अच्छी तरह मिलाना होगा. कुछ समय बाद इसमें रंग दिखाई देने लगेगा. अगर रंग में बदलाव नहीं होता और पानी पहले की तरह साफ रहता है, तो यह आयरन की अनुपस्थिति का संकेत होगा. वहीं, पानी में रंग आने का मतलब है कि उस खाद्य पदार्थ में आयरन मौजूद है.
अलग-अलग रंग बताएंगे कितना है आयरन: इस तकनीक की खासियत यह है कि इससे सिर्फ आयरन की मौजूदगी ही नहीं, बल्कि उसकी अनुमानित मात्रा का भी पता लगाया जा सकता है. इसके लिए शोधार्थियों ने अलग-अलग रंगों का एक चार्ट तैयार किया है. शोधार्थी अंकुर राणा ने बताया कि चार्ट में सफेद रंग आयरन नहीं होने का संकेत देता है. ग्रे रंग करीब 10 मिलीग्राम, हल्का रंग 25 मिलीग्राम, पर्पल रंग 40 मिलीग्राम और काला रंग करीब 50 मिलीग्राम आयरन की मात्रा दर्शाता है. जांच के बाद खाद्य पदार्थ में आए रंग का चार्ट से मिलान करके आयरन की मात्रा का अंदाजा लगाया जा सकता है.
आयरन किस चीज से मिला, इसकी भी चलेगी जानकारी: इस तकनीक का एक और फायदा है. इससे यह पता लगाने में भी मदद मिलेगी कि खाद्य पदार्थ में किस तरह के आयरन का उपयोग किया गया है. दरअसल, कंपनियां खाद्य पदार्थों में आयरन बढ़ाने के लिए अलग-अलग स्रोतों का उपयोग करती हैं. ऐसे में आयरन की मात्रा के साथ उसका स्रोत जानना भी जरूरी होता है. इसके लिए शोधार्थियों ने नौ अलग-अलग रंगों और पैटर्न वाला चार्ट तैयार किया है. हर तरह के आयरन के साथ अलग रंग दिखाई देता है. उदाहरण के तौर पर फेरस सल्फेट और फेरिक आयरन की पहचान अलग-अलग रंगों के आधार पर की जा सकती है. इससे खाद्य पदार्थ में उपयोग किए गए आयरन के प्रकार को समझने में मदद मिलेगी.
50 तरह के खाद्य पदार्थों पर किया परीक्षण: अंकुर राणा ने बताया कि इस तकनीक को तैयार करने के लिए करीब ढाई साल तक शोध और प्रयोग किए गए. इस दौरान टीम ने 100 से 110 तरह के केमिकल्स पर परीक्षण किया. कई चरणों के बाद नौ प्रमुख केमिकल्स को चुना गया. इसके अलावा करीब 50 तरह के खाद्य पदार्थों के नमूनों पर भी इसका परीक्षण किया गया. उन्होंने बताया कि लगभग सभी नमूनों में इस तकनीक से जांच करना संभव हुआ. उन्होंने बताया कि यह गोली सिर्फ आटा, गेहूं और चावल के लिए ही नहीं, बल्कि नमक जैसे खाद्य पदार्थों के साथ आयरन की गोलियों और बच्चों के सिरप में आयरन की मौजूदगी जांचने के लिए भी उपयोग की जा सकती है.
2500 रुपये की जांच अब डेढ़-दो रुपये में करने की तैयारी: खाद्य पदार्थों में आयरन की जांच कराने के लिए लैब या संबंधित कंपनियों की मदद लेनी पड़ती है. शोधार्थी के मुताबिक, इस तरह की जांच पर करीब 2500 से 2600 रुपये तक खर्च हो सकते हैं. वहीं, आईआईटी दिल्ली की टीम की ओर से तैयार की गई गोली की अनुमानित कीमत डेढ़ से दो रुपये के आसपास होगी. उन्होंने बताया कि इससे आम लोगों के लिए भी खाद्य पदार्थों में आयरन की शुरुआती जांच करना आसान हो सकता है. खासकर गांवों में रहने वाले लोग भी कम खर्च में यह जान सकेंगे कि उनके खाने में आयरन मौजूद है या नहीं.
शोधार्थी अंकुर राणा ने बताया कि इस तकनीक का पेटेंट कराने की प्रक्रिया चल रही है. उम्मीद है कि अगले पांच से छह महीने में इसे बाजार में लाने की दिशा में काम आगे बढ़ सकता है. आईआईटी दिल्ली की टीम अब आयरन के अलावा शरीर के लिए जरूरी दूसरे तत्वों की जांच पर भी काम करने की योजना बना रही है. इसके अगले चरण में सोडियम, पोटैशियम और सल्फर जैसे तत्वों की जांच के लिए भी इसी तरह की सस्ती तकनीक विकसित करने का लक्ष्य है. इससे भविष्य में आम लोगों को खाने-पीने की चीजों में जरूरी पोषक तत्वों की मौजूदगी जांचने का आसान तरीका मिल सकता है.
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