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अब घर पर ही पता चलेगा आटे और चावल में कितना आयरन! IIT दिल्ली ने बनाई सिर्फ डेढ़ रुपये की टेस्टिंग गोली

आयरन टेस्टिंग गोली ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: बाजार से खरीदे जाने वाले आटे, चावल और गेहूं में कितना आयरन है, क्या कंपनी ने पैकेट पर जितनी मात्रा लिखी है, उतना आयरन वास्तव में मिलाया भी है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए अब महंगी लैब में जांच कराने की जरूरत कम हो सकती है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली के शोधार्थियों ने एक ऐसी छोटी सी टेस्टिंग गोली तैयार की है, जो पानी में खाद्य पदार्थ मिलाकर डालने पर रंग बदलती है. इसी रंग को देखकर पता लगाया जा सकता है कि खाने की चीज में आयरन मौजूद है या नहीं और उसकी मात्रा कितनी हो सकती है. इस गोली की अनुमानित कीमत महज डेढ़ से दो रुपये रखी गई है. खास बात यह है कि इसके उपयोग के लिए किसी बड़ी मशीन या विशेष उपकरण की जरूरत नहीं होगी.

आईआईटी दिल्ली के सेंटर फॉर रुलर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर हरि प्रसाद के मार्गदर्शन में पीएचडी कर रहे शोधार्थी अंकुर राणा इस तकनीक पर काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस शोध का मकसद आम लोगों के लिए खाद्य पदार्थों में आयरन की जांच को आसान और सस्ता बनाना है. इसका उपयोग करना भी आसान है. इसके लिए एक कटोरी या गिलास में करीब 100 मिलीलीटर पानी लेना होगा. इसमें थोड़ा सा आटा, गेहूं, चावल अन्य खाद्य पदार्थ मिलाना होगा. इसके बाद तैयार की गई एक गोली डालकर अच्छी तरह मिलाना होगा. कुछ समय बाद इसमें रंग दिखाई देने लगेगा. अगर रंग में बदलाव नहीं होता और पानी पहले की तरह साफ रहता है, तो यह आयरन की अनुपस्थिति का संकेत होगा. वहीं, पानी में रंग आने का मतलब है कि उस खाद्य पदार्थ में आयरन मौजूद है.