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IIT दिल्ली ने बनाया सैनिकों के लिए खास एंटी-माइन बूट, बारूदी सुरंगों से बचाएगा पैर, जानें क्या है खासियत

सैनिकों के लिए खास एंटी-माइन बूट ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: सीमा पर दुश्मन की गतिविधियों और बारूदी सुरंगों के खतरे के बीच तैनात भारतीय सैनिकों की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में IIT दिल्ली ने एक महत्वपूर्ण तकनीक विकसित की है. संस्थान की टीम ने ऐसा विशेष एंटी-माइन बूट तैयार किया है, जिसका उद्देश्य बारूदी सुरंगों से होने वाले नुकसान के दौरान सैनिकों के पैरों की रक्षा करना है. खास बात यह है कि इस बूट को तैयार करने में ऐसी कई सामानों का उपयोग किया गया है, जो मिलकर एक विशेष सुरक्षा परत बनाती हैं. यह परत खुद क्षतिग्रस्त होकर सैनिक के पैर को बचाने के लिए डिजाइन की गई है.

IIT दिल्ली के डॉ. विवेक ने बताया कि,