IIT दिल्ली ने बनाया सैनिकों के लिए खास एंटी-माइन बूट, बारूदी सुरंगों से बचाएगा पैर, जानें क्या है खासियत
डॉ. विवेक ने बताया कि इस बूट में 'सैक्रिफिशियल लेयर' यानी बलिदानी सुरक्षा परत की अवधारणा अपनाई गई है. संवाददाता आनंद कुमार गुप्ता की रिपोर्ट
Published : November 15, 2026 at 2:59 PM IST
नई दिल्ली: सीमा पर दुश्मन की गतिविधियों और बारूदी सुरंगों के खतरे के बीच तैनात भारतीय सैनिकों की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में IIT दिल्ली ने एक महत्वपूर्ण तकनीक विकसित की है. संस्थान की टीम ने ऐसा विशेष एंटी-माइन बूट तैयार किया है, जिसका उद्देश्य बारूदी सुरंगों से होने वाले नुकसान के दौरान सैनिकों के पैरों की रक्षा करना है. खास बात यह है कि इस बूट को तैयार करने में ऐसी कई सामानों का उपयोग किया गया है, जो मिलकर एक विशेष सुरक्षा परत बनाती हैं. यह परत खुद क्षतिग्रस्त होकर सैनिक के पैर को बचाने के लिए डिजाइन की गई है.
IIT दिल्ली के डॉ. विवेक ने बताया कि,
इस बूट के नमूनों का DRDO की चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैबोरेट्री (TBRL) लैब में परीक्षण किया जा चुका है. फिलहाल तकनीक विकास के चरण में है. इसका मौजूदा निर्माण खर्च करीब 10 हजार रुपये है. टीम का लक्ष्य पर्याप्त फंडिंग मिलने पर अगले दो से तीन वर्षों में इसे भारतीय सेना तक पहुंचाना है.
बारूदी सुरंगों के खतरे से सैनिकों को बचाने की कोशिश
सीमा और संघर्ष वाले इलाकों में सैनिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक जमीन के नीचे छिपी बारूदी सुरंगें हैं. कई बार सैनिकों को ऐसे क्षेत्रों में पैदल आगे बढ़ना पड़ता है, जहां बारूदी सुरंगों की मौजूदगी का खतरा बना रहता है. ऐसी स्थिति में किसी सैनिक का पैर सुरंग की चपेट में आने पर उसे गंभीर नुकसान पहुंच सकता है. इसका असर न केवल सैनिक के जीवन पर पड़ता है, बल्कि उसके सेना में आगे सेवाएं देने की क्षमता पर भी पड़ सकता है. इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए IIT दिल्ली की टीम ने एंटी-माइन बूट बनाया है. डॉ. विवेक ने बताया कि इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य सैनिकों के पैरों को सुरक्षा देना है, जिससे जोखिम वाले क्षेत्रों में ड्यूटी के दौरान उन्हें बेहतर सुरक्षा मिल सके.
पांच विशेष सामानों के संयोजन से तैयार सुरक्षा परत
इस बूट की खासियत इसमें उपयोग किए गए सामानों से हैं. इसे तैयार करने के लिए अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीएथिलीन, सिरेमिक हनीकॉम्ब, एल्युमिनियम फोम, केवलर और केवलर फेल्ट का उपयोग किया गया है. इन सामानों को मिलाकर एक विशेष सुरक्षा संरचना बनाई गई है.
डॉ. विवेक ने बताया कि इस बूट में 'सैक्रिफिशियल लेयर' यानी बलिदानी सुरक्षा परत की अवधारणा अपनाई गई है. इसका मतलब है कि किसी गंभीर प्रभाव की स्थिति में बूट की बाहरी सुरक्षा परत खुद क्षतिग्रस्त हो सकती है, लेकिन उसका उद्देश्य सैनिक के पैर को बचाना है. इस तरह बूट को इस सोच के साथ बनाया गया है कि नुकसान का प्रभाव सैनिक के पैर तक कम से कम पहुंचे
एंटी-पर्सनल माइंस के खतरे को ध्यान में रखकर हुआ विकास
डॉ. विवेक ने बताया कि बारूदी सुरंगें मुख्य रूप से दो श्रेणियों में होती हैं. पहली एंटी-पर्सनल माइंस, जो पैदल चलने वाले सैनिकों के लिए खतरा बनती हैं. दूसरी एंटी-टैंक माइंस, जिन्हें टैंकों और भारी सैन्य वाहनों को निशाना बनाने के लिए तैयार किया जाता है. IIT दिल्ली का यह बूट एंटी-पर्सनल माइंस से सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है. टीम ने भारतीय उपमहाद्वीप में उपयोग होने वाली माइंस के खतरे को ध्यान में रखते हुए इसके नमूनों का परीक्षण कराया है. डॉ. विवेक ने बताया कि इन नमूनों को DRDO की चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैबोरेटरी में टेस्ट किया गया है.
हालांकि, DRDO लैब में हुए परीक्षण के बाद भी सेना में उपयोग की मंजूरी मिलना बाकी है. भारतीय सेना अपने तय मानकों और प्रोटोकॉल के अनुसार अलग से परीक्षण करेगी. इसके बाद ही इसके उपयोग और खरीद पर निर्णय लिया जा सकेगा.
वजन और मोटाई कम करने पर IIT की टीम को मिली सफलता
इस प्रोजेक्ट में सिर्फ सुरक्षा क्षमता विकसित करना ही चुनौती नहीं थी, बल्कि बूट को हल्का और सुविधाजनक बनाना भी टीम का अहम लक्ष्य रहा है. क्योंकि सैनिकों को लंबे समय तक भारी उपकरणों के साथ ड्यूटी करनी पड़ती है. ऐसे में अतिरिक्त वजन उनकी गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है. डॉ. विवेक ने बताया कि पहले तैयार किए गए मॉडल का वजन करीब 2.8 किलोग्राम था और उसकी मोटाई 90 मिलीमीटर थी. अब टीम ने इसमें सुधार करते हुए 2.2 किलोग्राम वजन और 70 मिलीमीटर मोटाई वाले मॉडल में भी पहले जैसा प्रदर्शन हासिल किया है. उन्होंने बताया कि टीम अलग-अलग मोटाई वाले मॉडल पर काम कर रही है. इसका उद्देश्य सुरक्षा क्षमता को बनाए रखते हुए वजन और मोटाई कम करना है. इसके साथ ही अधिक खतरे वाले क्षेत्रों के लिए ज्यादा मोटाई वाले मॉडल विकसित करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है.
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2018 से चल रहा है प्रोजेक्ट, 10 हजार रुपये है निर्माण लागत
डॉ. विवेक ने बताया कि IIT दिल्ली की टीम वर्ष 2018 से इस तकनीक पर काम कर रही है. फिलहाल बूट की निर्माण लागत लगभग 10 हजार रुपये है. हालांकि, यह इसकी मौजूदा उत्पादन लागत है, अंतिम बिक्री कीमत नहीं. बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू होने के बाद इसकी लागत कम होने की संभावना है. उन्होंने बताया कि अंतिम कीमत अभी तय नहीं की जा सकती, क्योंकि उत्पादन के स्तर, उपयोग होने वाले सामान और अन्य कई कारकों का असर इसकी लागत पर पड़ेगा.
सेना के परीक्षण के बाद ही मिलेगा उपयोग का रास्ता
फिलहाल यह एंटी-माइन बूट विकास के चरण में है. DRDO की TBRL लैब में नमूनों का परीक्षण होने के बाद अब भारतीय सेना की अपनी परीक्षण प्रक्रिया जरूरी होगी. सेना अपने स्तर पर इसकी क्षमता और उपयोगिता का आकलन करेगी. परीक्षण में संतुष्ट होने के बाद ही इसे सेना में शामिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है. डॉ. विवेक ने बताया कि इस तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए फंडिंग की जरूरत है. यदि पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलती है, तो टीम अगले दो से तीन वर्षों में इसे भारतीय सेना तक पहुंचाने की कोशिश करेगी. उन्होंने अमेरिका, इजरायल और भारत का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया में इन तीन देशों में इस तरह की तकनीक पर काम हो रहा है. ऐसे में IIT दिल्ली की यह पहल भारतीय रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित हो सकती है.
पांच खास सामग्रियों से तैयार IIT दिल्ली का एंटी-माइन बूट
- UHMWPE (अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीएथिलीन): यह एक बेहद मजबूत और हल्का पॉलिमर पदार्थ है, जिसका उपयोग सुरक्षा उपकरणों में किया जाता है. इसकी खासियत कम वजन के साथ बेहतर मजबूती और ऊर्जा सहने की क्षमता है.
- हनीकॉम्ब: यह सिरेमिक से बनी छत्ते जैसी संरचना होती है, जिसे मजबूती और सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है. इसकी विशेष संरचना बाहरी प्रभाव को सहने और सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद करती है.
- एल्युमिनियम फोम: यह एल्युमिनियम से बना हल्का और छिद्रयुक्त पदार्थ होता है. इसकी संरचना बाहरी प्रभाव से पैदा होने वाली ऊर्जा को सोखने और फैलाने में मदद कर सकती है.
- केवलर: केवलर एक बेहद मजबूत सिंथेटिक फाइबर है, जिसका उपयोग बुलेटप्रूफ जैकेट, हेलमेट और सुरक्षा उपकरणों में किया जाता है. इसकी खासियत कम वजन के साथ उच्च मजबूती और टिकाऊपन है.
- केवलर फेल्ट: यह केवलर फाइबर से तैयार किया गया मुलायम और रेशेदार पदार्थ होता है. इसका उपयोग सुरक्षा संरचनाओं में अतिरिक्त परत और प्रभाव को सहने की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है.
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