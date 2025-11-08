ETV Bharat / bharat

आज बारिश है या धूप? कैसे अनुमान लगाते हैं मौसम वैज्ञानिक? IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स ने पेश किया मॉडल

नई दिल्ली: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली में ‘ओपन हाउस 2025’ में छात्रों ने अपने शोध और नवाचार के अनोखे प्रयोगों से लोगों को चकित कर दिया. इस आयोजन में स्वास्थ्य, रोबोटिक्स, ऊर्जा, बायोटेक्नोलॉजी, जलवायु, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाएं प्रदर्शित की गईं.

आईआईटी दिल्ली के सेंटर फॉर एट्मॉस्फेरिक साइंस के छात्रों ने 'ऑब्जर्विंग द एटमॉस्फेयर एंड ओशन' नामक प्रदर्शनी लोगों के लिए आश्चर्य का केंद्र रहा. इसमें दिखाया गया कि वैज्ञानिक किस तरह समुद्र की लहरों, वायुमंडल की गतिशीलता और सेटेलाइट से मिले आंकड़ों के आधार पर मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं.

इसके साथ ही हमारे वायुमंडल में यही डेटा हवाई अड्डों पर फ्लाइट देरी जैसी जानकारी देने में भी मदद करता है. इस प्रदर्शनी का नेतृत्व पीएचडी प्रथम वर्ष के छात्र आयुष नयन और उनकी टीम में याशिका गांधी, कैथरीन थेरेसा और एम. रवि नायक ने किया. आयुष ने बताया कि हम लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि जो चीजें रोजमर्रा में हमारे आसपास होती हैं, वैज्ञानिक उन्हें कैसे देखते और समझते हैं.

IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स ने पेश किया 'वेदर फॉरकास्ट' से जुड़ा मॉडल (ETV BHARAT)

समुद्र के नीचे की दुनिया:

आयुष ने एक छोटे मॉडल की मदद से बताया कि समुद्र के नीचे भी पहाड़ होते हैं, जिन्हें सी-माउंट्स कहा जाता है और कुछ जगहों पर ज्वालामुखियों के अवशेष भी पाए जाते हैं, जिन्हें गायट्स कहा जाता है. समुद्र की सतह और उसके बदलावों को मापने के लिए वैज्ञानिक मूरिंग्स (Buoy) नामक उपकरण लगाते हैं. यह उपकरण हवा की गति, तापमान और पानी के खारेपन (Salinity) को रिकॉर्ड करते हैं.