आज बारिश है या धूप? कैसे अनुमान लगाते हैं मौसम वैज्ञानिक? IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स ने पेश किया मॉडल
आईआईटी दिल्ली में विज्ञान का उत्सव: ओपन हाउस 2025 में छात्रों ने दिखाया “वातावरण और समुद्र” का अद्भुत संगम, बताई कई रोचक बातें
नई दिल्ली: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली में ‘ओपन हाउस 2025’ में छात्रों ने अपने शोध और नवाचार के अनोखे प्रयोगों से लोगों को चकित कर दिया. इस आयोजन में स्वास्थ्य, रोबोटिक्स, ऊर्जा, बायोटेक्नोलॉजी, जलवायु, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाएं प्रदर्शित की गईं.
आईआईटी दिल्ली के सेंटर फॉर एट्मॉस्फेरिक साइंस के छात्रों ने 'ऑब्जर्विंग द एटमॉस्फेयर एंड ओशन' नामक प्रदर्शनी लोगों के लिए आश्चर्य का केंद्र रहा. इसमें दिखाया गया कि वैज्ञानिक किस तरह समुद्र की लहरों, वायुमंडल की गतिशीलता और सेटेलाइट से मिले आंकड़ों के आधार पर मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं.
इसके साथ ही हमारे वायुमंडल में यही डेटा हवाई अड्डों पर फ्लाइट देरी जैसी जानकारी देने में भी मदद करता है. इस प्रदर्शनी का नेतृत्व पीएचडी प्रथम वर्ष के छात्र आयुष नयन और उनकी टीम में याशिका गांधी, कैथरीन थेरेसा और एम. रवि नायक ने किया. आयुष ने बताया कि हम लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि जो चीजें रोजमर्रा में हमारे आसपास होती हैं, वैज्ञानिक उन्हें कैसे देखते और समझते हैं.
समुद्र के नीचे की दुनिया:
आयुष ने एक छोटे मॉडल की मदद से बताया कि समुद्र के नीचे भी पहाड़ होते हैं, जिन्हें सी-माउंट्स कहा जाता है और कुछ जगहों पर ज्वालामुखियों के अवशेष भी पाए जाते हैं, जिन्हें गायट्स कहा जाता है. समुद्र की सतह और उसके बदलावों को मापने के लिए वैज्ञानिक मूरिंग्स (Buoy) नामक उपकरण लगाते हैं. यह उपकरण हवा की गति, तापमान और पानी के खारेपन (Salinity) को रिकॉर्ड करते हैं.
आसमान की ऊंचाई तक जाता है विज्ञान
इसके बाद टीम ने बताया कि वायुमंडल के ऊपरी हिस्से का अध्ययन रेडियो साउंड नामक उपकरण से किया जाता है. इसे गुब्बारे के साथ आसमान में छोड़ा जाता है. यह तापमान, हवा की गति, नमी और दबाव जैसे डेटा को रिकॉर्ड करता है और फिर पैराशूट के सहारे वापस धरती पर आ जाता है.
सैटेलाइट से मिलती है धरती की सटीक जानकारी
आयुष ने बताया कि जियोस्टेशनरी और पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स पृथ्वी की पूरी सतह से डेटा इकट्ठा करती हैं. इससे वैज्ञानिक जान पाते हैं कि कहां प्रदूषण अधिक है, हवा किस दिशा में बह रही है और मौसम में क्या बदलाव हो रहे हैं.
कैसे बनता है मौसम का पूर्वानुमान
आयुष ने बताया कि इन सैटेलाइट्स, रेडियो साउंड और समुद्री बुई से प्राप्त सभी डेटा को सर्वर पर प्रोसेस किया जाता है. यही डेटा आगे चलकर मौसम पूर्वानुमान और चक्रवात की भविष्यवाणी के लिए उपयोग होता है. आयुष ने बताया कि जब समुद्र में चक्रवात बनता है, तो वहां मौजूद बुई उसके तापमान, हवा और पानी की गति में हुए बदलावों को रिकॉर्ड करती है. इससे वैज्ञानिक समय रहते सटीक चेतावनी जारी कर पाते हैं.
