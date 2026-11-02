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IIT दिल्ली ने बनाया स्वदेशी फायर सूट, आग बुझाने वाले जवानों को अब मिलेगा हल्का सुरक्षा कवच

नई दिल्ली: आग लगने की घटना में फायरफाइटर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ आग बुझाना नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के साथ तेजी से लोगों की जान बचाना भी होती है. इस दौरान उन्हें भारी सुरक्षा सूट पहनकर काम करना पड़ता है. बाजार में मौजूद ऐसे सूट का वजन करीब 6 से 10 किलोग्राम तक होता है. भारी सूट के कारण आग के बीच तेजी से चलना, राहत और बचाव अभियान चलाना और लंबे समय तक काम करना मुश्किल हो जाता है. इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली ने डीआरडीओ के सहयोग से हल्का और पूरी तरह स्वदेशी फायर प्रोटेक्शन सूट तैयार किया है.

यह सूट करीब 1300 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी से सुरक्षा देने के लिए विकसित किया गया है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जहां बाजार में मौजूद सूट की कीमत करीब एक से तीन लाख रुपये तक है, वहीं इस स्वदेशी सूट की अनुमानित कीमत 30 से 40 हजार रुपये रखी गई है. यानी कम कीमत में फायरफाइटर्स को बेहतर सुरक्षा देने की दिशा में यह अहम पहल है.