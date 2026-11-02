IIT दिल्ली ने बनाया स्वदेशी फायर सूट, आग बुझाने वाले जवानों को अब मिलेगा हल्का सुरक्षा कवच
IIT दिल्ली ने डीआरडीओ के सहयोग से पूरी तरह स्वदेशी फायर प्रोटेक्शन सूट तैयार किया है. पढ़ें आनंद गुप्ता की रिपोर्ट
Published : November 2, 2026 at 7:52 PM IST|
Updated : November 2, 2026 at 8:09 PM IST
नई दिल्ली: आग लगने की घटना में फायरफाइटर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ आग बुझाना नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के साथ तेजी से लोगों की जान बचाना भी होती है. इस दौरान उन्हें भारी सुरक्षा सूट पहनकर काम करना पड़ता है. बाजार में मौजूद ऐसे सूट का वजन करीब 6 से 10 किलोग्राम तक होता है. भारी सूट के कारण आग के बीच तेजी से चलना, राहत और बचाव अभियान चलाना और लंबे समय तक काम करना मुश्किल हो जाता है. इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली ने डीआरडीओ के सहयोग से हल्का और पूरी तरह स्वदेशी फायर प्रोटेक्शन सूट तैयार किया है.
यह सूट करीब 1300 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी से सुरक्षा देने के लिए विकसित किया गया है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जहां बाजार में मौजूद सूट की कीमत करीब एक से तीन लाख रुपये तक है, वहीं इस स्वदेशी सूट की अनुमानित कीमत 30 से 40 हजार रुपये रखी गई है. यानी कम कीमत में फायरफाइटर्स को बेहतर सुरक्षा देने की दिशा में यह अहम पहल है.
भारी सूट की जगह हल्का सुरक्षा कवच बनाने पर हुआ काम
IIT दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग के सीनियर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट डॉ. सौरव बनर्जी ने बताया कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ऐसा सूट तैयार करना था, जिसे पहनकर फायरफाइटर्स आग जैसी बेहद खतरनाक परिस्थितियों में भी आसानी से काम कर सकें. उन्होंने कहा कि बाजार में मिलने वाले सूट का वजन छह से दस किलोग्राम तक होता है. ऐसे में आग लगने के दौरान किसी व्यक्ति को बचाने या रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में काफी परेशानी होती है. इसी समस्या का समाधान खोजने के लिए IIT दिल्ली और डीआरडीओ ने मिलकर हल्के वजन वाला सूट विकसित किया. इसे तैयार करते समय दो बातों पर विशेष ध्यान दिया गया. पहली, फायरफाइटर्स को अत्यधिक गर्मी से पर्याप्त सुरक्षा मिले और दूसरी, सूट पहनने के बाद उनकी काम करने की क्षमता प्रभावित न हो.
1300 डिग्री तक गर्मी से सुरक्षा, टीपीपी रेटिंग 50 से अधिक
इस स्वदेशी सूट की सबसे जरूरी विशेषता इसकी ताप से सुरक्षा देने की क्षमता है. सौरव बेनर्जी ने बताया कि यह सूट करीब 1300 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी से बचाव के लिए तैयार किया गया है. इसकी थर्मल प्रोटेक्टिव परफॉर्मेंस (टीपीपी) रेटिंग 50 से अधिक है. टीपीपी रेटिंग से पता चलता है कि किसी सुरक्षा कपड़े में गर्मी से बचाव की क्षमता कितनी है. इसके अलावा सूट में आराम और गर्मी के प्रभाव को कम करने से जुड़े मानकों पर भी काम किया गया है. उन्होंने बताया कि इसकी हीट लॉस से जुड़ी कम्फर्ट वैल्यू 205 से अधिक है. यानी टीम ने सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि लंबे समय तक काम करने के दौरान फायरफाइटर्स की सुविधा को भी ध्यान में रखा है.
30 रक्षा कर्मियों पर हुआ ट्रायल, मैनिकिन टेस्ट में भी परखा
किसी भी सुरक्षा उपकरण की असली उपयोगिता उसके परीक्षण से साबित होती है. इसी को ध्यान में रखते हुए इस सूट का डीआरडीओ के स्किल डेवलपमेंट सेंटर, पिलखुवा में परीक्षण किया गया. यहां 30 रक्षा कर्मियों के साथ इसका वेट ट्रायल किया गया. इसके अलावा मैनिकिन टेस्ट के जरिए भी सूट की सुरक्षा क्षमता का आकलन किया गया. सौरव बेनर्जी ने बताया कि मैनिकिन टेस्ट में कुल बर्न इंजरी का आंकड़ा तीन प्रतिशत से भी कम रहा. उन्होंने बताया कि संबंधित मानक के तहत यह आंकड़ा 15 प्रतिशत से कम होना चाहिए.
कम वजन से रेस्क्यू ऑपरेशन में मिलेगी ज्यादा सहूलियत
आग लगने की घटनाओं में कुछ सेकंड भी बेहद अहम होते हैं. फायरफाइटर्स को कई बार धुएं और तेज गर्मी के बीच फंसे लोगों तक पहुंचना पड़ता है. ऐसे में भारी सूट उनकी गति और काम करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है. सौरव बेनर्जी ने बताया कि इस सूट के उपयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए करीब 29 सेकंड का अतिरिक्त समय मिलने मिलता है. हल्का वजन होने से फायरफाइटर्स को तेजी से काम करने में मदद मिलेगी. इससे आग बुझाने के साथ-साथ लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया भी आसान हो सकती है.
विदेशी सूट से कई गुना सस्ता होगा स्वदेशी विकल्प
फिलहाल भारत में उपयोग होने वाले कई फायर प्रोटेक्शन सूट विदेशों से मंगाए जाते हैं. इनमें यूरोप और रूस से आने वाले सूट शामिल हैं. इनकी कीमत करीब एक से तीन लाख रुपये तक होती है. इसके मुकाबले IIT दिल्ली की टीम ने इस स्वदेशी सूट की अनुमानित कीमत 30 से 40 हजार रुपये रखी है. नया सूट मौजूदा बाजार विकल्पों के मुकाबले काफी कम कीमत पर मिल सकता है. यदि इसे बड़े स्तर पर तैयार किया जाता है तो फायर सर्विस से जुड़ी एजेंसियों के लिए सुरक्षा उपकरणों की खरीद का खर्च भी कम हो सकता है.
डीआरडीओ से प्रमाणन मिला, अब बाजार में आने की तैयारी
इस परियोजना पर डीआरडीओ के साथ काम पूरा करने के बाद सूट को संबंधित डीआरडीओ प्रयोगशाला से प्रमाणन मिल चुका है. फिलहाल यह तकनीक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी (टीओटी) के चरण में है. इसका मतलब है कि अब इस तकनीक को उत्पादन के लिए संबंधित उद्योग या निर्माता तक पहुंचाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है.सौरव बेनर्जी ने बताया कि अगले एक से दो साल में डीआरडीओ के माध्यम से इस उत्पाद को बाजार में लाने की योजना है.
क्यों अहम है यह तकनीक:
यह सूट केवल एक नया सुरक्षा उपकरण नहीं है, बल्कि भारत में फायरफाइटर्स के लिए स्वदेशी तकनीक से बेहतर सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने की कोशिश भी है. कम वजन, कम कीमत और अत्यधिक गर्मी से बचाव की क्षमता इसे खास बनाती है. अब सबसे अहम चुनौती इसका बड़े स्तर पर उत्पादन और फायर सर्विस में इसका उपयोग सुनिश्चित करना होगा. यदि यह योजना तय समय पर आगे बढ़ती है तो देश को महंगे आयातित सूट के मुकाबले एक किफायती स्वदेशी विकल्प मिल सकता है.
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