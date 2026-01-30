ETV Bharat / bharat

IIT दिल्ली ने अपने फाउंडेशन डे पर जारी किया 'अल्युमनी इम्पैक्ट रिपोर्ट', जानें अब तक कैसा रहा सफर

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने मनाया 68वां स्थापना दिवस, जारी की अपनी पहली ‘अल्युमनी इम्पैक्ट रिपोर्ट’ ,अब तक की असाधारण यात्रा का है व्यापक दस्तावेज़

IIT दिल्ली ने जारी की अपनी पहली ‘अल्युमनी इम्पैक्ट रिपोर्ट’
IIT दिल्ली ने जारी की अपनी पहली ‘अल्युमनी इम्पैक्ट रिपोर्ट’ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 30, 2026 at 12:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्टर : आनंद गुप्ता

नई दिल्ली: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली के 68वें स्थापना दिवस के मौके पर संस्थान ने न सिर्फ अपने गौरवशाली अतीत को याद किया, बल्कि भविष्य की दिशा भी स्पष्ट की. निदेशक प्रोफेसर रंगन बनर्जी ने बताया कि संस्थान आने वाले वर्षों में बड़े बदलावों की ओर बढ़ रहा है. इस अवसर पर “एल्युमिनाई इंपैक्ट डॉक्यूमेंट” भी जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि पिछले छह दशकों में IIT दिल्ली के पूर्व छात्रों (एल्युमिनाई) ने भारत और दुनिया को किस तरह से प्रभावित किया है.

एल्युमिनाई इंपैक्ट डॉक्यूमेंट का विमोचन:

संस्थान के निदेशक प्रोफेसर रंगन बनर्जी ने बताया कि स्थापना दिवस के मौके पर पहली बार एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें IIT दिल्ली के लगभग 65 हजार एल्युमिनाई के योगदान को दर्ज किया गया है. इनमें से करीब 40 हजार एल्युमिनाई भारत में ही कार्यरत हैं. उन्होंने बताया कि IIT दिल्ली के पूर्व छात्र स्टार्टअप, कॉरपोरेट, सरकारी सेवाओं, शिक्षा, रिसर्च, रक्षा, सामाजिक क्षेत्र और पब्लिक पॉलिसी जैसे क्षेत्रों में देश और दुनिया में बड़ा योगदान दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि स्टार्टअप सेक्टर में IIT दिल्ली के एल्युमिनाई ने हजारों नौकरियां पैदा की हैं और देश की अर्थव्यवस्था में मजबूत योगदान दिया है. कई एल्युमिनाई वैश्विक स्तर पर बड़ी कंपनियों के संस्थापक, सीईओ और रिसर्च लीडर बने हैं.

अब तक के गौरवशाली सफर पर जारी किया 'अल्युमनी इम्पैक्ट रिपोर्ट' (ETV Bharat)
शिक्षा से समाज परिवर्तन की सोच:
प्रोफेसर रंगन बनर्जी ने कहा कि IIT दिल्ली केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं है, बल्कि यह छात्रों के जीवन को बदलने वाली संस्था है. देश के अलग-अलग हिस्सों से आए छात्र यहां शिक्षा, रिसर्च, हॉस्टल जीवन और आपसी संवाद के जरिए आत्मविश्वासी नागरिक बनते हैं, जो आगे चलकर समाज और राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाते हैं. यही बदलाव एल्युमिनाई के माध्यम से समाज में दिखता है.
IIT दिल्ली का इतिहास
IIT दिल्ली का इतिहास (ETV Bharat)
IIT दिल्ली की अब तक की गरिमामय उपलब्धी
IIT दिल्ली की अब तक की गरिमामय उपलब्धी (ETV Bharat)
IIT दिल्ली का लक्ष्य
IIT दिल्ली का लक्ष्य (ETV Bharat)
IIT दिल्ली विजन 2035, भविष्य की तैयारी: निदेशक ने बताया कि संस्थान अब “IIT दिल्ली विजन 2035” पर काम कर रहा है. इसके तहत अगले 10-15 वर्षों में IIT दिल्ली को एक आधुनिक, वैश्विक स्तर के रिसर्च और इनोवेशन हब के रूप में विकसित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि संस्थान अब सिंगल कैंपस मॉडल से आगे बढ़कर मल्टी-कैंपस मॉडल की ओर जाएगा. इसका उद्देश्य विश्वस्तरीय शिक्षा, प्रभावी रिसर्च और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना है.
IIT दिल्ली प्रबंधन कैसे करता है काम
IIT दिल्ली प्रबंधन कैसे करता है काम (ETV Bharat)
नई बिल्डिंग और कैंपस री-इमेजिनिंग पर फोकस:
इस विजन का सबसे अहम हिस्सा कैंपस का री-इमेजिनिंग और नई बिल्डिंग्स का निर्माण है. प्रोफेसर रंगन बनर्जी ने बताया कि मौजूदा कैंपस अब संस्थान की जरूरतों के लिए छोटा पड़ने लगा है. इसलिए अब IIT दिल्ली वर्टिकल डेवलपमेंट (ऊंची नई इमारतों) की दिशा में आगे बढ़ेगा. हौज खास और आरकेपुरम में नई बिल्डिंग्स के जरिए ज्यादा रिसर्च स्पेस, आधुनिक लैब, इनोवेशन सेंटर और स्टूडेंट फैसिलिटीज विकसित की जाएंगी. इसके साथ ही सोनीपत कैंपस को रिसर्च और इनोवेशन कैंपस के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटिंग और रिसर्च फैसिलिटीज मौजूद होंगी.
IIT दिल्ली का वैश्विक शिक्षा के क्षेत्र में योगदान
IIT दिल्ली का वैश्विक शिक्षा के क्षेत्र में योगदान (ETV Bharat)
IIT दिल्ली का राष्ट्र निर्माण में योगदान
IIT दिल्ली का राष्ट्र निर्माण में योगदान (ETV Bharat)
छात्रों और समाज की भागीदारी:
IIT दिल्ली ने छात्रों के लिए एक विशेष प्रतियोगिता भी शुरू की है, जिसमें वह “भविष्य का IIT दिल्ली” कैसा हो, इस पर अपने आइडिया दे सकेंगे. इसके जरिए संस्थान की अगली पीढ़ी को विजन का हिस्सा बनाया जा रहा है.

TAGGED:

IIT DELHI ALUMNI IMPACT REPORT
IIT DELHI 68TH FOUNDATION DAY
IIT DELHI DIRECTOR RANGAN BANERJEE
IIT दिल्ली का 68वां स्थापना दिवस
IIT DELHI FOUNDATION DAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.