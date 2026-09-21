आईआईटी मुंबई छात्र आत्महत्या : प्रोफेसर के समर्थन में उतरा फैकल्टी, कहा- इमेज खराब ना करें
छात्र पर परीक्षा में नकल करने का लगा था आरोप. परिवार ने जाति आधार पर उत्पीड़न का लगाया आरोप.
Published : September 21, 2026 at 6:09 PM IST
मुंबई : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मुंबई के फैकल्टी फोरम ने सोमवार को कहा कि वह प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला के साथ ‘‘मजबूती से खड़ा’’ है. संस्थान में एक छात्र की आत्महत्या के कुछ दिनों बाद प्रोफेसर डूला को डीन (प्रशासनिक मामले) के पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया था.
फोरम ने कहा कि प्रो. डूला ने डीन (छात्र मामलों) के तौर पर अपने लंबे कार्यकाल के दौरान परिसर में छात्र समुदाय के कल्याण के लिए कई पहल शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. फैकल्टी फोरम ने यह भी कहा कि वह ‘‘झूठी और भ्रामक मीडिया खबरों’’ के जरिये उसके सहयोगी की छवि खराब किए जाने से ‘‘व्यथित’’ है.
ऊर्जा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विभाग के बीटेक द्वितीय वर्ष के छात्र साहिल रवींद्र वाकोडे (22) 18 सितंबर की शाम आईआईटी मुंबई के पवई परिसर स्थित अपने छात्रावास के कमरे में पंखे से लटका मिला था.
इस घटना के बाद छात्रों ने प्रदर्शन किया था. वहीं, छात्र के अभिभावकों की शिकायत के आधार पर कथित जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न को लेकर एक प्रोफेसर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया है.
आईआईटी मुंबई फैकल्टी फोरम के अध्यक्ष प्रो. राजकुमार एस. पंत ने एक आधिकारिक बयान में कहा, ‘‘हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि मीडिया की कई खबरों के विपरीत, प्रो. सूर्यनारायण डूला को आईआईटी मुंबई की सेवा से निलंबित नहीं किया गया है और वह संस्थान के संकाय के सदस्य के रूप में अपने पद पर बने हुए हैं.’’
पंत ने कहा कि फैकल्टी फोरम समझता है कि 18 सितंबर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए प्रो. डूला को संस्थान में डीन (प्रशासनिक मामले) के दायित्वों से अस्थायी रूप से मुक्त किया गया है.
बयान में कहा गया, ‘‘आईआईटी मुंबई का फैकल्टी फोरम अपने सहयोगी प्रो. सूर्यनारायण डूला के साथ मजबूती से खड़ा है. डीन (छात्र मामलों) के रूप में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान प्रो. डूला ने परिसर में छात्र समुदाय के कल्याण के लिए कई पहल शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.’’
बयान में कहा गया, ‘‘हम झूठी और भ्रामक मीडिया खबरों के माध्यम से अपने सहयोगी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए जाने से व्यथित हैं. हम 18 सितंबर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में अपने छात्र के निधन से भी दुखी हैं.’’
फैकल्टी फोरम संस्थान का एक औपचारिक निकाय है, जिसमें 750 से अधिक सदस्य हैं. इसके माध्यम से आईआईटी मुंबई के संकाय सदस्य संस्थान और अन्य संबंधित निकायों के समक्ष अपनी राय रखते हैं.
कौन हैं प्रोफेसर डूला
- सूर्यनारायण डूला आईआईटी बॉम्बे के एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं. वह 2009 से इसी संस्थान में अध्यापन का काम कर रहे हैं. वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और पावर सिस्टम से जुड़े रहे हैं. उन्होंने नागार्जुन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री प्राप्त की है. बीटेक के बाद वह आईआईटी बॉम्बे आ गए. यहां पर उन्होंने एनर्जी सिस्टम्स इंजीनियरिंग में एमटेक किया. एमटेक की डिग्री के बाद वे आईआईटी दिल्ली गए. यहां से उन्होंने पीएचडी किया. उनका विषय पावर सिस्टम्स था. पीएचडी के बाद वह आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाने का काम करने लगे. अध्यापन का काम करने से पहले वह कुछ दिनों तक बेंगलुरु की पावर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉन्सलटेंट रहे. उन्होंने हैदराबाद की मशीन टू मशीन में भी काम किया. आईआईटी बॉम्बे में ही वह डीन बने. 2022 में वह जेईई एडवांस्ड के आर्गेनाइजिंग चेयरमैन बने.
क्या है पूरा मामला
- महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के निवासी वाकोडे ऊर्जा विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग में बीटेक द्वितीय वर्ष के छात्र थे. आईआईटी मुंबई के एक बयान के अनुसार, छात्र ने परीक्षा के दौरान उत्तर के लिए प्रश्नपत्र चैटजीपीटी पर अपलोड किया था. वाकोडे के अभिभावकों ने दावा किया कि मौत से पहले उनके बेटे को संस्थागत उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा था. वाकोडे के अभिभावक की शिकायत पर पवई पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया.
संस्थान ने क्या कहा
- घटना के तुरंत बाद आईआईटी बॉम्बे का एक बयान आया. इसमें बताया गया कि छात्र को परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पाया गया था. हालांकि, उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी. निरीक्षक और विभागाध्यक्ष ने छात्र से इस मामले पर चर्चा की और उसे समझाया. उन्होंने उसे आश्वस्त किया कि इस घटना का उसके शैक्षणिक करियर पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा. इसके बाद वह अपने छात्रावास के कमरे में लौट गया और शाम को बाद में मृत पाया गया.
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