आईआईटी मुंबई छात्र आत्महत्या मामला: स्टूडेंट्स ने बयान के जरिए अपना रुख साफ किया
स्टूडेंट की ओर से कहा गया कि इस घटना ने हमें इंस्टीट्यूट के काम करने के तरीकों को फिर से देखने पर मजबूर किया है.
Published : September 22, 2026 at 10:35 AM IST
मुंबई: आईआईटी मुंबई के सेकंड ईयर के स्टूडेंट साहिल रवींद्र वाकोडे की मौत के तीन दिन बाद कई गंभीर सवाल उठे हैं. आईआईटी बॉम्बे ने शुरू में कहा था कि 18 सितंबर को मिड-सेमेस्टर एग्जाम के दौरान साहिल के पास से एक मोबाइल फोन मिला था.
उस घटना के कुछ ही घंटों के अंदर साहिल अपने हॉस्टल के कमरे में मृत अवस्था में मिला. उसके परिवार ने आरोप लगाया कि उसके साथ जाति के आधार पर भेदभाव और मेंटल हैरेसमेंट किया गया था. इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की. स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया और इंस्टीट्यूट को 18 मांगों का एक चार्टर दिया.
इस बीच आईआईटी बॉम्बे ने साहिल की मौत से पहले की घटनाओं के बारे में अपने शुरुआती बयान के लिए माफी मांगी है. मामले की जांच अब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है. साहिल वाकोडे आईआईटी बॉम्बे के एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सेकंड ईयर का स्टूडेंट था. 18 सितंबर को उसका मिड-सेमेस्टर एग्जाम था. अपने शुरुआती बयान में आईआईटी बॉम्बे ने बताया कि एग्जाम के दौरान उसके पास एक मोबाइल फोन मिला था.
इंस्टीट्यूट के मुताबिक साहिल ने एग्जाम का क्वेश्चन पेपर चैटजीपीटी पर अपलोड करके जवाब पाने की कोशिश की थी. इसके बाद, संबंधित टीचर, फैकल्टी एडवाइजर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने साहिल से बात की और काउंसलिंग दी.
आईआईटी ने कहा कि उसे भरोसा दिलाया गया था कि इस घटना से उसके एकेडमिक करियर पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इंस्टीट्यूट ने यह भी साफ किया कि उस समय उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू नहीं किया गया था. हालांकि, घटना के कुछ ही घंटों के अंदर, साहिल अपने हॉस्टल के कमरे में मृत मिला.
एग्जाम की घटना साहिल के साथ हुई बातचीत और उसकी मौत के बीच कोई सीधा लिंक था या नहीं, यह अभी जांच का विषय है. साहिल की मौत के बाद अपने शुरुआती बयान में आईआईटी बॉम्बे ने उन आरोपों की डिटेल दी कि उसने एग्जाम के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था.
चैटजीपीटी के जरिए जवाब पाने की कोशिश की थी. स्टूडेंट्स ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई, यह तर्क देते हुए कि मरे हुए स्टूडेंट पर एग्जाम में गड़बड़ी का पब्लिकली आरोप लगाना गलत था, जब उसके पास अपनी बात रखने का मौका नहीं था.
स्टूडेंट्स ने यह भी कहा कि जांच पूरी होने से पहले साहिल की मौत से जुड़ी घटनाओं के बारे में पक्के तौर पर बताना गलत था. इसके बाद आईआईटी बॉम्बे ने अपने पहले के बयान के लिए माफी मांगी और माना कि जब जांच अभी भी चल रही थी, तो मौत से पहले के हालात को पक्के फैक्ट्स के तौर पर पेश करना गलत था.
स्टूडेंट्स ने यह भी कहा कि जांच पूरी होने से पहले साहिल की मौत से जुड़ी घटनाओं के बारे में पक्के तौर पर बताना गलत था. इसके बाद आईआईटी ने अपने पहले के बयान के लिए माफी मांगी और माना कि जब जांच चल रही थी, तब मौत से पहले के हालात को पक्के फैक्ट्स के तौर पर पेश करना गलत था.
पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए साहिल के पिता ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को जाति के आधार पर भेदभाव और मेंटल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा था. शिकायत में प्रो. सूर्यनारायण दुल्ला और दूसरों के खिलाफ आरोप लगाए गए. हालांकि, इन आरोपों की अभी जांच चल रही है.
आईआईटी बॉम्बे ने कहा है कि साहिल ने इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेशन या एससी/एसटी सेल में जाति के आधार पर भेदभाव के बारे में कोई फॉर्मल शिकायत दर्ज नहीं कराई थी. परिवार के आरोपों और आईआईटी बॉम्बे के रुख में अंतर है. जांच से यह साफ हो जाएगा कि साहिल को जाति के आधार पर भेदभाव या मेंटल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा था, और क्या ये वजहें उसकी मौत से जुड़ी थी.
आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है. स्टेटमेंट में लिखा, 'हम किसी भी तरह की एकेडमिक बेईमानी या गलत काम को सपोर्ट या सपोर्ट नहीं करते हैं. साथ ही हमारे साथी स्टूडेंट साहिल की मौत से पैदा हुई स्थिति बहुत दुखद है. इस घटना ने हमें अपने इंस्टीट्यूट के काम करने के तरीकों और प्रोसेस को फिर से देखने पर मजबूर किया है.
स्टूडेंट के नेतृत्व में हुए प्रोटेस्ट का मकसद एकेडमिक गलत काम को सही ठहराना नहीं था. बल्कि, यह कुछ समय से चली आ रही सिस्टमिक दिक्कतों की ओर ध्यान खींचने और इंस्टीट्यूशनल लेवल पर सही, ठोस सुधारों की मांग करने की एक मिली-जुली कोशिश थी, ताकि यह पक्का हो सके कि भविष्य में किसी भी स्टूडेंट को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े.'
हमें खुशी है कि इंस्टीट्यूट डायरेक्टर और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव सदस्यों के साथ एक 'ओपन हाउस' (बातचीत का सेशन) ऑर्गनाइज किया गया, जिससे स्टूडेंट्स को सीधे अपनी चिंताएं और सवाल बताने का मौका मिला. प्रोफेसर सूर्यनारायण के बारे में हम यह साफ करना चाहते हैं कि चल रही जांच के बारे में पहले से कोई राय बनाना या एकतरफा राय बनाना हमारा कभी भी नजरिया नहीं रहा है.
हम अपनी फैकल्टी के मेंबर के तौर पर प्रोफेसर दुल्ला के साथ हैं और मानते हैं कि जांच का प्रोसेस फेयर और बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए. हमारी मांग है कि जांच पेंडिंग रहने तक उन्हें 'डीन (एडमिनिस्ट्रेशन)' के तौर पर उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाए.
यह सिर्फ एक सावधानी का तरीका था ताकि यह पक्का हो सके कि जांच पूरी तरह से स्वतंत्र रहे और किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त रहे. जांच के नतीजों और उसके बाद की किसी भी कार्रवाई में तय प्रोसीजरल नियमों का पालन होना चाहिए. स्टूडेंट्स के तौर पर, हमारा मानना है कि इस बुरी घटना से पैदा हुए मुद्दों को स्टूडेंट लीडरशिप में हैंडल किया जाना चाहिए और इंस्टीट्यूट के अंदर ही सुलझाया जाना चाहिए.
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