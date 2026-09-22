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आईआईटी मुंबई छात्र आत्महत्या मामला: स्टूडेंट्स ने बयान के जरिए अपना रुख साफ किया

मुंबई: आईआईटी मुंबई के सेकंड ईयर के स्टूडेंट साहिल रवींद्र वाकोडे की मौत के तीन दिन बाद कई गंभीर सवाल उठे हैं. आईआईटी बॉम्बे ने शुरू में कहा था कि 18 सितंबर को मिड-सेमेस्टर एग्जाम के दौरान साहिल के पास से एक मोबाइल फोन मिला था.

उस घटना के कुछ ही घंटों के अंदर साहिल अपने हॉस्टल के कमरे में मृत अवस्था में मिला. उसके परिवार ने आरोप लगाया कि उसके साथ जाति के आधार पर भेदभाव और मेंटल हैरेसमेंट किया गया था. इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की. स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया और इंस्टीट्यूट को 18 मांगों का एक चार्टर दिया.

इस बीच आईआईटी बॉम्बे ने साहिल की मौत से पहले की घटनाओं के बारे में अपने शुरुआती बयान के लिए माफी मांगी है. मामले की जांच अब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है. साहिल वाकोडे आईआईटी बॉम्बे के एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सेकंड ईयर का स्टूडेंट था. 18 सितंबर को उसका मिड-सेमेस्टर एग्जाम था. अपने शुरुआती बयान में आईआईटी बॉम्बे ने बताया कि एग्जाम के दौरान उसके पास एक मोबाइल फोन मिला था.

इंस्टीट्यूट के मुताबिक साहिल ने एग्जाम का क्वेश्चन पेपर चैटजीपीटी पर अपलोड करके जवाब पाने की कोशिश की थी. इसके बाद, संबंधित टीचर, फैकल्टी एडवाइजर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने साहिल से बात की और काउंसलिंग दी.

आईआईटी ने कहा कि उसे भरोसा दिलाया गया था कि इस घटना से उसके एकेडमिक करियर पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इंस्टीट्यूट ने यह भी साफ किया कि उस समय उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू नहीं किया गया था. हालांकि, घटना के कुछ ही घंटों के अंदर, साहिल अपने हॉस्टल के कमरे में मृत मिला.

एग्जाम की घटना साहिल के साथ हुई बातचीत और उसकी मौत के बीच कोई सीधा लिंक था या नहीं, यह अभी जांच का विषय है. साहिल की मौत के बाद अपने शुरुआती बयान में आईआईटी बॉम्बे ने उन आरोपों की डिटेल दी कि उसने एग्जाम के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था.

चैटजीपीटी के जरिए जवाब पाने की कोशिश की थी. स्टूडेंट्स ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई, यह तर्क देते हुए कि मरे हुए स्टूडेंट पर एग्जाम में गड़बड़ी का पब्लिकली आरोप लगाना गलत था, जब उसके पास अपनी बात रखने का मौका नहीं था.

स्टूडेंट्स ने यह भी कहा कि जांच पूरी होने से पहले साहिल की मौत से जुड़ी घटनाओं के बारे में पक्के तौर पर बताना गलत था. इसके बाद आईआईटी बॉम्बे ने अपने पहले के बयान के लिए माफी मांगी और माना कि जब जांच अभी भी चल रही थी, तो मौत से पहले के हालात को पक्के फैक्ट्स के तौर पर पेश करना गलत था.

स्टूडेंट्स ने यह भी कहा कि जांच पूरी होने से पहले साहिल की मौत से जुड़ी घटनाओं के बारे में पक्के तौर पर बताना गलत था. इसके बाद आईआईटी ने अपने पहले के बयान के लिए माफी मांगी और माना कि जब जांच चल रही थी, तब मौत से पहले के हालात को पक्के फैक्ट्स के तौर पर पेश करना गलत था.

पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए साहिल के पिता ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को जाति के आधार पर भेदभाव और मेंटल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा था. शिकायत में प्रो. सूर्यनारायण दुल्ला और दूसरों के खिलाफ आरोप लगाए गए. हालांकि, इन आरोपों की अभी जांच चल रही है.