'नोट छापने में भी तो खर्च होते हैं करोड़ों रुपये...UPI चार्ज लगाते समय रखें इसका भी ध्यान': IIT Bombay की रिपोर्ट
'यूपीआई एट अ क्रॉसरोड्स: रीइंट्रोड्यूसिंग द एमडीआर-इम्पैक्ट एनालिसिस एंड द वे फॉरवर्ड' रिपोर्ट बनाने वाले प्रोफेसर से ईटीवी ब्यूरोचीफ सौरभ शुक्ला ने खास बातचीत की
Published : October 11, 2026 at 7:18 PM IST
नई दिल्ली: देश की सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली डिजिटल भुगतान प्रणाली (UPI) को एक बड़े भरोसे के संकट का सामना करना पड़ सकता है, यदि प्रस्तावित शुल्कों को बिना किसी बदलाव के लागू कर दिया गया. आईआईटी बॉम्बे (IIT Bombay) के एक प्रोफेसर द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि दुकानदार इस अतिरिक्त लागत का बोझ कीमतों को बढ़ाकर सीधे आम उपभोक्ताओं पर डाल सकते हैं.
रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि रोजमर्रा के यूपीआई लेन-देन को मुफ्त रखने और जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए ऑनलाइन व्यवसायों और बड़े व्यापारियों को इस लागत का अधिकांश हिस्सा उठाना चाहिए. इस रिपोर्ट को आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर आशीष दास और आरबीआई के मौद्रिक नीति विभाग की पूर्व प्रभारी सलाहकार प्रज्ञा दास ने मिलकर तैयार किया है.
ईटीवी भारत से बातचीत में रिपोर्ट के लेखक और आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर आशीष दास ने कहा कि यूपीआई शुल्कों को उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए. जिसमें ऑनलाइन व्यवसायों और बड़े व्यापारियों को इस डिजिटल भुगतान प्रणाली को बनाए रखने की लागत का अधिकांश हिस्सा उठाना चाहिए.
'यूपीआई एट अ क्रॉसरोड्स: रीइंट्रोड्यूसिंग द एमडीआर-इम्पैक्ट एनालिसिस एंड द वे फॉरवर्ड' नामक इस रिपोर्ट का अनुमान है कि प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR)- जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए व्यापारियों से लिया जाने वाला एक शुल्क है- उससे यूपीआई सेवा प्रदाताओं को सालाना लगभग 18,000 करोड़ रुपये की कमाई हो सकती है. प्रोफेसर दास ने आगे कहा कि यूपीआई में जनता का भरोसा टूटने से बचाने के लिए इस व्यवस्था को लागू करने से पहले इसे तर्कसंगत बनाने की सख्त जरूरत है.
अगस्त 2026 के आंकड़ों के आधार पर, रिपोर्ट का अनुमान है कि इससे हर महीने संभावित रूप से 1,500 करोड़ रुपये का एमडीआर राजस्व (MDR revenue) मिल सकता है.
रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि 50 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक टर्नओवर वाले ऑनलाइन व्यापारियों और व्यवसायों पर लगने वाले शुल्क से ही नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के प्रस्तावित ढांचे के तहत मिलने वाले राजस्व का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा हासिल किया जा सकता है. रिपोर्ट के लेखकों का तर्क है कि डिजिटल भुगतान के व्यापक आर्थिक लाभों को देखते हुए, रोजमर्रा के यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर इस प्रणाली को आर्थिक रूप से चलाने का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए.
उपभोक्ता परोक्ष रूप से भुगतान कर सकते हैं
रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि व्यापारियों को एमडीआर को एक अलग भुगतान अधिभार के रूप में जोड़ने से रोकने मात्र से उपभोक्ता पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो सकते. व्यवसाय अंततः वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ाकर इस अतिरिक्त लागत की भरपाई कर सकते हैं. यह स्थिति 2,000 रुपये से कम की खरीदारी करने वाले ग्राहकों को भी प्रभावित कर सकती है, क्योंकि बढ़ी हुई कीमतें सभी प्रकार के लेन-देन पर लागू हो सकती हैं.
रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका असर यह होगा कि छोटे मूल्य का लेन-देन करने वाले ग्राहकों को बड़े लेन-देन की लागत का बोझ उठाना पड़ सकता है. लेखकों का तर्क है कि नीति निर्माताओं को केवल यह मानकर नहीं बैठ जाना चाहिए कि सीधे यूपीआई अधिभार पर रोक लगाने से उपभोक्ता अप्रभावित रहेंगे.
बैंकों को भी योगदान देना चाहिए
रिपोर्ट में इस बात पर भी सवाल उठाया गया है कि जब बैंक पहले से ही भारी मुनाफा कमा रहे हैं और कम लागत वाले बचत व चालू खातों के जमा पैसो से लाभ उठा रहे हैं, तो ऐसे में एमडीआर राजस्व पर इतनी ज्यादा निर्भरता की क्या आवश्यकता है. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2026 में कुल 4.31 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कमाए गए 1.98 लाख करोड़ रुपये भी शामिल हैं.
लेखकों का सुझाव है कि ऑफलाइन व्यापारियों से मिलने वाले एमडीआर राजस्व पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय, बैंकों को यूपीआई के संचालन और उसमें सुधार के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपये का योगदान देना चाहिए. वे इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि क्या 75,000 रुपये के यूपीआई लेन-देन पर 300 रुपये का शुल्क लेना तार्किक माना जा सकता है? उनका तर्क है कि सर्विस चार्ज हमेशा सेवा प्रदान करने की वास्तविक लागत के अनुरूप ही होना चाहिए.
किसे भुगतान करना चाहिए?
रिपोर्ट ऑनलाइन मर्चेंट यूपीआई लेन-देन पर एक तार्किक शुल्क लगाने की सिफारिश करती है, जिसे उसने 'डिजिटल भुगतान सुविधा शुल्क' कहा है. रिपोर्ट का तर्क है कि ई-कॉमर्स व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान बेहद जरूरी है, क्योंकि वे पारंपरिक दुकानों की तरह भौतिक नकदी पर निर्भर नहीं रह सकते.
इसके साथ ही, रिपोर्ट में एमडीआर को केवल उन व्यापारियों तक सीमित करने का प्रस्ताव दिया गया है जिनका वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ रुपये से अधिक है, क्योंकि कानूनन उनके लिए भुगतान विकल्प के रूप में यूपीआई प्रदान करना अनिवार्य है. रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि यदि प्रतिशत के आधार पर शुल्क लागू किया जाता है, तो इसकी अधिकतम सीमा (cap) 40 रुपये तय की जानी चाहिए.
आरबीआई को ढांचा तय करना चाहिए
रिपोर्ट में मांग की गई है कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) पर इस मामले को पूरी तरह छोड़ने के बजाय, भारतीय रिजर्व बैंक को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के तहत यूपीआई शुल्कों को तय करना चाहिए. लेखकों का तर्क है कि यूपीआई को एक आवश्यक बैंकिंग सेवा माना जाना चाहिए, और बैंकों, एप्लीकेशन प्रदाताओं व अन्य सेवा प्रदाताओं को इस इकोसिस्टम में उनकी भूमिका के लिए उचित मुआवजा मिलना चाहिए.
आशीष दास ने कहा कि रिपोर्ट में कर्ज के पुनर्भुगतान और ऋण वसूली को एमडीआर के दायरे से बाहर रखने की सिफारिश की गई है, ताकि कर्जदारों के लिए डिजिटल माध्यम से पैसे चुकाना महंगा न हो. उन्होंने आगे कहा कि इसमें उन क्रेडिट कार्ड शुल्कों की समीक्षा करने की भी मांग की गई है जो अप्रत्यक्ष रूप से यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर बोझ डाल सकते हैं. साथ ही पिछड़े या कम सेवा वाले क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे को निरंतर सहायता देने की बात कही गई है.
उनके अनुसार, नकदी के इस्तेमाल में भी काफी बड़ी लागत आती है. रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पिछले पांच वित्तीय वर्षों में मुद्रा (नोटों) की छपाई पर 26,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं. उनका तर्क है कि डिजिटल भुगतान को वित्तीय रूप से कैसे चलाया जाए, यह तय करते समय इन खर्चों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए.
रिपोर्ट का कहना है कि यूपीआई के दीर्घकालिक आर्थिक लाभ, एमडीआर के जरिए मिलने वाले अतिरिक्त राजस्व की तुलना में कहीं अधिक बड़े हैं. यह चेतावनी दी गई है कि प्रस्तावित शुल्कों को बिना किसी बदलाव के लागू करने से जनता का भरोसा टूट सकता है.
रिपोर्ट में एक ऐसी प्रणाली बनाने की मांग की गई है जो सेवा प्रदाताओं को उचित मुआवजा भी दे, और साथ ही पर्सन-टू-पर्सन (एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति) ट्रांसफर और रोज़मर्रा की खरीदारी को मुफ्त भी रखे. इस रिपोर्ट की मुख्य सिफारिश यह भी है कि आम उपयोगकर्ताओं पर बोझ डाले बिना ही यूपीआई को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए.
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