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'नोट छापने में भी तो खर्च होते हैं करोड़ों रुपये...UPI चार्ज लगाते समय रखें इसका भी ध्यान': IIT Bombay की रिपोर्ट

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

नई दिल्ली: देश की सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली डिजिटल भुगतान प्रणाली (UPI) को एक बड़े भरोसे के संकट का सामना करना पड़ सकता है, यदि प्रस्तावित शुल्कों को बिना किसी बदलाव के लागू कर दिया गया. आईआईटी बॉम्बे (IIT Bombay) के एक प्रोफेसर द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि दुकानदार इस अतिरिक्त लागत का बोझ कीमतों को बढ़ाकर सीधे आम उपभोक्ताओं पर डाल सकते हैं.

रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि रोजमर्रा के यूपीआई लेन-देन को मुफ्त रखने और जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए ऑनलाइन व्यवसायों और बड़े व्यापारियों को इस लागत का अधिकांश हिस्सा उठाना चाहिए. इस रिपोर्ट को आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर आशीष दास और आरबीआई के मौद्रिक नीति विभाग की पूर्व प्रभारी सलाहकार प्रज्ञा दास ने मिलकर तैयार किया है.