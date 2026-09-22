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IIT बॉम्बे में हटाए जाएंगे सीलिंग फैन; विशेषज्ञों ने छात्रों के मानसिक तनाव पर ध्यान देने पर जोर दिया

मुंबई: आईआईटी बॉम्बे के सभी हॉस्टल में सीलिंग फैन को दीवार पर लगने वाले फैन से बदलने की तैयारी है. नए पंखों का पहला बैच कैंपस में आ गया है, और अगले चरण में, इन्हें हॉस्टल के सभी कमरों के साथ-साथ दूसरे कक्षों में भी लगाया जाएगा. बीटेक छात्र साहिल वाकोडे की मौत के बाद इस फैसले पर ध्यान गया, लेकिन IIT बॉम्बे ने साफ किया है कि फैन बदलने का प्रस्ताव पहले ही रखा गया था. हालांकि, इन सुरक्षा उपायों के साथ-साथ, छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा भी उतना ही गंभीर बना हुआ है.

साहिल की मौत के बाद पंखे बदलने का फैसला अचानक नहीं लिया गया; हॉस्टल के नवीनीकरण के तहत सीलिंग फैन की जगह दीवार पर लगने वाले पंखे लगाने की योजना पर पिछले दो महीनों से विचार चल रहा था. छात्रों को जुलाई में इसका भरोसा भी दिलाया गया था. आईआईटी बॉम्बे ने कहा कि पंखों का पहला बैच आने से इस फैसले पर अमल शुरू हो गया है.

क्या पंखे बदलने से छात्रों का तनाव कम होगा? यह सवाल बना हुआ है. काउंसलर जयवंत कुलकर्णी के अनुसार, "यह मान लेना गलत है कि जब कोई छात्र कोई आत्मघाती कदम उठाता है, तो उसकी एकमात्र वजह परीक्षा या शैक्षणिक दबाव ही होता है. यह समझना बेहद जरूरी है कि उस दौरान छात्र के जीवन में असल में क्या चल रहा था."

छात्रों का विश्वास बहाल करने की जरूरत

मनोचिकित्सक डॉ. रूही पटेल ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी घटनाओं के बाद शिक्षकों के लिए छात्रों के साथ विश्वास कायम करना और खुलकर बातचीत करना जरूरी है. उन्होंने कहा, "इस प्रक्रिया में विभिन्न पहलुओं की जांच करना शामिल है, जैसे कि छात्र की मानसिक और शारीरिक स्थिति, दोस्तों और परिवार के साथ संबंध, सोशल मीडिया और फोन का उपयोग, कॉलेज में उपस्थिति और व्यवहार में बदलाव. इससे यह सटीक रूप से निर्धारित करने में मदद मिल सकती है कि छात्र वास्तव में किस तरह के तनाव में था और क्या समय रहते इसकी पहचान की जा सकती थी."