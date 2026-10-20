ETV Bharat / bharat

ऊपर के शांत दिखने वाले हिमालय के अंदर मची बड़ी हलचल, नई स्टडी में बढ़ाई टेंशन, जानिए कैसे

देहरादून: ऊपर के शांत दिखने वाले हिमालय के अंदर बड़ी हलचल चल रही है, जो भविष्य में बड़े खतरे का संकेत दे रही है. इसका खुलासा खुद वैज्ञानिकों की एक स्टडी रिपोर्ट में हुआ है. हाल ही में वैज्ञानिकों ने भूकंप को लेकर एक स्टडी की थी, जिसमें सामने आयाा कि उत्तराखंड हिमालय के नीचे स्थित मुख्य हिमालयन थ्रस्ट (Main Himalayan Thrust) भूगर्भीय फॉल्ट लाइन पूरी तरह से लॉक्ड है, जिसने वैज्ञानिकों की टेंशन बढ़ा दी है.

वैज्ञानिकों का कहना है कि मुख्य हिमालयन थ्रस्ट (Main Himalayan Thrust) भूगर्भीय फॉल्ट लाइन के लॉक होने से भारतीय और तिब्बती प्लेटों के बीच हो रहे घर्षण से पैदा हो रही ऊर्जा लगातार जमीन के अंदर एकत्र हो रही है, जिसे रिलीज होने का रास्ता नहीं मिल रहा है. ऐसे में वैज्ञानिकों ने इस अध्ययन के दौरान ये पाया है कि इस क्षेत्र में हर 100 साल में इतनी एनर्जी एकत्र हो रही है, जो 8.1 मेग्नीट्यूड तक का भूकंप ला सकती है.

इंटरप्लेट कपलिंग 0.8 से अधिक: नए शोध में पाया गया कि पूरा उत्तराखंड हिमालय अत्यधिक कपल्ड क्षेत्र में है. रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेटों के बीच इंटरप्लेट कपलिंग का मान 0.8 से अधिक दर्ज किया गया है. इसका मतलब है कि फॉल्ट का करीब 80 फीसदी से अधिक हिस्सा लॉक है, जहां पर एनर्जी लगातार एकत्र हो रही है.

लंबे समय से नहीं आया प्लेट-बाउंड्री पर बड़ा भूकंप: उत्तराखंड हिमालय को वैज्ञानिक सेंट्रल हिमालयन सीस्मिक गैप (Central Himalayan Seismic Gap) का हिस्सा मानते हैं, ये वो क्षेत्र है, जहां लंबे समय से कोई बहुत बड़ा प्लेट-बाउंड्री भूकंप नहीं आया है, लेकिन वहां एनर्जी लगातार एकत्र हो रही है.

एनर्जी अचानक से रिलीज होती है : वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालय का निर्माण करोड़ों साल पहले भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के घर्षण (friction) से हुआ था. यह घर्षण आज भी जारी है. इसी के चलते भारतीय प्लेट, तिब्बत के नीचे दबती जा रही है. इस प्रक्रिया में मुख्य हिमालयन थ्रस्ट नाम की विशाल भूगर्भीय फॉल्ट पर बड़ी मात्रा में एनर्जी एकत्र हो रही है. जब यहीं एनर्जी अचानक से रिलीज होती है, तो उससे बड़े भूकंप आते हैं. इस तरह के अचानक एनर्जी के रिलीज होने को वैज्ञानिक भाषा में इंटरसीस्मिक स्ट्रेन एक्यूमुलेशन (Interseismic Strain Accumulation) कहते हैं.

हिमालय में आठ मेग्नीट्यूड का भूकंप आएगा ही आएगा, वो आज से 10 साल बाद आए या फिर 20 साल बाद. क्योंकि भारतीय प्लेट और यूरेशन प्लेट के बीच घर्षण जारी है, जिसके चलते भूगर्भ में एनर्जी एकत्र हो रही है, ये एनर्जी किसी न किसी दिन भूकंप के रूप में रिलीज होगी. -डॉ नरेश कुमार, भू- वैज्ञानिक, वाडिया इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन जियोलॉजी-

सालाना 4 से 6 मिलीमीटर की दर से ऊपर उठ रही सतह: आसान शब्दों में कहे तो फॉल्ट पर जितनी ऊर्जा बन रही है, यदि यह ऊर्जा समय-समय पर रिलीज नहीं होती तो वो ऊर्जा भूकंप के रूप में निकलने का इंतजार करती है. रिपोर्ट के अनुसार उच्च हिमालय में सतह सालाना 4 से 6 मिलीमीटर की दर से ऊपर उठ रही है, जबकि कुछ निचले और लेसर हिमालय क्षेत्रों में धंसाव देखा गया, जो इस बात का संकेत है कि फॉल्ट का ऊपरी हिस्से में लगातार तनाव (ऊर्जा) जमा हो रहा है.

अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड हिमालय के नीचे मुख्य हिमालयन थ्रस्ट की लॉकिंग चौड़ाई करीब 115 किलोमीटर है. यह फॉल्ट करीब 20 किलोमीटर की गहराई तक पूरी तरह लॉक है. ऐसे में हर साल करीब 18 मिलीमीटर की स्लिप डेफिसिट दर से ऊर्जा जमा हो रही है.

उत्तराखंड राज्य में बड़े भूकंप की संभावना के सवाल पर वाडिया इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन जियोलॉजी के भू- वैज्ञानिक डॉ नरेश कुमार ने कहा कि भूकंप का सटीक भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन किया जा चुका है. 7.5 से 8.0 मैग्नीट्यूट का भूकंप हिमालय में ही आएगा. क्योंकि सिस्मिक बेल्ट हाइयर हिमालयन में मौजूद है. -डॉ नरेश कुमार, भू- वैज्ञानिक, वाडिया इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन जियोलॉजी-

मुख्य हिमालयन थ्रस्ट की लॉकिंग चौड़ाई करीब 115 किलोमीटर : अध्ययन के लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के करीब 130 स्टेशनों के डेटा और जापान के ALOS-2 उपग्रह से मिली InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar) तकनीक की तस्वीरों का इस्तेमाल किया है.

चार अक्टूबर को प्रकाशित हुई नई स्टडी: दरअसल, आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं दिब्य शक्ति पंडा, मृदुल यादव और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मेक्सिको के एरिक ओ. लिंडसे और जी. श्रीनिवास राव ने उत्तराखंड के मुख्य हिमालयन थ्रस्ट में एकत्र हो रही एनर्जी पर अध्ययन किया है. शोधकर्ताओं की यह रिपोर्ट Interseismic plate coupling along the Uttarakhand Himalaya from GNSS and ALOS-2 InSAR के नाम से चार अक्टूबर को अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंस लेटर्स जर्नल में प्रकाशित हुई है.

GNSS डेटा से ये आंकलन किया जा सकता है कि इंडियन और यूरेशियन प्लेट के घर्षण से कितनी एनर्जी भूगर्भ में एकत्र हो चुकी है. ऐसे में अगर आठ मेग्नीट्यूड का भूकंप आना है तो उसमें लगभग 300 से 400 साल का समय लग सकता है, लेकिन जब छोटे-छोटे भूकंप के जरिए एनर्जी रिलीज होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी काफी अधिक बढ़ जाती है.

-डॉ नरेश कुमार, भू- वैज्ञानिक, वाडिया इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन जियोलॉजी-

सीस्मिक मोमेंट डेफिसिट: शोधकर्ताओं ने अध्ययन के दौरान ये अनुमान लगाया गया है कि उत्तराखंड के करीब 300 किलोमीटर लंबे हिस्से में हर साल 1.28 ×10^19 न्यूटन-मीटर (1.28 ×10^19 Nm per year) की दर से सीस्मिक मोमेंट डेफिसिट हो रहा है. यही हर 100 साल में 1.28 ×10^21 न्यूटन-मीटर एनर्जी एकत्र हो रही है, जो कभी भी भूकंप के रूप में रिलीज़ हो सकती है.

स्टडी में स्लिप रेट का आंकड़ा (PHOTO-)

तीव्रता और समय का सटीक अनुमान लगाना संभव नहीं: रिपोर्ट के अनुसार 100 साल में एकत्र 1.28 ×10^21 न्यूटन-मीटर एनर्जी, इतनी है, जितनी एक 8.1 मैग्नीट्यूट का भूकंप आने पर एनर्जी रिलीज़ होती है. हालांकि शोधकर्ताओं ने ये कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगले 100 साल में 8.1 तीव्रता का भूकंप आएगा. भविष्य में आने वाले के भूकंप की तीव्रता और समय का सटीक अनुमान लगाना अभी संभव नहीं है. क्योंकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि भूगर्भ के एकत्र एनर्जी से फॉल्ट का कितना हिस्सा एक साथ टूटेगा.

उत्तराखंड के नीचे जमा है बड़े भूकंप की ऊर्जा (PHOTO- अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंस लेटर्स जर्नल)

ये अध्ययन इसलिए काफी महत्वपूर्ण: इस स्टडी को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. क्योंकि अभी तक जो स्टडी हुई है, उसमें उत्तराखंड को कम-कपलिंग जोन में रखा गया था, जबकि नई स्टडी में ज्यादा-कपलिंग जोन यानी एनर्जी एकत्र करने के लिहाज से काफी सक्रिय पाया गया है.

हिमालय बेल्ट को एक सीस्मिक गैप माना है, लेकिन शत प्रतिशत सीस्मिक गैप का होना मुश्किल है. साल 1905 में कांगड़ा में आया भूकंप और साल 1934 में बिहार में आया भूकंप के बीच में काफी रीजन है, जहां पर पिछले 300- 400 सालों में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है. 1803 में गढ़वाल में जो भूकंप आया था, वो 8 मेग्नीट्यूड से कम का था. ऐसे में आठ मेग्नीट्यूड भूकंप के लिए सीस्मिक गैप माना जा रहा है.

-नरेश कुमार, भू- वैज्ञानिक, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी-

दो तरह के डेटा का इस्तेमाल किया गया: शोधकर्ताओं ने अध्ययन में लिए दो तरह के डेटा का इस्तेमाल किया है. पहला GNSS डेटा जो सैटेलाइट के जरिए जमीन की क्षैतिज गति (Horizontal Motion) को मापता है. दूसरा ALOS-2 उपग्रह का InSAR डेटा जो जमीन के ऊपर उठने या धंसने की स्थिति को मापता है.

हर 100 साल में 8.1 तीव्रता के भूकंप जितनी एनर्जी एकत्र हो रही है. (PHOTO- अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंस लेटर्स जर्नल)

55 ALOS-2 सीन का उपयोग किया गया: InSAR के लिए 2015 से 2024 तक के 55 ALOS-2 सीन का उपयोग किया गया. इनमें से 214 इंटरफेरोग्राम पेयर बनाए गए, जिनमें से 154 को एनालिसिस के लिए चुना गया, ये करीब 9 साल का डेटा है, जो पहले हुए अध्ययनों से करीब 1.5 गुना लंबा है. यही नहीं इस अध्ययन में एक नया मॉडल Elastic Subducting Plate Model भी इस्तेमाल किया गया, जिससे पता चला कि फॉल्ट की लॉकिंग चौड़ाई करीब 115 किलोमीटर है और करीब 20 किलोमीटर की गहराई तक पूरी तरह लॉक है. ये अध्ययन उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों पर केंद्रित है.

सालाना 4 से 6 मिलीमीटर की दर से ऊपर उठ रही सतह (PHOTO- अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंस लेटर्स जर्नल)

इंडो-गंगेटिक मैदान भी खतरे से बाहर नहीं: रिपोर्ट में कहा गया है कि मेन हिमालयन ट्रस्ट का ऊपरी हिस्सा पूरी लंबाई में जुड़ा हुआ (Coupled) है, जिससे पता चलता है कि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों में भूकंप का बड़ा खतरा है. इसके अलावा इंडो-गंगेटिक मैदान भी खतरे से बाहर नहीं है. ऐसे में हिमालयन मेगा थ्रस्ट से जुड़ा खतरा आसपास के घनी आबादी वाले मैदानी इलाकों तक फैल सकता है.

उत्तराखंड में मेन सेंट्रल थ्रस्ट (ETV Bharat)

इंडो-गंगेटिक मैदान में रहती है 40 फीसदी आबादी: भारत की करीब 40 फीसदी आबादी इंडो-गंगेटिक मैदान में रहती है. इसलिए बड़े भूकंप का असर सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं रहेगा. अध्ययन के आधार पर शोधकर्ताओं ने ये स्पष्ट किया है कि ये अध्ययन यह नहीं कहता कि भूकंप कब आएगा, लेकिन उत्तराखंड में बड़े भूकंप की संभावना है. ऐसे में भूकंप-रोधी निर्माण, जन-जागरूकता, आपातकालीन तैयारी और भूकंपीय निगरानी बेहद जरूरी है.

हाई रिस्क जोन 6 में पूरी हिमालयन बेल्ट (PHOTO- BIS)

उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में निर्माण नियमों का पालन, पुरानी और कमजोर इमारतों का सर्वे, स्कूलों और अस्पतालों की सुरक्षा, और आपदा प्रबंधन की तैयारी को और बेहतर करने की जरूरत है. रिपोर्ट के अनुसार 4 से 6 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से ऊपर उठने की गति इस बात को बताती है कि यह प्रक्रिया लगातार चल रही है और समय के साथ एनर्जी जमा हो रही है.

पढ़ें---