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चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने की तकनीक विकसित करने में जुटे IIT BHU के वैज्ञानिक, जानें कहां तक पहुंचे

चंद्रमा जैसी मिट्टी तैयार करने में जुटे वैज्ञानिक. ( ईटीवी भारत )

फ्यूचर चंद्र मिशनों की दिशा में आईआईटी बीएचयू का बड़ा कदम. (ईटीवी भारत)

परियोजना में इसरो के वैज्ञानिक डॉ. अंकुश कुमार भी सहयोग प्रदान कर रहे हैं. मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग विभाग के शोधार्थी रचिता सिंह और अभिषेक सिंह भी लूनर सॉइल सिमुलेंट के संश्लेषण एवं विकास कार्य में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं.

वहीं केमिकल इंजीनियरिंग विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उदिता घोष लूनर सिमुलेंट के रियोलॉजिकल व्यवहार (प्रवाह गुणों) के अध्ययन पर कार्य कर रही हैं.

इस बहु-विषयक शोध परियोजना का नेतृत्व मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रो. कमलेश कुमार सिंह कर रहे हैं. शोध दल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के अस्सिटेंट प्रोफेसर पवन कुमार शामिल हैं, जो चंद्र निर्माण सामग्री की 3D प्रिंटिंग तकनीकों पर कार्य कर रहे हैं.

यह उपलब्धि Chandrayaan-3 Mission की ऐतिहासिक सफलता के बाद भारत के उन्नत चंद्र तकनीकों एवं मानव अंतरिक्ष अभियानों की दिशा में बढ़ाए जा रहे कदमों के अनुरूप मानी जा रही है.

चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने की तकनीक विकसित करने में जुटे वैज्ञानिक. (ईटीवी भारत)

इस तरह से ये संस्थान देश के अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों में शामिल हो गया है, जो चंद्र मिट्टी से प्राप्त सामग्री का उपयोग कर 3D प्रिंटिंग आधारित ईंट, टाइल एवं अन्य संरचनात्मक अवयव विकसित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं.

साथ ही वैज्ञानिकों ने इस मिट्टी से धातुओं के निष्कर्षण (Metal Extraction) पर भी शोध कार्य प्रारम्भ कर दिया है, ताकि भविष्य में अंतरिक्ष निर्माण तकनीकों का विकास किया जा सके.

शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की सतह की संरचना से मिलती-जुलती लूनर सॉइल सिमुलेंट (कृत्रिम चंद्र मिट्टी) विकसित करने में सफलता प्राप्त की है.

वाराणसी: भारत जहां भविष्य के चंद्र अभियानों और दीर्घकालिक मानव अंतरिक्ष मिशनों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. वहीं आईआईटी बीएचयू के वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जो चंद्रमा पर स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने के भारत के दीर्घकालिक विज़न को नई मज़बूती प्रदान कर सकती है.

आईआईटी बीएचयू के निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने कहा कि यह शोध भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण से आगे बढ़कर आत्मनिर्भर एवं टिकाऊ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियां अब ऐसे स्वदेशी अनुसंधानों को प्रेरित कर रही हैं, जो भविष्य में चंद्रमा पर आधारभूत संरचना और दीर्घकालिक मानव उपस्थिति स्थापित करने में सहायक होंगे.

चंद्रमा पर उपलब्ध संसाधनों का स्थानीय स्तर पर उपयोग भविष्य के मिशनों की लागत कम करने तथा टिकाऊ अंतरिक्ष आवास विकसित करने के लिए अत्यंत आवश्यक होगा. आईआईटी बीएचयू इस राष्ट्रीय दृष्टि को साकार करने के लिए अत्याधुनिक एवं बहु-विषयक अनुसंधान के लिए प्रतिबद्ध है.

प्रो. कमलेश कुमार सिंह ने बताया कि चंद्रयान-3 की सफलता के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के प्रति वैश्विक वैज्ञानिक रुचि तेजी से बढ़ी है. माना जाता है कि वहां चंद्र मिट्टी में जल-बर्फ (Water Ice) फंसी हुई है.

साथ ही कई महत्वपूर्ण संसाधन मौजूद हैं, जो भविष्य के चंद्र अभियानों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं. उन्होंने बताया कि वर्तमान शोध इन-सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन” (ISRU) अवधारणा पर आधारित है. इसका उद्देश्य चंद्रमा पर उपलब्ध संसाधनों का वहीं उपयोग कर निर्माण एवं विनिर्माण कार्य करना है, ताकि पृथ्वी से भारी निर्माण सामग्री ले जाने की आवश्यकता कम हो सके.

फ्यूचर चंद्र मिशनों की दिशा में आईआईटी बीएचयू की बड़ी पहल. (ईटीवी भारत)

शोधकर्ताओं के अनुसार चंद्रमा की सतह रेगोलिथ नामक महीन परत से ढकी हुई है, जो अरबों वर्षों तक सूक्ष्म उल्कापिंडों की बमबारी से निर्मित हुई है.

इस रेगोलिथ में प्लाजियोक्लेज, ओलिविन, पाइरोक्सीन, इल्मेनाइट, क्रोमाइट, क्वॉर्ट्ज और सिलिका युक्त कई महत्वपूर्ण खनिज एवं धात्विक यौगिक पाए जाते हैं. ये तत्व भविष्य में चंद्र आधारभूत संरचना निर्माण में उपयोगी हो सकते हैं.

वैज्ञानिकों ने विशेष प्रकार की मिट्टी, चट्टानों एवं रासायनिक तत्वों का उपयोग कर वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर लूनर सॉइल सिमुलेंट तैयार किया. इसके बाद बॉल मिलिंग तकनीक के माध्यम से इसे अत्यंत महीन एवं समरूप कणों में परिवर्तित किया गया.

वर्तमान में शोधकर्ता इन सिमुलेंट्स से तैयार स्लरी आधारित इंक के रियोलॉजिकल गुणों का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि भविष्य में अंतरिक्ष में उन्नत 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग संभव हो सके.

वैज्ञानिकों का मानना है कि यह तकनीक भविष्य में चंद्रमा पर आश्रय स्थल, लैंडिंग पैड तथा अन्य निर्माण सामग्री को वहीं तैयार करने में सहायक हो सकती है. इससे अंतरिक्ष अभियानों की लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी तथा दीर्घकालिक चंद्र अभियानों की व्यवहार्यता बढ़ेगी.

चंद्रमा जैसी मिट्टी तैयार करने में जुटे वैज्ञानिक. (ईटीवी भारत)

इस शोध परियोजना के प्रमुख उद्देश्य

• लूनर सॉइल सिमुलेंट का संश्लेषण एवं विश्लेषण

• चंद्र मिट्टी जैसे रेगोलिथ से धातु निष्कर्षण तकनीक विकसित करना

• लूनर सिमुलेंट एवं निष्कर्षित सामग्री के माध्यम से 3D प्रिंटिंग की संभावनाओं का अध्ययन

• भविष्य के चंद्र आवास एवं टिकाऊ अंतरिक्ष अभियानों के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास

शोधकर्ताओं का मानना है कि भारत जैसे-जैसे चंद्र अन्वेषण एवं मानव अंतरिक्ष अभियानों की दिशा में आगे बढ़ेगा. आईआईटी बीएचयू में विकसित हो रही ये तकनीकें भविष्य के चंद्र आवास मिशनों एवं गहन अंतरिक्ष अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं.