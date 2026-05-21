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आईआईटी बीएचयू के असिस्टेंट प्रोफेसर को चुना गया भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का यंग एसोसिएट

आईआईटी बीएचयू के असिस्टेंट प्रोफेसर को चुना गया भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का यंग एसोसिएट. ( ETV Bharat )

आईआईटी बीएचयू के असिस्टेंट प्रोफेसर को चुना गया भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का यंग एसोसिएट. (ETV Bharat)

उनका चयन “बायोमॉलिक्यूलर, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी एंड ड्रग डिस्कवरी (बायोकैमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कम्प्यूटेशनल बायोलॉजी, सिस्टम बायोलॉजी)” श्रेणी में हुआ है.

वाराणसी: आईआईटी बीएचयू के स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के अस्सिटेंट प्रोफेसर डॉ. आदित्य कुमार पाधी का चयन वर्ष 2026 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (INSA) के यंग एसोसिएट (INSA-YA) के रूप में किया गया है.

इस वर्ष इस श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होने वाले डॉ. पाधी एकमात्र शोधकर्ता हैं. साथ ही, वे आईआईटी बीएचयू से इस सम्मान के लिए चयनित एकमात्र वैज्ञानिक भी हैं.

डॉ. पाधी का शोध कार्य कम्प्यूटेशनल बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल एवं ट्रांसलेशनल बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कम्प्यूटेशनल बायोफिजिक्स, बायोमॉलिक्यूलर मॉडलिंग एवं सिमुलेशन तथा एआई, एमएल आधारित चिकित्सीय खोज जैसे अंतःविषय क्षेत्रों पर केंद्रित है.

आईआईटी बीएचयू के स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के अस्सिटेंट प्रोफेसर डॉ. आदित्य कुमार पाधी. (ETV Bharat)

उनके शोध में प्रोटीन डिज़ाइन, मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स सिमुलेशन, मशीन लर्निंग, QM/MM पद्धतियाँ, म्यूटेशनल मैपिंग तथा प्रेडिक्टिव मॉडलिंग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग कर रोगों की कार्यप्रणाली, रोगजनकों के विकास, एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध तथा बायोमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन का अध्ययन किया जाता है.

उनके शोध योगदानों ने SARS-CoV-2 के विकास तथा चिकित्सीय प्रतिरोध की समझ को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाया है. उनका कार्य प्रोटीन इंजीनियरिंग, म्यूटेशन पूर्वानुमान, संक्रामक रोग अनुसंधान तथा डेटा-आधारित चिकित्सीय विकास जैसे क्षेत्रों तक विस्तृत है, जो जैव-चिकित्सा विज्ञान एवं स्वास्थ्य नवाचार के उभरते क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है.