IISc बेंलगुरु की नई अटेंडेंस पॉलिसी का विरोध, छात्रों ने शोध माहौल नष्ट करने का आरोप लगाया

IISc बेंगलुरु के ESE विभाग की नई अटेंडेंस पॉलिसी का छात्रों ने कड़ा विरोध किया और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है.

IISc Bengaluru new attendance system students demand immediate withdrawal
IISc बेंलगुरु की नई अटेंडेंस पॉलिसी को लेकर विवाद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 28, 2025 at 3:45 PM IST

5 Min Read
बेंगलुरु: भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग (ESE) विभाग ने छात्रों के लिए नया इंटीग्रेटेड अटेंडेंस और पार्किंग सिस्टम लागू किया है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता, अनुशासन और जवाबदेही बढ़ाना है. हालांकि, छात्रों ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए निदेशक को ज्ञापन सौंपकर नई व्यवस्था को तुरंत वापस लेने की मांग की है.

छात्रों और कर्मचारियों के लिए जारी एक पत्र में ईएसई विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर मयंक श्रीवास्तव ने कहा कि अटेंडेंस दर्ज करने और पार्किंग संबंधी चिंताओं में लचीलेपन के बार-बार अनुरोध के बाद यह पहल शुरू की गई है. उन्होंने कहा कि विभाग लचीलेपन को प्रतिबद्धता और साझा जिम्मेदारी की गहरी भावना के साथ संतुलित करना चाहता है. पत्र में कहा गया है, "इस नई प्रणाली का उद्देश्य कठोरता नहीं है, बल्कि काम के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करना है, साथ ही काम के घंटे चुनने में पूर्ण लचीलापन देना है."

नई अटेंडेंस पॉलिसी के तहत, स्थायी और संविदा कर्मचारियों को लंच टाइम को छोड़कर, सप्ताह में 40 घंटे काम करना अनिवार्य है. पत्र में कहा गया है कि एमटेक और पीएचडी प्रथम वर्ष के छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे विभाग में प्रति सप्ताह कम से कम 50 घंटे बिताएं. अन्य पीएचडी छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सलाहकारों के कार्यभार के बराबर काम करें, आमतौर पर प्रति सप्ताह 70-80 घंटे, हालांकि आधिकारिक तौर पर विभाग न्यूनतम 50 घंटे दर्ज करेगा.

नए नियम के तहत राष्ट्रीय नैनोफैब्रिकेशन केंद्र (NNFC), माइक्रो और नैनो कैरेक्टराइजेशन फैसिलिटी (MNCF), या आईआईएससी माइक्रोस्कोपी फैसिलिटी जैसी केंद्रीय सुविधाओं में काम करने वाले छात्रों को अतिरिक्त घंटों का रिकॉर्ड दर्ज करना होगा और बुकिंग रिकॉर्ड सहित उनके उपयोग का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा. जिन छात्रों को चिकित्सा या व्यक्तिगत कारणों से घर से काम करने की अनुमति है, उन्हें सहायक दस्तावेज अपलोड करने होंगे.

प्रोफेसर श्रीवास्तव ने कहा कि यह प्रणाली "ईएसई के सभी सदस्यों के लिए पारदर्शी, कुशल और निष्पक्ष" होने के लिए डिजाइन की गई है, और इससे प्रयोगशालाओं और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा भी बढ़ेगी.

छात्रों ने नीति को बताया "अवास्तविक"
वहीं, नए अटेंडेंस नियमों को लेकर IISC के छात्रों में भारी नाराजगी देखने को मिली. छात्रों ने इसे मानसिक स्वास्थ्य के लिए दमनकारी और हानिकारक करार दिया है. छात्रों का तर्क है कि यह नीति पीएचडी शोधार्थियों के लिए सप्ताह में 70-80 घंटे और अन्य के लिए न्यूनतम 50 घंटे का कार्य समय लागू करती है, जिससे मौजूदा मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां और बिगड़ सकती हैं और बर्नआउट, सामाजिक अलगाव और यहां तक कि घातक कदम भी हो सकते हैं.

एक छात्र ने नाम न छापने की शर्त पर ईटीवी भारत को बताया, "हम पहले से ही मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं. इस नीति से ऐसा लगता है कि प्रशासन यह परख रहा है कि वे हमें जीवन से कितनी दूर तक धकेल सकते हैं."

छात्र प्रतिनिधियों के अनुसार, नए नियम शोध के माहौल को नष्ट कर देंगे, जिज्ञासा से प्रेरित खोज की जगह अनिवार्य और निगरानी वाली उपस्थिति ले लेंगे. एक छात्र ने कहा, "शोध सीखने के प्रति प्रेम से प्रेरित होना चाहिए, न कि उपस्थिति रिकॉर्ड से."

कई छात्रों ने आईआईएससी निदेशक को एक अर्जी सौंपकर अटेंडेंस पॉलिसी को तत्काल वापस लेने की मांग की है. उनका तर्क है कि यह नियम न सिर्फ छात्रों की भावनात्मक भलाई का अनादर करता है, बल्कि उनके सुझावों को भी नजरअंदाज करता है. अर्जी में इस बात पर जोर दिया गया है कि शैक्षणिक स्वतंत्रता और मानसिक स्वास्थ्य खतरे में हैं, और एक अधिक संवेदनशील तथा लचीले दृष्टिकोण की आवश्यकता है.

कड़ी निगरानी का आरोप
नीति में प्रस्तावित निगरानी व्यवस्था विवाद का प्रमुख मुद्दा है. विभाग के प्रवेश द्वारों पर आरएफआईडी कार्ड और चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग करके उपस्थिति और कार्य घंटों पर नजर रखी जाएगी. छात्रों ने इस प्रणाली को "आक्रामक और अपमानजनक" करार दिया है. उनका कहना है कि यह विश्वास के बजाय निगरानी का माहौल बनाती है. उन्होंने यह भी रेखांकित किया है कि यह निगरानी केवल छात्रों और कर्मचारियों पर लागू होती है, फैकल्टी मेंबर्स पर नहीं.

एक अन्य छात्र ने ईटीवी भारत को बताया, "यह एकतरफा निगरानी छात्रों और कर्मचारियों को परिसर के पदानुक्रम में उनकी जगह दिखाती है. इसका उत्पादकता या जवाबदेही से कोई लेना-देना नहीं है."

IISC बेंगलुरु द्वारा 7,000 आरएफआईडी कार्ड के लिए निविदा जारी करने की खबरों से असंतोष और बढ़ गया है, जो शायद भविष्य में पूरे परिसर में इसी तरह की निगरानी प्रणाली लागू किए जाने का संकेत है.

