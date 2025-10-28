ETV Bharat / bharat

IISc बेंलगुरु की नई अटेंडेंस पॉलिसी का विरोध, छात्रों ने शोध माहौल नष्ट करने का आरोप लगाया

बेंगलुरु: भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग (ESE) विभाग ने छात्रों के लिए नया इंटीग्रेटेड अटेंडेंस और पार्किंग सिस्टम लागू किया है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता, अनुशासन और जवाबदेही बढ़ाना है. हालांकि, छात्रों ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए निदेशक को ज्ञापन सौंपकर नई व्यवस्था को तुरंत वापस लेने की मांग की है.

छात्रों और कर्मचारियों के लिए जारी एक पत्र में ईएसई विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर मयंक श्रीवास्तव ने कहा कि अटेंडेंस दर्ज करने और पार्किंग संबंधी चिंताओं में लचीलेपन के बार-बार अनुरोध के बाद यह पहल शुरू की गई है. उन्होंने कहा कि विभाग लचीलेपन को प्रतिबद्धता और साझा जिम्मेदारी की गहरी भावना के साथ संतुलित करना चाहता है. पत्र में कहा गया है, "इस नई प्रणाली का उद्देश्य कठोरता नहीं है, बल्कि काम के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करना है, साथ ही काम के घंटे चुनने में पूर्ण लचीलापन देना है."

नई अटेंडेंस पॉलिसी के तहत, स्थायी और संविदा कर्मचारियों को लंच टाइम को छोड़कर, सप्ताह में 40 घंटे काम करना अनिवार्य है. पत्र में कहा गया है कि एमटेक और पीएचडी प्रथम वर्ष के छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे विभाग में प्रति सप्ताह कम से कम 50 घंटे बिताएं. अन्य पीएचडी छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सलाहकारों के कार्यभार के बराबर काम करें, आमतौर पर प्रति सप्ताह 70-80 घंटे, हालांकि आधिकारिक तौर पर विभाग न्यूनतम 50 घंटे दर्ज करेगा.

नए नियम के तहत राष्ट्रीय नैनोफैब्रिकेशन केंद्र (NNFC), माइक्रो और नैनो कैरेक्टराइजेशन फैसिलिटी (MNCF), या आईआईएससी माइक्रोस्कोपी फैसिलिटी जैसी केंद्रीय सुविधाओं में काम करने वाले छात्रों को अतिरिक्त घंटों का रिकॉर्ड दर्ज करना होगा और बुकिंग रिकॉर्ड सहित उनके उपयोग का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा. जिन छात्रों को चिकित्सा या व्यक्तिगत कारणों से घर से काम करने की अनुमति है, उन्हें सहायक दस्तावेज अपलोड करने होंगे.

प्रोफेसर श्रीवास्तव ने कहा कि यह प्रणाली "ईएसई के सभी सदस्यों के लिए पारदर्शी, कुशल और निष्पक्ष" होने के लिए डिजाइन की गई है, और इससे प्रयोगशालाओं और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा भी बढ़ेगी.

छात्रों ने नीति को बताया "अवास्तविक"

वहीं, नए अटेंडेंस नियमों को लेकर IISC के छात्रों में भारी नाराजगी देखने को मिली. छात्रों ने इसे मानसिक स्वास्थ्य के लिए दमनकारी और हानिकारक करार दिया है. छात्रों का तर्क है कि यह नीति पीएचडी शोधार्थियों के लिए सप्ताह में 70-80 घंटे और अन्य के लिए न्यूनतम 50 घंटे का कार्य समय लागू करती है, जिससे मौजूदा मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां और बिगड़ सकती हैं और बर्नआउट, सामाजिक अलगाव और यहां तक कि घातक कदम भी हो सकते हैं.

एक छात्र ने नाम न छापने की शर्त पर ईटीवी भारत को बताया, "हम पहले से ही मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं. इस नीति से ऐसा लगता है कि प्रशासन यह परख रहा है कि वे हमें जीवन से कितनी दूर तक धकेल सकते हैं."