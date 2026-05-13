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स्पेन के वैश्विक सम्मेलन में आईआईएम रांची को मिला प्रतिष्ठित एएमबीए एक्रेडिटेशन, टॉप बिजनेस स्कूलों में हुआ शामिल

आईआईएम रांची को स्पेन के वैश्विक सम्मेलन में प्रतिष्ठित एएमबीए एक्रेडिटेशन मिला है. आईआईएम रांची अब दुनिया के टॉप बिजनेस स्कूलों में शामिल हो गया.

ACHIEVEMENT FOR IIM RANCHI
सम्मेलन में आईआईएम रांची के डेलीगेट्स को प्रमाण पत्र सौंपते हुए (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 13, 2026 at 2:11 PM IST

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Updated : May 13, 2026 at 2:16 PM IST

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रांची: भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) रांची ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए प्रतिष्ठित एसोसिएशन ऑफ एमबीए (AMBA) एक्रेडिटेशन प्राप्त किया है. यह प्रमाण पत्र स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित एएमबीए एवं बीजीए ग्लोबल डींस एंड डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2026 के दौरान संस्थान को प्रदान किया गया. इस मान्यता के साथ आईआईएम रांची अब दुनिया भर के उन चुनिंदा बिजनेस स्कूलों की सूची में शामिल हो गया है, जिन्हें वैश्विक स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाली प्रबंधन शिक्षा के लिए मान्यता प्राप्त है.

टॉप 2 प्रतिशत बिजनेस स्कूलों में शामिल आईआईएम रांची

कॉन्फ्रेंस के दौरान एएमबीए एवं बीजीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एंड्रयू मेन विल्सन ने आईआईएम रांची के प्रो रवीश कृष्णनकुट्टी, अध्यक्ष आईपीएम एवं सह अध्यक्ष एएमबीए एक्रेडिटेशन को औपचारिक रूप से यह प्रमाण पत्र सौंपा. इस उपलब्धि के बाद आईआईएम रांची की गिनती दुनिया के शीर्ष 2 प्रतिशत बिजनेस स्कूलों में की जाएगी.

Achievement for IIM Ranchi
आईआईएम रांची (ईटीवी भारत)

बेहतर शिक्षा व्यवस्था को लेकर मिली मान्यता

एएमबीए एक्रेडिटेशन को प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर सबसे प्रतिष्ठित मान्यताओं में से एक माना जाता है. यह मान्यता किसी भी संस्थान को कठोर अंतरराष्ट्रीय समीक्षा प्रक्रिया और उच्च शैक्षणिक मानकों को पूरा करने के बाद ही प्रदान की जाती है. आईआईएम रांची को यह मान्यता उसकी शैक्षणिक गुणवत्ता, आधुनिक पाठ्यक्रम प्रणाली, प्रभावी शिक्षण पद्धति, छात्रों के सीखने के अनुभव, उद्योग जगत से जुड़ाव और नेतृत्व विकास में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर दी गई है.

आईआईएम रांची लगातार वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान मजबूत कर रहा है. हाल ही में संस्थान ने पहली बार वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त क्यूएस एग्जीक्यूटिव एमबीए रैंकिंग 2026 में स्थान बनाया था. इसके अलावा एड्युनिवर्सल बेस्ट बिजनेस स्कूल रैंकिंग 2025 में संस्थान को प्रतिष्ठित 4 पाम्स ऑफ एक्सीलेंस सम्मान भी प्राप्त हो चुका है. यह उपलब्धियां संस्थान की मजबूत अकादमिक प्रतिष्ठा, अंतरराष्ट्रीय प्रभाव और वैश्विक स्तर पर बढ़ती उपस्थिति को दर्शाती है.

संस्थान का कहना है कि एएमबीए की यह मान्यता छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और पूर्व छात्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय अवसरों के नए द्वार खोलेगी. इससे उन्हें 75 से अधिक देशों में फैले एएमबीए के वैश्विक पेशेवर नेटवर्क तक पहुंच मिलेगी. जिससे अंतरराष्ट्रीय सहयोग, शोध, शिक्षण और करियर विकास के अवसरों को और मजबूती मिलेगी.

आईआईएम रांची के निदेशक ने जताई खुशी

आईआईएम रांची के निदेशक प्रो दीपक कुमार श्रीवास्तव ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा एएमबीए एक्रेडिटेशन प्राप्त करना आईआईएम रांची के लिए अत्यंत गौरव और सम्मान का विषय है. यह उपलब्धि हमारे शिक्षकों, छात्रों, कर्मचारियों और पूर्व छात्रों के सामूहिक प्रयास और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है. यह मान्यता संस्थान की वैश्विक पहचान को और मजबूत करेगी. इसके साथ ही संस्थान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाली प्रबंधन शिक्षा और शोध के नए आयाम स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगी.

लंदन में वर्ष 1967 में स्थापित एएमबीए को बिजनेस स्कूलों के लिए दुनिया की शीर्ष वैश्विक मान्यताओं में शामिल किया जाता है. इसे ट्रिपल क्राउन मान्यता प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है. जहां पर किसी भी बिजनेस स्कूल की वैश्विक गुणवत्ता और प्रतिष्ठा का प्रमाण होता है.

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Last Updated : May 13, 2026 at 2:16 PM IST

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