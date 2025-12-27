ETV Bharat / bharat

रेबीज वैक्सीन अभयरैब पर IIL का स्पष्टीकरण, ऑस्ट्रेलिया के दावे को बताया भ्रामक

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलियन हेल्थ अथॉरिटी ने दावा किया था कि नवंबर 2023 से भारत में रेबीज वैक्सीन अभयरैब (Abhayrab) के नकली बैच घूम रहे हैं. भारत की अग्रणी वैक्सीन निर्माता कंपनी ने इस दावे को भ्रामक करार दिया है. कंपनी ने शनिवार को कहा कि ऑस्ट्रेलियाई हेल्थ अथॉरिटी की एडवाइजरी 'बहुत ज्यादा सावधानी वाली' और 'गलत' थी. कंपनी ने बताया कि इस साल की शुरुआत में बने एक खास बैच की पहचान हुई थी और वह अब बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है.

रेबीज वैक्सीन (अभयरैब) बनाने वाली कंपनी इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड (IIL) ने एक बयान में कहा, "कंपनी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई स्वास्थ्य सलाह में 2023 के लिए किए गए अति-सतर्क और गलत संदर्भ का दृढ़ता से खंडन किया, और जोर देकर कहा कि एडवाइजरी वर्तमान स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करती है. आईआईएल ने पहले ही ऑस्ट्रेलियाई स्वास्थ्य अधिकारियों को एडवाइजरी को संशोधित करने पर विचार करने के लिए लिखा है. अभयरैब का निर्माण आईआईएल द्वारा 2000 से किया जा रहा है, जिसकी 210 मिलियन से अधिक खुराक भारत और 43 देशों में सप्लाई की गई है और भारत में 40% बाजार हिस्सेदारी बरकरार है."

ऑस्ट्रेलियन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन (ATAGI) ने दावा किया था, "दवाई बनाने वाली इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने रिपोर्ट किया है कि रेबीज वैक्सीन अभयरैब के नकली (फर्जी) बैच 2023 से भारत में बिक्री के लिए उपब्ध हैं. नकली वैक्सीन रजिस्टर्ड वैक्सीन से फॉर्मूलेशन, पैकेजिंग, लेबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग में अलग है."

ATAGI ने आगे कहा कि जिन लोगों को नकली वैक्सीन लगी है, वे रेबीज से पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो सकते हैं और उन्हें सलाह दी जाती है कि वे पूरी तरह सुरक्षित रहने के लिए अतिरिक्त डोज लगवा लें. एडवाइजरी ग्रुप के बयान में कहा गया है, "हालांकि रेबीज का इन्फेक्शन जानलेवा होता है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि यात्रियों में रेबीज बीमारी के संभावित संपर्क के बाद होने की संभावना बहुत कम होती है."

ATAGI ने कहा, "भारत आने वाले यात्रियों पर इसका असर पड़ सकता है, अगर उन्होंने 1 नवंबर 2023 के बाद भारत में रेबीज वैक्सीन लगवाई है, और उन्हें अभयरैब की एक या ज्यादा डोज दी गई है, या दी गई वैक्सीन का ब्रांड पता नहीं है."