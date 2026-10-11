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रांची में IIIT के छात्र की मौत, बिहार का रहने वाला था छात्र, हॉस्टल में हंगामा

प्रदर्शन करते छात्र ( Etv Bharat )

रांची: राजधानी रांची के खेलगांव थाना क्षेत्र स्थित IIIT के हॉस्टल में एक छात्र की मौत से सनसनी फैल गई. मृत छात्र की पहचान आदित्य के रूप में हुई है. वह बिहार के पूर्णिया का रहने वाला था.

रविवार रात करीब 11:30 बजे तक कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर दोस्तों को अनहोनी की आशंका हुई. इसके बाद दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आदित्य कमरे में मृत पड़ा है.