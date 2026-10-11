रांची में IIIT के छात्र की मौत, बिहार का रहने वाला था छात्र, हॉस्टल में हंगामा
जब देर रात तक कमरा नहीं खुला, तो उसके दोस्तों को शक हुआ. उन्होंने दरवाजा तोड़ा और अंदर आदित्य को मृत पाया. रिपोर्ट-प्रशांत कुमार.
Published : October 11, 2026 at 7:34 AM IST
रांची: राजधानी रांची के खेलगांव थाना क्षेत्र स्थित IIIT के हॉस्टल में एक छात्र की मौत से सनसनी फैल गई. मृत छात्र की पहचान आदित्य के रूप में हुई है. वह बिहार के पूर्णिया का रहने वाला था.
रविवार रात करीब 11:30 बजे तक कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर दोस्तों को अनहोनी की आशंका हुई. इसके बाद दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आदित्य कमरे में मृत पड़ा है.
आनन-फानन में दोस्त उसे एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही हॉस्टल में छात्रों के बीच अफरा-तफरी मच गई. छात्र की मौत से आक्रोशित विद्यार्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया.
स्थिति को संभालने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को शांत कराने में जुट गई. पुलिस ने मृतक के परिजनों को भी घटना की सूचना दे दी है.
मौत की वजह तलाश रही पुलिस
फिलहाल, आदित्य की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. छात्र ने यह कदम क्यों उठाया, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस हॉस्टल में रहने वाले अन्य छात्रों से भी पूछताछ कर सकती है, ताकि घटना से जुड़े तथ्यों का पता लगाया जा सके. घटना के बाद हॉस्टल में तनाव का माहौल बना हुआ है.
रांची ट्रिपल आईटी में सुविधाओं की कमी को लेकर छात्रों का विरोध-प्रदर्शन चल रहा है. छात्रों का आरोप है कि छात्र ने आत्महत्या की कोशिश की. यदि समय पर एंबुलेंस उपलब्ध होती और उसमें ऑक्सीजन की सुविधा होती, तो उसकी जान बचाई जा सकती थी. रांची के सदर डीएसपी संजीव बेसरा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है.
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