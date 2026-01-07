IICDEM, चुनाव प्रबंधन निकाय के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा: राकेश वर्मा
वर्मा ने कहा कि, IICDEM-2026 चुनाव प्रबंधन निकायों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा.
Published : January 7, 2026 at 7:57 PM IST
नई दिल्ली: इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (IIIDEM) के डायरेक्टर जनरल राकेश वर्मा ने बुधवार को कहा कि आने वाला इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (IICDEM) चुनाव प्रबंधन निकायों (EMBS) के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा.
राकेश वर्मा ने यहां लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में ईसीआई के महानिदेशक (मीडिया) आशीष गोयल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आगामी आईआईसीडीईएम के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए यह बात कही.
राकेश वर्मा ने आगे कहा कि, भारत ने साल 2026 के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (IIDEA) की अध्यक्षता संभाल ली है. निर्वाचन आयोग के तत्वावधान में और IIDEA के साथ पार्टनरशिप में IIIDEM इस कॉन्फ्रेंस को आयोजन करेगा. राकेश वर्मा ने बताया कि, तीन दिन की कॉन्फ्रेंस 21 से 23 जनवरी तक भारत मंडपम में होगी.
खास बात यह है कि 1995 में बनी IIDEA एक इंटर-गवर्नमेंटल एंटिटी है जो दुनिया भर में डेमोक्रेटिक संस्थाओं और प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. अभी, इसके 35 सदस्य देश हैं, जिसमें जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑब्जर्वर के तौर पर काम कर रहे हैं, और यह सबको साथ लेकर चलने वाली, मजबूत और जवाबदेह लोकतंत्र को बढ़ावा देता है.
वर्मा ने कहा कि यह कॉन्फ्रेंस दुनिया भर में चुनाव प्रबंधन निकायों के सामने आने वाली वैश्विक चुनौतियों पर एक साझा नजरिया बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करेगी. इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि यह इंटरनेशनल इवेंट बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करने और चुनौतियों की पहचान करते हुए मिलकर समाधान बनाने में मदद करेगा.
सम्मेलन के विषय के बारे में उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, "आईआईसीडीईएम 2026 भारत की अध्यक्षता विषय 'समावेशी, शांतिपूर्ण, लचीला और टिकाऊ दुनिया के लिए लोकतंत्र' का पालन करेगा. इसमें दो विषयगत स्तंभ होंगे. पहला भविष्य के लिए लोकतंत्र की पुनर्कल्पना और दूसरा पेशेवर और स्वतंत्र चुनाव प्रबंधन निकाय स्थायी लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं.
वर्मा ने कहा, "कुल मिलाकर 85 देशों के प्रतिनिधि अलग-अलग कार्यक्रम के जरिए इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे. अब तक हमें 44 देशों से कन्फर्मेशन मिल चुका है. बाकी पाइपलाइन में हैं." IIIDEM के डीजी ने आगे कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले विदेशी प्रतिनिधियों की कुल संख्या लगभग 100 होगी.
राकेश वर्मा ने कहा कि, चार आईआईटी, 6 आईआईएम, 12 एनएलयूएस, 1 आईआईएमसी ने भी भागीदारी की पुष्टि की है. विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के मुख्य चुनाव अधिकारियों (सीईओ) के नेतृत्व में 36 विषयगत समूह भी सम्मेलन में भाग लेंगे. उन्होंने कहा कि, 20 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक विशेषज्ञ भी इस समूह सम्मेलन में भाग लेंगे.
सम्मेलन में कौन से देश शामिल होंगे, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि, 35 ईएमबीएस के प्रमुखों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है. वे आ रहे हैं. अमेरिका, भूटान, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है. नेपाल को अभी पुष्टि करनी है. तीन दिवसीय सम्मेलन के दौरान, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ द्वारा शुरू किए जाने वाले मॉडल अंतरराष्ट्रीय चुनावी मानकों, सर्वोत्तम प्रथाओं और चुनावी मानकों में नवाचारों पर सत्र होंगे.
वर्मा ने कहा, "हमारी प्लानिंग हर साल ऐसी कॉन्फ्रेंस करने की है. वह इसलिए क्योंकि चुनाव प्रबंधन निकाय डेमोक्रेसी को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है. कॉन्फ्रेंस के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया के बेस्ट प्रैक्टिस दिखाए जाएंगे।" उन्होंने इस मौके पर IICDEM का लोगो भी लॉन्च किया.
वर्मा ने कहा, "IICDEM-2026 लोगो को इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट की ऑफिशियल विजुअल पहचान के तौर पर डिजाइन किया गया है, जो डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेशन, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की कोर वैल्यू को दिखाता है."
उन्होंने कहा, "लोगो में स्टाइलिश इंसानी रूप हैं जो सुरक्षा देने वाले हाथों जैसे दिखते हैं, जो नागरिकों को लोकतंत्र की नींव और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने की सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतीक है. कंपोजिशन के सेंटर में ग्लोब है, जो कॉन्फ्रेंस के ग्लोबल नेचर और देशों के बीच शेयर्ड लर्निंग को दिखाता है.
उन्होंने कहा कि, भारत को सेंटर में खास तौर पर दिखाया गया है, जो होस्ट देश, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और चुनाव प्रबंधन में ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस में अहम योगदान देने वाले देश के तौर पर अपनी भूमिका को दिखाता है.
उन्होंने कहा कि, सबसे ऊपर ग्लोब का खुला रूप खुलेपन और स्वागत करने वाले नजरिए को दिखाता है, जो बातचीत, इनोवेशन और शेयर्ड लर्निंग के ज़रिए लोकतंत्र के लगातार विकास को दिखाता है. वर्मा ने आगे कहा कि कलर पैलेट स्वीकृत IIIDEM पहचान से लिया गया है
ये भी पढ़ें: चुनाव आयोग 21 जनवरी से तीन दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करेगा, 50 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद