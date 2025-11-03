ETV Bharat / bharat

IHPL विवाद: लीग के आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज, टिकट बिक्री रोकी गई

धोखधड़ी के आरोपों के बाद इंडियन हेवन प्रीमियर लीग टिकट बिक्री रोक दी गई है. जम्मू-कश्मीर पुलिस फरार आयोजकों के खिलाफ जांच कर रही है.

IHPL suspends ticket booking after Jammu-Kashmir Police registered case against league organizers
IHPL विवाद: लीग के आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज, टिकट बिक्री रोकी गई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 3, 2025 at 10:09 PM IST

श्रीनगर: पंजाब के मोहाली स्थित गैर-सरकारी संगठन युवा सोसाइटी ने सोमवार को घोषणा की कि उसने "सुरक्षा कारणों" का हवाला देते हुए इंडियन हेवन प्रीमियर लीग (IHPL) टिकट बिक्री बंद कर दी है. यह कदम जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा लीग के आयोजकों के "फरार" होने के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद उठाया गया है.

इससे पहले, जम्मू-कश्मीर सरकार ने धोखाधड़ी, भुगतान न करने और विश्वासघात के आरोपों के बाद लीग को बीच में ही अचानक निलंबित कर दिया था. फरार आयोजकों पर खिलाड़ियों, होटल कर्मचारियों और विक्रेताओं ने धोखाधड़ी और लाखों रुपये का बकाया न चुकाने का आरोप लगाया है.

खेल मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि इस मामले में शामिल किसी भी व्यक्ति से "सख्ती से निपटा जाएगा." उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार घाटी में हाल के वर्षों में सबसे बड़े खेल धोखाधड़ी में से एक में जवाबदेही सुनिश्चित करेगी.

युवा सोसाइटी की तरफ से IHPL का आयोजन किया जाना था. आईएचपीएल की वेबसाइट पर एक संक्षिप्त बयान में कहा गया है कि प्लेटफॉर्म "मेंटेनेंस मोड" में है और "ऑनलाइन टिकट बुकिंग रोक दी गई है." बयान में आगे कहा गया है, "सरकार ने कुछ सुरक्षा कारणों से मैच स्थगित/रद्द कर दिए हैं. कृपया आगामी अपडेट के लिए हमसे संपर्क करते रहें. आपके सहयोग के लिए धन्यवाद."

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि जांच जारी है. अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. आयोजकों और उनके संचालन से जुड़ी हर बात की पुष्टि की जा रही है." अधिकारी ने कहा, "हम आयोजकों द्वारा किए गए हर दावे की पुष्टि कर रहे हैं. निष्कर्षों के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "लीग के फरार आयोजकों के खिलाफ राजबाग पुलिस स्टेशन में मामला (56/2025) दर्ज किया गया है। खिलाड़ियों ने आयोजकों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी और भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2) (आपराधिक विश्वासघात) और धारा 318(4) (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया है."

2011 में स्थापित युवा सोसाइटी खुद को एक गैर-सरकारी संगठन बताती है जो "खेलों की परिवर्तनकारी शक्ति के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है." इसकी वेबसाइट के अनुसार, इस समूह का मिशन खेलों को सुलभ बनाना और "भारत और उसके बाहर एक मजबूत खेल संस्कृति का निर्माण करना" है.

सोसाइटी ने इस साल आईएचपीएल की शुरुआत की और इसे "जम्मू-कश्मीर में खेल, युवाओं और पर्यटन को एकजुट करने वाला भारत का सबसे नया क्रिकेट आंदोलन" बताया. सोसाइटी का दावा है कि आईएचपीएल में विश्वस्तरीय क्रिकेटर, सेलिब्रिटी मेंटर और मनोरंजन जगत के कलाकार शामिल हैं ताकि इस क्षेत्र को एक खेल और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में प्रचारित किया जा सके.

वेबसाइट पर पूर्व भारतीय क्रिकेटरों सुरिंदर खन्ना, आशु दानी और शैलेंदर सिंह सेंगर को लीग की प्रबंधन टीम का हिस्सा बताया गया है. परमिंदर सिंह को युवा सोसाइटी का अध्यक्ष, मनप्रीत सिंह और तेज गोबिंद सिंह को क्रमशः उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव के रूप में सूचीबद्ध किया गया है.

आईएचपीएल, जो 25 अक्टूबर से 8 नवंबर तक श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में आयोजित होने वाला है, में आठ टीमें शामिल हैं - पुलवामा टाइटन्स, लद्दाख हीरोज़, श्रीनगर सुल्तान्स, किश्तवाड़ जायंट्स, गुलमर्ग रॉयल्स, पटनीटॉप वॉरियर्स, जम्मू लायंस और उरी पैंथर्स.

आयोजकों ने क्रिस गेल, थिसारा परेरा, रिचर्ड लेवी, जेसी राइडर, शाकिब अल हसन, मार्टिन गुप्टिल, अयान खान, शोएब मोहम्मद और इमरान ताहिर सहित कई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारों की शानदार टीम का विज्ञापन किया था. हालांकि, केवल कुछ ही लोग, गेल, परेरा, लेवी, राइडर, अयान और शोएब, ही पहुंचे, जबकि अन्य ने अन्य व्यस्तताओं का हवाला देते हुए भाग लेने से इनकार कर दिया.

जहां पुलिस आईएचपीएल के संचालन से जुड़ी कथित धोखाधड़ी की जांच कर रही है, वहीं युवा सोसाइटी ने एक नए आयोजन की घोषणा की है - रुतबा, जो मोहाली के पीसीए स्टेडियम में आयोजित होने वाला एक चैरिटी क्रिकेट मैच है. प्रस्तावित टीमों में क्रिकेटरों और पंजाबी मनोरंजन जगत की हस्तियों का मिश्रण शामिल है.

वेबसाइट के अनुसार, क्रिकेटर्स बनाम आर्टिस्ट्स चैरिटी मैच के लिए "प्रस्तावित नामों" में एक तरफ युवराज सिंह, हरभजन सिंह, रतिंदर सोढ़ी, वीआरवी सिंह, मनप्रीत गोनी, गुरकीरत मान, बरिंदर सरन और सिद्धार्थ कौल शामिल हैं. कलाकारों की ओर से मीका सिंह, हनी सिंह, गिप्पी ग्रेवाल, हार्डी संधू, एमी विर्क और जस्सी गिल के नाम शामिल हैं.

आईएचपीएल मैचों का पहले प्रसार भारती और फैन कोड पर सीधा प्रसारण किया जाता था, और टिकट कथित तौर पर जोमैटो के प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध थे. रुतबा के लिए, आयोजकों ने पीटीसी पंजाबी को प्रसारण भागीदार के रूप में सूचीबद्ध किया है, जबकि BookMyShow और Paytm इनसाइडर को टिकटिंग प्लेटफॉर्म के रूप में सूचीबद्ध किया गया है.

यह भी पढ़ें- श्रीनगर में राष्ट्रीय संगोष्ठी, कश्मीर में नई पीढ़ी को शांति और सद्भाव के लिए प्रेरित करना लक्ष्य

INDIAN HEAVEN PREMIER LEAGUE ROW
IHPL ROW

