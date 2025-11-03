ETV Bharat / bharat

IHPL विवाद: लीग के आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज, टिकट बिक्री रोकी गई

IHPL विवाद: लीग के आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज, टिकट बिक्री रोकी गई ( ETV Bharat )

श्रीनगर: पंजाब के मोहाली स्थित गैर-सरकारी संगठन युवा सोसाइटी ने सोमवार को घोषणा की कि उसने "सुरक्षा कारणों" का हवाला देते हुए इंडियन हेवन प्रीमियर लीग (IHPL) टिकट बिक्री बंद कर दी है. यह कदम जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा लीग के आयोजकों के "फरार" होने के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद उठाया गया है.

इससे पहले, जम्मू-कश्मीर सरकार ने धोखाधड़ी, भुगतान न करने और विश्वासघात के आरोपों के बाद लीग को बीच में ही अचानक निलंबित कर दिया था. फरार आयोजकों पर खिलाड़ियों, होटल कर्मचारियों और विक्रेताओं ने धोखाधड़ी और लाखों रुपये का बकाया न चुकाने का आरोप लगाया है.

खेल मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि इस मामले में शामिल किसी भी व्यक्ति से "सख्ती से निपटा जाएगा." उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार घाटी में हाल के वर्षों में सबसे बड़े खेल धोखाधड़ी में से एक में जवाबदेही सुनिश्चित करेगी.

युवा सोसाइटी की तरफ से IHPL का आयोजन किया जाना था. आईएचपीएल की वेबसाइट पर एक संक्षिप्त बयान में कहा गया है कि प्लेटफॉर्म "मेंटेनेंस मोड" में है और "ऑनलाइन टिकट बुकिंग रोक दी गई है." बयान में आगे कहा गया है, "सरकार ने कुछ सुरक्षा कारणों से मैच स्थगित/रद्द कर दिए हैं. कृपया आगामी अपडेट के लिए हमसे संपर्क करते रहें. आपके सहयोग के लिए धन्यवाद."

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि जांच जारी है. अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. आयोजकों और उनके संचालन से जुड़ी हर बात की पुष्टि की जा रही है." अधिकारी ने कहा, "हम आयोजकों द्वारा किए गए हर दावे की पुष्टि कर रहे हैं. निष्कर्षों के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "लीग के फरार आयोजकों के खिलाफ राजबाग पुलिस स्टेशन में मामला (56/2025) दर्ज किया गया है। खिलाड़ियों ने आयोजकों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी और भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2) (आपराधिक विश्वासघात) और धारा 318(4) (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया है."

2011 में स्थापित युवा सोसाइटी खुद को एक गैर-सरकारी संगठन बताती है जो "खेलों की परिवर्तनकारी शक्ति के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है." इसकी वेबसाइट के अनुसार, इस समूह का मिशन खेलों को सुलभ बनाना और "भारत और उसके बाहर एक मजबूत खेल संस्कृति का निर्माण करना" है.

सोसाइटी ने इस साल आईएचपीएल की शुरुआत की और इसे "जम्मू-कश्मीर में खेल, युवाओं और पर्यटन को एकजुट करने वाला भारत का सबसे नया क्रिकेट आंदोलन" बताया. सोसाइटी का दावा है कि आईएचपीएल में विश्वस्तरीय क्रिकेटर, सेलिब्रिटी मेंटर और मनोरंजन जगत के कलाकार शामिल हैं ताकि इस क्षेत्र को एक खेल और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में प्रचारित किया जा सके.