ETV Bharat / bharat

बाढ़ से से निपटने के लिए झेलम नदी की सफाई, विशेषज्ञों की सलाह को नजरअंदाज किया

झेलम नदी ( ANI )

By Mir Farhat Maqbool 5 Min Read

श्रीनगर: कश्मीर घाटी में हाल ही में आई बाढ़ से करोड़ों रुपये की फसलों और संपत्ति को नुकसान पहुंचा है. उसके बाद घाटी में सितंबर 2014 जैसी बाढ़ से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए झेलम नदी की सफाई पर बहस शुरू हो गई है. केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान स्टेशन (सीडब्ल्यूपीआरएस) ने जम्मू-कश्मीर सरकार के बाढ़ नियंत्रण विभाग को झेलम नदी की सफाई न करने की सलाह देते हुए कहा है कि बाढ़ का पानी तेजी से श्रीनगर की ओर बढ़ेगा और शहर में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी. जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण (एमओजेएस, डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर), नई दिल्ली के तहत एक राष्ट्रीय हाइड्रोलिक अनुसंधान संस्थान सीडब्ल्यूपीआरएस ने 2018 में झेलम नदी के लिए अपने बाढ़ मार्ग अध्ययन में निष्कर्ष निकाला था कि संगम से अशाम तक नदी की ड्रेजिंग से बाढ़ शमन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा. सीडब्ल्यूपीआरएस ने रिपोर्ट में कहा कि, इस तरह के किसी भी ड्रेजिंग हस्तक्षेप को जमीनी स्तर पर शुरू करने से पहले हाइड्रोलिक मॉडल अध्ययनों द्वारा समर्थित होना आवश्यक है. संगम से राम मुंशी बाग तक बाढ़ की लहरें तेज़ी से पहुँचेंगी और राम मुंशी बाग से अशाम तक धीमी गति से जाएंगी, जिससे श्रीनगर में बाढ़ जल्दी पहुंचेगी और बाढ़ की स्थिति से निपटने में लगने वाला प्रतिक्रिया समय भी कम होगा. सीडब्ल्यूपीआरएस ने नदी की चौड़ाई बढ़ाने के लिए कुछ स्थानों पर नदी को चौड़ा करने और जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए इसके बाढ़ रिसाव चैनल को चौड़ा करने का सुझाव दिया. सीडब्ल्यूपीआरएस की सलाह के विपरीत, बाढ़ नियंत्रण विभाग ने नदी की ड्रेजिंग की और झेलम नदी और उसकी सहायक नदियों से बड़े पैमाने पर अवैज्ञानिक और अनियमित रेत खनन के कारण कई स्थानों पर नदी के तल को नुकसान पहुंचा है. इससे तटबंधों पर दबाव पड़ा और कई इलाकों में बाढ़ आ गई और कृषि फसलों और घरों को नुकसान पहुंचा. जम्मू-कश्मीर सरकार ने हाल ही में विधानसभा में कहा कि इस साल अगस्त में आई बाढ़ के कारण केंद्र शासित प्रदेश में 69,707 हेक्टेयर से अधिक कृषि और बागवानी भूमि पर फसल तथा 10 हजार से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है. सितंबर 2014 की बाढ़ के बाद, भारत सरकार के बाढ़ नियंत्रण विभाग ने प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) के नाम से 80 हजार करोड़ रुपये का बाढ़ राहत पैकेज जारी किया.