बाढ़ से से निपटने के लिए झेलम नदी की सफाई, विशेषज्ञों की सलाह को नजरअंदाज किया
विशेषज्ञों की सलाह को नजरअंदाज करते हुए, कश्मीर बाढ़ नियंत्रण विभाग ने बाढ़ पर काबू पाने के लिए झेलम नदी की ड्रेजिंग शुरू की है.
Published : November 4, 2025 at 8:32 PM IST
श्रीनगर: कश्मीर घाटी में हाल ही में आई बाढ़ से करोड़ों रुपये की फसलों और संपत्ति को नुकसान पहुंचा है. उसके बाद घाटी में सितंबर 2014 जैसी बाढ़ से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए झेलम नदी की सफाई पर बहस शुरू हो गई है.
केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान स्टेशन (सीडब्ल्यूपीआरएस) ने जम्मू-कश्मीर सरकार के बाढ़ नियंत्रण विभाग को झेलम नदी की सफाई न करने की सलाह देते हुए कहा है कि बाढ़ का पानी तेजी से श्रीनगर की ओर बढ़ेगा और शहर में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी.
जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण (एमओजेएस, डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर), नई दिल्ली के तहत एक राष्ट्रीय हाइड्रोलिक अनुसंधान संस्थान सीडब्ल्यूपीआरएस ने 2018 में झेलम नदी के लिए अपने बाढ़ मार्ग अध्ययन में निष्कर्ष निकाला था कि संगम से अशाम तक नदी की ड्रेजिंग से बाढ़ शमन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा.
सीडब्ल्यूपीआरएस ने रिपोर्ट में कहा कि, इस तरह के किसी भी ड्रेजिंग हस्तक्षेप को जमीनी स्तर पर शुरू करने से पहले हाइड्रोलिक मॉडल अध्ययनों द्वारा समर्थित होना आवश्यक है. संगम से राम मुंशी बाग तक बाढ़ की लहरें तेज़ी से पहुँचेंगी और राम मुंशी बाग से अशाम तक धीमी गति से जाएंगी, जिससे श्रीनगर में बाढ़ जल्दी पहुंचेगी और बाढ़ की स्थिति से निपटने में लगने वाला प्रतिक्रिया समय भी कम होगा.
सीडब्ल्यूपीआरएस ने नदी की चौड़ाई बढ़ाने के लिए कुछ स्थानों पर नदी को चौड़ा करने और जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए इसके बाढ़ रिसाव चैनल को चौड़ा करने का सुझाव दिया. सीडब्ल्यूपीआरएस की सलाह के विपरीत, बाढ़ नियंत्रण विभाग ने नदी की ड्रेजिंग की और झेलम नदी और उसकी सहायक नदियों से बड़े पैमाने पर अवैज्ञानिक और अनियमित रेत खनन के कारण कई स्थानों पर नदी के तल को नुकसान पहुंचा है. इससे तटबंधों पर दबाव पड़ा और कई इलाकों में बाढ़ आ गई और कृषि फसलों और घरों को नुकसान पहुंचा.
जम्मू-कश्मीर सरकार ने हाल ही में विधानसभा में कहा कि इस साल अगस्त में आई बाढ़ के कारण केंद्र शासित प्रदेश में 69,707 हेक्टेयर से अधिक कृषि और बागवानी भूमि पर फसल तथा 10 हजार से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है. सितंबर 2014 की बाढ़ के बाद, भारत सरकार के बाढ़ नियंत्रण विभाग ने प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) के नाम से 80 हजार करोड़ रुपये का बाढ़ राहत पैकेज जारी किया.
बाढ़ नियंत्रण विभाग ने बताया कि 2014 की बाढ़ के बाद, कश्मीर घाटी में बाढ़ प्रबंधन के लिए एक रोडमैप तैयार करने हेतु जल संसाधन मंत्रालय द्वारा गठित तीन सदस्यीय कोर ग्रुप ने बाढ़ न्यूनीकरण के लिए सिफारिशें कीं और कार्यान्वयन समय के आधार पर उन्हें तीन चरणों में लागू किया. इसमें तत्काल, अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय सुझाए गए.
बाढ़ के खतरे को कम करने के अल्पकालिक उपायों के तहत, प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) के तहत अल्पकालिक बाढ़ न्यूनीकरण उपायों के एक भाग के रूप में 12,083.90 करोड़ रुपये की राशि की घोषणा 2015 में की गई थी. विभाग ने बाद में इन अल्पकालिक उपायों को दो चरणों में क्रियान्वित किया: पहला चरण, जिसकी 2015-16 में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 1399.29 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी, और दूसरा चरण, जो अभी कार्यान्वयनाधीन है.
सरकार ने कहा कि पीएमडीपी चरण-I (बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (चरण-I) के तहत, झेलम नदी की वहन क्षमता बढ़ाने के लिए श्रीनगर और बारामूला क्षेत्रों में व्यापक ड्रेजिंग कार्य किए गए, जिसमें 4,27 लाख घन मीटर मिट्टी की खुदाई शामिल है. विभाग, जो जम्मू और कश्मीर जल संसाधन अधिनियम के मुताबिक, कश्मीर में झेलम नदी और उसकी सहायक नदियों का संरक्षक है, ने कहा कि पिछले दो वर्षों में बाढ़ प्रबंधन और शमन के लिए, नदी के सोपोर-बारामूला आउटफॉल चैनल से 2.85 लाख घन मीटर सामग्री निकाली गई है.
इसके अलावा, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (आई एंड एफसी) विभाग, कश्मीर द्वारा चालू सिंचाई सत्र के दौरान कश्मीर क्षेत्र की विभिन्न नहरों से लगभग 60 हजार घन मीटर गाद निकाली गई है. सरकार ने कहा कि, चरण-I के तहत इन हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप झेलम नदी की वहन क्षमता 31800 क्यूसेक से बढ़कर 41000 क्यूसेक (22 प्रतिशत) हो गई है. बाढ़ रिसाव चैनल की वहन क्षमता 4000 क्यूसेक से दोगुनी होकर 8700 क्यूसेक हो गई है.
झेलम तवी बाढ़ पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (JTFRP) के अंतर्गत वर्ष 2019 में एक अध्ययन भी शुरू किया गया है ताकि झेलम बेसिन में बाढ़ प्रबंधन और शमन का खाका तैयार किया जा सके. इस अध्ययन का उद्देश्य बाढ़ प्रबंधन के मुद्दों और अवसरों का व्यवहार्यता अध्ययन करना, वर्तमान और प्रस्तावित बाढ़ और नदी प्रबंधन योजनाओं का मूल्यांकन करना, प्रस्तावित बाढ़ प्रबंधन विकल्पों की समीक्षा करना और संभावित समाधानों की पहचान करना, और हितधारकों के परामर्श से विकल्पों को प्राथमिकता देना है. अध्ययन अभी पूरा नहीं हुआ है.
