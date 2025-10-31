ETV Bharat / bharat

नौकरशाहों की नजरअंदाजी और सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सभी विधायक एकजुट

उन्होंने क्लिप प्रकाशित करने वाले पोर्टल को चलाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. मिर्चल का समर्थन करते हुए, एनसी विधायक नजीर गुरेजी ने सदन को बताया कि विधायक वास्तव में सचिवालय द्वारा साझा किए गए आधिकारिक व्यावसायिक दस्तावेज़ों की जांच कर रहे थे.

मिरचल ने भावुक होकर कहा, "जब मैं डॉक्टरों के बारे में एक सवाल पूछ रहा था तो मैंने कुछ सेकंड के लिए फेसबुक खोला. उस क्लिप को गलत संदर्भ में लिया गया और सोशल मीडिया पर फैला दिया गया." उन्होंने आगे कहा कि ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करने के बाद वह पूरी रात सो नहीं पाए.

वायरल वीडियो पर भी तीखी प्रतिक्रिया वहीं, विधानसभा में एक वायरल वीडियो पर भी तीखी प्रतिक्रिया हुई, जिसमें एक विधायक प्रश्नकाल के दौरान सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए दिखाई दे रहे थे. करनाह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जाविद मिरचल ने कहा कि सत्र के दौरान एक सोशल मीडिया वेबसाइट खोलते हुए उनका एक वीडियो दुर्भावनापूर्ण इरादे से ऑनलाइन प्रसारित किया गया था.

'संस्था की रक्षा करनी होगी' गुप्ता ने अध्यक्ष से कहा, "आपको इस संस्था की रक्षा करनी होगी. अधिकारियों को जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह बनाया जाना चाहिए." हंदवाड़ा से विधायक और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन ने भी अन्य विधायकों के साथ यही मुद्दा उठाया और नौकरशाही की खामोशी को केंद्र शासित प्रदेश के शासन ढांचे में बढ़ते संस्थागत अलगाव का संकेत बताया.

इसी तरह की चिंताओं को दोहराते हुए उधमपुर पश्चिम से बीजेपी विधायक पवन कुमार गुप्ता ने कहा कि उन्होंने विभिन्न विभागों को विभिन्न विषयों पर 27 पत्र लिखे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. उन्होंने कहा, "सदन का यही हश्र है. संस्था को कमजोर किया गया है." उन्होंने अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठेर से अधिकारियों को विधायकों के पत्रों को समयबद्ध तरीके से स्वीकार करने और उनका जवाब देने के लिए निर्देश जारी करने का आग्रह किया.

कुलगाम से विधायक और CPI(M) नेता एमवाई तारिगामी ने इस मुद्दे पर नेतृत्व किया और नौकरशाही पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति 'घोर उपेक्षा' का आरोप लगाया. तारिगामी ने विधानसभा में कहा, "जब भी मैंने नौकरशाहों को पत्र लिखा है, मुझे कभी कोई जवाब नहीं मिला. हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय हमारे लिखित संचार की रसीदें देता है, फिर भी अधिकारी जवाब नहीं देते."

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को जारी शरदकालीन सत्र में विधायकों ने नौकरशाहों द्वारा उनके ऑफिशियल कम्युनिकेशन की कथित अनदेखी पर अपनी निराशा व्यक्त की. उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सोशल मीडिया पर विधायकों को ट्रोल करने वाले वीडियो पर भी अपना गुस्सा व्यक्त किया.

गुरेजी ने कहा, "उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोग अब उन पर अपने मुद्दे उठाने के बजाय सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने का आरोप लगा रहे हैं. हम इस 'न्यूज'पोर्टल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे." अध्यक्ष ने प्रदर्शनकारी एनसी विधायकों को आश्वासन दिया कि इस मामले को उठाया जाएगा और 'उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी.

इस बीच उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने अपनी शिकायत जोड़ते हुए कहा कि सदन के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की मंत्री सकीना इट्टू के साथ उनकी निजी बातचीत की रिकॉर्डिंग को अनुचित सोशल मीडिया रील में बदल दिया गया है.

'हम सम्मानित नागरिक'

चौधरी ने कहा, "हम सम्मानित नागरिक और इस सदन के सदस्य हैं. सकीना बहन जैसी हैं, मैंने उनसे राखी भी बंधवाई है, लेकिन वीडियो को अनुचित तरीके से प्रस्तुत किया गया. अध्यक्ष महोदय को इस पर ध्यान देना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए." इस दौरान उन्हें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का समर्थन मिला.

इस तीखी बहस के बीच सदन ने अपने शरदकालीन सत्र के अंतिम दिन जीएसटी परिषद काउंसिल से पारित जम्मू-कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधनों को अप्रूव कर दिया.अप्रूवल के लिए विधेयक पेश करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि चूंकि यह एक संघीय कानून है, इसलिए इसमें राज्य स्तर पर कोई संशोधन नहीं किया जा सकता.

भाजपा के पवन गुप्ता द्वारा संशोधन पेश करने के प्रयास के बाद जिन्हें अध्यक्ष राठेर ने अस्वीकार कर दिया, अब्दुल्ला ने कहा, "हम केवल उन्हीं संशोधनों को अप्रूव कर रहे हैं जिन्हें जीएसटी परिषद ने अनुमोदित किया है." मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, "आप वित्त राज्य मंत्री थे और मुझसे बेहतर जानते हैं कि जीएसटी अधिनियम में यहां संशोधन नहीं किया जा सकता." इसके बाद विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया.

जम्मू-कश्मीर विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित

अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठेर ने बाद में जम्मू-कश्मीर विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया, जिससे नौ दिवसीय सत्र का समापन हो गया. इस सत्र में राज्यसभा की चार सीटों के लिए चुनाव हुए और कई प्रमुख विधेयक पारित हुए.

विधानसभा सचिवालय ने बताया कि उसे 732 सवाल प्राप्त हुए, जिनमें से 682 स्वीकार किए गए और 29 पर चर्चा हुई, जबकि 73 सप्लीमेंट्रीज भी पूछे गए. शून्यकाल के 97 मुद्दे भी उठाए गए. 41 निजी विधेयकों में से आठ विधानसभा में उठाए गए और बाद में वापस ले लिए गए या खारिज कर दिए गए.

इस बीच 67 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 10 पर चर्चा हुई और 14 निजी सदस्य प्रस्ताव स्वीकार किए गए, हालांकि केवल एक ही पारित हुआ. सत्र में एक बड़ा व्यवधान तब हुआ जब अध्यक्ष राठेर द्वारा बाढ़ पीड़ितों की दुर्दशा पर बहस की मांग करने वाले भाजपा के पवन गुप्ता के स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद भाजपा विधायकों ने सदन से बहिर्गमन किया.

सत्र का समापन करते हुए अध्यक्ष राठेर ने सभी सदस्यों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा, "मैं सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सभी सदस्यों के सहयोग के लिए उनका धन्यवाद करता हूं." इसके साथ ही उन्होंने जम्मू-कश्मीर विधानसभा के संक्षिप्त सत्र का समापन हुआ.

