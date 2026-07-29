गम को बनाया ताकत, पिता के सपनों को दी उड़ान; मोनिका मल्होत्रा ने 25 हजार मासूमों के हाथों में दी 'विज्ञान' की चाबी
शिक्षा से समाज बदलने की मुहिम, 25 हजार बच्चों को मुफ्त 'साइंस किट' बांटेंगी मोनिका मल्होत्रा कंधारी. पढ़ें धनंजय कर्मा की ये स्पेशल रिपोर्ट
Published : July 29, 2026 at 1:16 PM IST
नई दिल्ली: शिक्षा सिर्फ किताबों के पन्नों को पलटने या उत्तरों को रटने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की सोच को विस्तार देकर समाज में बदलाव लाती है. इसी सोच व भावना को समाहित करते हुए दिल्ली की मोनिका मल्होत्रा कंधारी शिक्षा के जरिए समाज में एक बड़ा सामाजिक बदलाव लाने का कार्य कर रही हैं. यह पूरी पहल वह अपने स्वर्गीय पिता अशोक कुमार मल्होत्रा की स्मृति और उनके सपनों को साकार करने के लिए कर रही हैं. यह एक ऐसी मुहिम है, जहां पैसों की कमी अब किसी भी होनहार बच्चे की शिक्षा या उसके सपनों में रुकावट नहीं बनेगी.
दरअसल, अपने पिता की याद में हर साल शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल करने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मोनिका ने इस वर्ष देश भर के 25,000 वंचित व संसाधन-विहीन बच्चों को मुफ्त 'साइंस किट' वितरित करने की एक योजना बनाई है. इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को विज्ञान के कठिन सिद्धांतों को रटने की जगह 'साइंस किट' के माध्यम से बच्चे प्रयोग करके (Hands-on experience) विज्ञान को सीख सकेंगे.
पिता की सीख व विजन: हर साक्षर व्यक्ति तक पहुंचे संसाधन
अपने पिता से मिली प्रेरणा व शिक्षा क्षेत्र में उनके योगदान को याद करते हुए मोनिका मल्होत्रा कंधारी ने कहा, ''मुझे 15 साल की उम्र से अपने पिताजी के साथ काम करने का सौभाग्य मिला. उन्होंने ईंट से ईंट जोड़कर इस एमबीडी ग्रुप की नींव रखी थी. हम आज भी उन्हीं के विचारों और सिद्धांतों को जी रहे हैं. उनका मानना था कि उत्पाद ऐसे हों जो गुणवत्ता में सर्वश्रेष्ठ हों, लेकिन दाम इतने किफायती कि हर आम परिवार की जेब के अनुकूल हों. पिता द्वारा सिखाई गई इसी मूल्य-आधारित सोच का नतीजा है कि आज समूह न सिर्फ पुस्तकें, बल्कि डिजिटल रिसोर्स, एलएमएस और उल्टरनेट लर्निंग मेथोडोलोजिज 14 से अधिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध करा रहा है, जिससे देश का कोई भी क्षेत्र या बच्चा पीछे न छूटे.''
25 हजार बच्चों का चयन और 'हैंड्स ऑन ट्रैनिंग' से बदलाव
मोनिका मल्होत्रा कंधारी ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि अक्सर देखा जाता है कि देश के कई स्कूलों के पास वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण मॉडर्न लैब्स, रोबोटिक्स या साइंस किट उपलब्ध नहीं हो पाते हैं. इसी असमानता को दूर करने के लिए इस योजना के तहत 25,000 ऐसे बच्चों और स्कूलों का चयन किया गया है जहां संसाधन सीमित हैं.
असमानता को दूर करना
निजी और महंगे स्कूलों में बच्चों के लिए आधुनिक रोबोटिक्स, मॉडर्न लैब्स और साइंस टूल्स उपलब्ध होते हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में बजट की कमी होती है. यह योजना इसी फासले को मिटाने के लिए लाई गई है. इन मुफ्त साइंस किट्स के जरिए बच्चे खुद प्रयोग (Experiments) करके विज्ञान के सिद्धांतों को समझेंगे. इससे रटने की आदत छूटेगी और देश में नए वैज्ञानिकों का आधार तैयार होगा.
छात्रों को मिलेगा व्यावहारिक ज्ञान
मोनिका मल्होत्रा कंधारी का मानना है कि इस अभियान का मुख्य लक्ष्य रटकर सीखने की पारंपरिक पद्धति को बदलना है. इसके तहत भारत भर के 25,000 जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त में आधुनिक साइंस किट प्रदान की जाएगी. इस किट की सहायता से बच्चे खुद प्रयोग करके (Learning by Doing) विज्ञान के जटिल सिद्धांतों को बहुत आसानी से और खेल-खेल में समझ सकेंगे.
- करके सीखने का महत्व: जब बच्चा किसी प्रयोग को सिर्फ किताबों में पढ़ता है या यूट्यूब पर देखता है, तो वह उसे लंबे समय तक याद नहीं रख पाता है. लेकिन जब वही बच्चा अपने हाथों से प्रयोग करता है, तो वह सिद्धांत हमेशा के लिए उसके दिमाग में बैठ जाता है.
- शिक्षकों का सशक्तिकरण: इन किट्स के माध्यम से सिर्फ बच्चों को ही मदद नहीं मिलेगी, बल्कि शिक्षकों को भी नई शिक्षण विधियों के साथ पढ़ाने का माध्यम मिलेगा.
- लव टू लर्न पहल: इससे पहले भी, जिन स्कूलों में लैब्स की सुविधा नहीं थी, वहां 'मोबाइल रोबोटिक्स लैब' भेजकर पूरे साल बच्चों को कोडिंग व रोबोटिक्स की व्यावहारिक ट्रेनिंग दी गई.
शिक्षकों को भी मिलेगी विशेष ट्रेनिंग
इस पहल को केवल किट बांटने तक सीमित नहीं रखा गया है. बच्चों को इसका अधिकतम लाभ मिल सके, इसके लिए स्कूलों के शिक्षकों को भी विशेष प्रशिक्षण (Teacher Training) दिया जाएगा. इससे शिक्षक क्लासरूम में विज्ञान की पढ़ाई को अधिक इंटरैक्टिव, व्यावहारिक और मनोरंजक बना सकेंगे.
वंचित बच्चों के वैज्ञानिक सपनों को नई उड़ान
मोनिका मल्होत्रा कंधारी ने कहा कि उनके पिता हमेशा शिक्षा को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का सपना देखते थे. उनके इस सपने और मूल्यों को जीवित रखने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हम समाज के वंचित बच्चों के वैज्ञानिक सपनों को नई उड़ान दें. यह सीएसआर (CSR) पहल आने वाली पीढ़ियों में विज्ञान और तकनीक (STEAM Education) के प्रति रुचि जगाने में मील का पत्थर साबित होगी.
NEP 2020: बुनियादी साक्षरता और स्किल डेवलपमेंट पर जोर
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में बात करते हुए मोनिका कंधारी ने बताया कि सरकार का NEP डॉक्यूमेंट बेहद सराहनीय है. इसमें FLN (Foundation Literacy and Numeracy) और STEM (Science, Technology, Engineering, Math) पर विशेष ध्यान दिया गया है.
- व्यावहारिक व लचीली शिक्षा: एनईपी के तहत अब स्ट्रीम्स (Science, Arts, Commerce) की कठोरता खत्म हो रही है, जिससे बच्चे अपनी रुचि के अनुसार विषय चुन सकते हैं.
- रोजगार योग्य युवा: शुरुआती उम्र से ही कोडिंग, रोबोटिक्स व साइंस किट के माध्यम से बच्चों में अनुक्रमिक और तार्किक सोच विकसित होती है, जो उन्हें भविष्य में रोजगार योग्य बनाती है.
- ग्लोबल सिटीजन: वित्तीय साक्षरता और वोकेशनल ट्रेनिंग जैसी चीजें आज के बच्चों को सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सशक्त नागरिक बनाती हैं.
पिता की विरासत से संवरता बच्चों का भविष्य
व्यापार व उद्योग के क्षेत्र में 40 वर्षों का अनुभव रखने वाली मोनिका मल्होत्रा कंधारी का मानना है कि यदि शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा व दीर्घकालिक कार्य करना है, तो ध्यान हमेशा आम जनता पर होना चाहिए. पिता की याद में शुरू की गई अशोक कार्य पहल के तहत यह 'साइंस किट' वितरण योजना सिर्फ एक उपहार नहीं, बल्कि उन हजारों बच्चों के सपनों को पंख देने का प्रयास है, जो संसाधनों के अभाव में पीछे रह जाते हैं. जब 25 हजार बच्चे अपने हाथों से विज्ञान के प्रयोग करेंगे, तो उनके अंदर का वैज्ञानिक जागेगा. पिता के सिद्धांतों पर चलते हुए शिक्षा में समानता व गुणवत्ता लाने का यह प्रयास निस्संदेह भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव रख रहा है.
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