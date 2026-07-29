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गम को बनाया ताकत, पिता के सपनों को दी उड़ान; मोनिका मल्होत्रा ने 25 हजार मासूमों के हाथों में दी 'विज्ञान' की चाबी

25 हजार बच्चों को मुफ्त 'साइंस किट' बांटेंगी मोनिका मल्होत्रा कंधारी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: शिक्षा सिर्फ किताबों के पन्नों को पलटने या उत्तरों को रटने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की सोच को विस्तार देकर समाज में बदलाव लाती है. इसी सोच व भावना को समाहित करते हुए दिल्ली की मोनिका मल्होत्रा कंधारी शिक्षा के जरिए समाज में एक बड़ा सामाजिक बदलाव लाने का कार्य कर रही हैं. यह पूरी पहल वह अपने स्वर्गीय पिता अशोक कुमार मल्होत्रा की स्मृति और उनके सपनों को साकार करने के लिए कर रही हैं. यह एक ऐसी मुहिम है, जहां पैसों की कमी अब किसी भी होनहार बच्चे की शिक्षा या उसके सपनों में रुकावट नहीं बनेगी. दरअसल, अपने पिता की याद में हर साल शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल करने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मोनिका ने इस वर्ष देश भर के 25,000 वंचित व संसाधन-विहीन बच्चों को मुफ्त 'साइंस किट' वितरित करने की एक योजना बनाई है. इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को विज्ञान के कठिन सिद्धांतों को रटने की जगह 'साइंस किट' के माध्यम से बच्चे प्रयोग करके (Hands-on experience) विज्ञान को सीख सकेंगे. 25 हजार बच्चों को मुफ्त 'साइंस किट' बांटेंगी मोनिका मल्होत्रा कंधारी (ETV Bharat) पिता की सीख व विजन: हर साक्षर व्यक्ति तक पहुंचे संसाधन अपने पिता से मिली प्रेरणा व शिक्षा क्षेत्र में उनके योगदान को याद करते हुए मोनिका मल्होत्रा कंधारी ने कहा, ''मुझे 15 साल की उम्र से अपने पिताजी के साथ काम करने का सौभाग्य मिला. उन्होंने ईंट से ईंट जोड़कर इस एमबीडी ग्रुप की नींव रखी थी. हम आज भी उन्हीं के विचारों और सिद्धांतों को जी रहे हैं. उनका मानना था कि उत्पाद ऐसे हों जो गुणवत्ता में सर्वश्रेष्ठ हों, लेकिन दाम इतने किफायती कि हर आम परिवार की जेब के अनुकूल हों. पिता द्वारा सिखाई गई इसी मूल्य-आधारित सोच का नतीजा है कि आज समूह न सिर्फ पुस्तकें, बल्कि डिजिटल रिसोर्स, एलएमएस और उल्टरनेट लर्निंग मेथोडोलोजिज 14 से अधिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध करा रहा है, जिससे देश का कोई भी क्षेत्र या बच्चा पीछे न छूटे.'' स्वर्गीय पिता की याद में शिक्षा से समाज बदलने की मुहिम- मोनिका मल्होत्रा (ETV Bharat) 25 हजार बच्चों का चयन और 'हैंड्स ऑन ट्रैनिंग' से बदलाव मोनिका मल्होत्रा कंधारी ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि अक्सर देखा जाता है कि देश के कई स्कूलों के पास वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण मॉडर्न लैब्स, रोबोटिक्स या साइंस किट उपलब्ध नहीं हो पाते हैं. इसी असमानता को दूर करने के लिए इस योजना के तहत 25,000 ऐसे बच्चों और स्कूलों का चयन किया गया है जहां संसाधन सीमित हैं. मुफ्त 'साइंस किट' से छात्रों को मिलेगा व्यावहारिक ज्ञान (ETV Bharat) असमानता को दूर करना