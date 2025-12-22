ETV Bharat / bharat

ऑक्सीजन सपोर्ट पर लेटे मरीज पर डॉक्टर ने बरसाए मुक्के, IGMC प्रबंधन ने किया सस्पेंड, गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिजन

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित राज्य के सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC) में इलाज के दौरान एक मामूली विवाद अचानक हिंसक झगड़े में बदल गया. खाली बेड पर लेटने को लेकर शुरू हुई बहस देखते-ही-देखते मरीज और डॉक्टर के बीच हाथापाई में तब्दील हो गई. वार्ड में हुई इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी गई है.

IGMC डॉक्टर और मरीज के बीच मारपीट का वायरल वीडियो (VIRAL VIDEO)

बेड पर लेटने को लेकर हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, कुपवी (चौपाल) निवासी अर्जुन पंवार IGMC में एंडोस्कोपी करवाने के लिए पहुंचे थे. प्रक्रिया पूरी होने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें दूसरे वार्ड में आराम करने को कहा. इसी दौरान मरीज ने चेस्ट OPD में एक खाली बेड देखा और वहां लेट गया. इसी बात को लेकर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और मरीज के बीच विवाद शुरू हो गया.

मरीज के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने मरीज से बदतमीजी की. जब मरीज ने इसका विरोध किया तो डॉक्टर आपा खो बैठा और मारपीट शुरू कर दी. इस विवाद के दौरान मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर था. वायरल वीडियो में भी डॉक्टर बेड पर लेटे मरीज पर घूंसे बरसाता दिख रहा है. इस दौरान कुछ लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन वार्ड में कुछ देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

आरोपी डॉक्टर ने क्या कहा?

इस पूरे मामले में आरोपी डॉक्टर ने भी अपना पक्ष रखा है. डॉक्टर का कहना है कि मरीज ने उनसे बातचीत के दौरान गालियां दीं, जिससे वह आपा खो बैठे. डॉक्टर ने दावा किया कि मरीज के अपशब्दों के कारण स्थिति बिगड़ी और विवाद हाथापाई तक पहुंच गया. हालांकि, इस दावे की पुष्टि अभी जांच रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगी. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि दोनों पक्षों के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर निष्पक्ष जांच की जा रही है.