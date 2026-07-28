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तीन महीने में नक्सलियों की एक पूरी कंपनी ने किया सरेंडर, IG बोले- बचे हुए हथियार डाले नहीं तो होगा एनकाउंटर

झारखंड में नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

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सरेंडर किए नक्सलियों की तस्वीर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 28, 2026 at 6:00 PM IST

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रांची: मंगलवार का दिन झारखंड पुलिस के लिए पूरी तरह से मंगलमय रहा. मंगलवार को झारखंड में सक्रिय 22 नक्सलियों ने एक साथ अपने हथियार डाल दिए. इनमें से 16 ने झारखंड में सरेंडर किया. जबकि आठ ने छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण किया. छत्तीसगढ़ में सरेंडर करने वाले नक्सली वहीं के रहने वाले थे, इसलिए उनका सरेंडर वहीं करवाया गया. इस सफलता को लेकर झारखंड पुलिस के आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत की. आईजी ने कहा कि अब उनका अगला निशाना संगठित आपराधिक गिरोह है. साथ ही उन्होंने बचे नक्सलियों को सरेंडर की चेतावनी दी है.

संयुक्त प्रयास से मिली सफलता

झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को बड़ी सफलता मिली है. झारखंड पुलिस के आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में बताया कि पिछले तीन महीनों के भीतर नक्सलियों की एक पूरी कंपनी (56 नक्सली) ने पुलिस के सामने हथियार डाले हैं. उन्होंने कहा कि लगातार हो रही आत्मसमर्पण की घटनाएं इस बात का संकेत हैं कि राज्य में नक्सलवाद अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है.

नक्सली सरेंडर पर आईजी अभियान से बातचीत (ETV BHARAT)

आईजी नरेंद्र सिंह ने बताया कि मंगलवार को झारखंड में 16 और छत्तीसगढ़ में 8 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया. इससे पहले इसी साल 27 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया था. इस तरह बीते कुछ महीनों में बड़ी संख्या में उग्रवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला लिया.

आईजी ने इस सफलता का श्रेय झारखंड पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बलों और खुफिया विभाग के बीच बेहतर समन्वय को दिया. उन्होंने कहा कि संयुक्त अभियान, सटीक खुफिया सूचना और सरकार की पुनर्वास नीति के कारण नक्सल संगठन लगातार कमजोर हो रहे हैं और उनके कैडर आत्मसमर्पण करने के लिए आगे आ रहे हैं.

IG Operations Narendra Singh spoke on Naxalites surrender in Jharkhand
सरेंडर नक्सलियों को किया गया सम्मानित (ETV BHARAT)

सीमित संख्या में बचे नक्सली

आईजी अभियान ने कहा कि झारखंड में अब गिने-चुने नक्सली ही सक्रिय हैं. उन्होंने शेष उग्रवादियों से अपील करते हुए कहा कि वे जल्द से जल्द आत्मसमर्पण कर दें और सामान्य जीवन अपनाएं. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी भी दी कि यदि वे हथियार नहीं छोड़ते हैं, तो सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारे जा सकते हैं.

अगला टारगेट संगठित अपराध

आईजी नरेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य में नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण के बाद अब झारखंड पुलिस का अगला बड़ा लक्ष्य संगठित आपराधिक गिरोहों पर कार्रवाई करना होगा. उन्होंने कहा कि पुलिस ऐसे गिरोहों के खिलाफ भी उसी रणनीति और मजबूती के साथ अभियान चलाएगी, ताकि राज्य में कानून-व्यवस्था और अधिक मजबूत हो सके.

आईजी नरेंद्र सिंह ने बताया कि झारखंड पुलिस का उद्देश्य राज्य को पूरी तरह अपराध और उग्रवाद मुक्त बनाना है. सुरक्षा एजेंसियां लगातार अभियान चला रही हैं और आने वाले समय में भी नक्सलियों तथा संगठित अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

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