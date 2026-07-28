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तीन महीने में नक्सलियों की एक पूरी कंपनी ने किया सरेंडर, IG बोले- बचे हुए हथियार डाले नहीं तो होगा एनकाउंटर

रांची: मंगलवार का दिन झारखंड पुलिस के लिए पूरी तरह से मंगलमय रहा. मंगलवार को झारखंड में सक्रिय 22 नक्सलियों ने एक साथ अपने हथियार डाल दिए. इनमें से 16 ने झारखंड में सरेंडर किया. जबकि आठ ने छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण किया. छत्तीसगढ़ में सरेंडर करने वाले नक्सली वहीं के रहने वाले थे, इसलिए उनका सरेंडर वहीं करवाया गया. इस सफलता को लेकर झारखंड पुलिस के आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत की. आईजी ने कहा कि अब उनका अगला निशाना संगठित आपराधिक गिरोह है. साथ ही उन्होंने बचे नक्सलियों को सरेंडर की चेतावनी दी है.

संयुक्त प्रयास से मिली सफलता

झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को बड़ी सफलता मिली है. झारखंड पुलिस के आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में बताया कि पिछले तीन महीनों के भीतर नक्सलियों की एक पूरी कंपनी (56 नक्सली) ने पुलिस के सामने हथियार डाले हैं. उन्होंने कहा कि लगातार हो रही आत्मसमर्पण की घटनाएं इस बात का संकेत हैं कि राज्य में नक्सलवाद अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है.

नक्सली सरेंडर पर आईजी अभियान से बातचीत (ETV BHARAT)

आईजी नरेंद्र सिंह ने बताया कि मंगलवार को झारखंड में 16 और छत्तीसगढ़ में 8 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया. इससे पहले इसी साल 27 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया था. इस तरह बीते कुछ महीनों में बड़ी संख्या में उग्रवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला लिया.

आईजी ने इस सफलता का श्रेय झारखंड पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बलों और खुफिया विभाग के बीच बेहतर समन्वय को दिया. उन्होंने कहा कि संयुक्त अभियान, सटीक खुफिया सूचना और सरकार की पुनर्वास नीति के कारण नक्सल संगठन लगातार कमजोर हो रहे हैं और उनके कैडर आत्मसमर्पण करने के लिए आगे आ रहे हैं.