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लोकपाल में संयुक्त सचिव पद के लिए संजीव चतुर्वेदी का आवेदन, उत्तराखंड सरकार ने दी मंजूरी

आईएफएस संजीव चतुर्वेदी ने लोकपाल ऑफ इंडिया में जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए आवेदन किया है.

IFS SANJIV CHATURVEDI
आईएफएस संजीव चतुर्वेदी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 18, 2026 at 3:09 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड कैडर के वरिष्ठ भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को भारत के लोकपाल संस्थान में संयुक्त सचिव (जॉइंट सेक्रेटरी) पद पर प्रतिनियुक्ति के लिए राज्य सरकार की मंजूरी मिल गई है. उत्तराखंड शासन ने लोकपाल सचिवालय को पत्र भेजकर उनके आवेदन पर राज्य सरकार की सहमति प्रदान कर दी है. इसके साथ ही विभागीय अधिकारियों को आवेदन से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश भी दिए गए हैं. संजीव चतुर्वेदी अपने काम काज को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं.

संयुक्त सचिव की भर्ती: दरअसल लोकपाल ऑफ इंडिया ने 27 अप्रैल 2026 को संयुक्त सचिव स्तर के एक पद को प्रतिनियुक्ति अथवा अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर भरने के लिए रिक्ति विज्ञापन जारी किया था. विज्ञापन के अनुसार यह नियुक्ति प्रारंभिक तौर पर एक वर्ष के लिए होगी. जिसे आवश्यकता पड़ने पर आगे बढ़ाया जा सकता है. पद के लिए समकक्ष स्तर के अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए. विज्ञापन में कानून की डिग्री रखने वाले अधिकारियों को वरियता देने का भी प्रावधान किया गया था.

लोकपाल की ओर से जारी विज्ञापन के बाद संजीव चतुर्वेदी ने 26 मई 2026 को उत्तराखंड शासन को पत्र लिखकर अपने आवेदन को नियमानुसार अग्रसारित करने का अनुरोध किया. उन्होंने अपने पत्र में उल्लेख किया था कि आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून 2026 है. निर्धारित प्रक्रिया के तहत एनओसी कैडर क्लीयरेंस विजिलेंस क्लीयरेंस एपीएआर और अन्य आवश्यक अभिलेख भी आवेदन के साथ भेजे जाने हैं.

पुराने विवाद का भी किया जिक्र: अपने पत्र में संजीव चतुर्वेदी ने वर्ष 2020 के एक मामले का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा पूर्व में स्टाफ सेलेक्शन कमीशन से जुड़े एक प्रकरण में उनके आवेदन के प्रेषण को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था. उनका कहना था कि उस मामले में कथित प्रशासनिक त्रुटियों और विलंब को लेकर न्यायालय में भी वाद लंबित हैं. इसी वजह से उन्होंने शासन से अनुरोध किया कि इस बार आवेदन निर्धारित समयसीमा के भीतर और सही प्रक्रिया के अनुसार भेजा जाए. 13 जून 2026 को उत्तराखंड शासन के अपर सचिव हिमांशु खुराना द्वारा जारी पत्र में कहा गया कि प्रमुख वन संरक्षक और संबंधित अधिकारियों की संस्तुति के आधार पर संजीव चतुर्वेदी के आवेदन पर राज्य सरकार की सहमति प्रदान की जाती है. पत्र में विभाग को आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

अब लोकपाल करेगा अंतिम निर्णय: राज्य सरकार की सहमति मिलने के बाद अब मामला लोकपाल सचिवालय के स्तर पर पहुंचेगा. वहां प्राप्त आवेदनों की जांच पात्रता और चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा. ऐसे में अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि क्या संजीव चतुर्वेदी को लोकपाल संस्थान में संयुक्त सचिव पद पर प्रतिनियुक्ति मिलती है या नहीं? वैसे उन्होंने खुद इस पद के लिए आवेदन किया था.

कौन हैं संजीव चतुर्वेदी: संजीव चतुर्वेदी उत्तराखंड कैडर के चर्चित आईएफएस अधिकारी हैं. वन एवं प्रशासनिक मामलों में उनकी सक्रिय भूमिका और विभिन्न मुद्दों पर उनके रुख को लेकर वह समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. लोकपाल में संयुक्त सचिव पद के लिए उनका आवेदन मंजूर होने के बाद एक बार फिर उनका नाम प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है. उत्तराखंड से पहले संजीव दिल्ली एम्स जांच मामले में सुर्खियां बटोर चुके हैं.

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