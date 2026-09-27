संजीव चतुर्वेदी की सुनवाई से एक और जज का किनारा, 17 पहुंचा रिक्यूजल का आंकड़ा
संजीव चतुर्वेदी से जुड़े मामलों में न्यायिक अधिकारियों के स्वयं को सुनवाई से अलग करने की घटनाएं आती रहती हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 27, 2026 at 10:32 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड कैडर के आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी से जुड़े न्यायिक मामलों में सुनवाई से अलग होने वाले न्यायाधीशों और न्यायिक सदस्यों की संख्या अब 17 तक पहुंच गई है. ताजा मामला केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की दिल्ली पीठ से जुड़ा है. जहां न्यायमूर्ति राजवीर सिंह वर्मा ने चतुर्वेदी से संबंधित मामलों की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया है. हालांकि आदेश में इसके पीछे की वजह का साफ नहीं किया गया है.
मई 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में मामला: ताजा मामला उत्तराखंड सरकार की ओर से नवंबर 2021 में जारी उस आदेश को चुनौती देने से संबंधित है जो आईएफएस अधिकारियों की मूल्यांकन रिपोर्ट के चैनल से जुड़ा है इस मामले की सुनवाई मई 2025 में आए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में भी देखी जा रही है. न्यायमूर्ति राजवीर सिंह वर्मा के अलग होने के बाद एक बार फिर चतुर्वेदी से जुड़े मामलों में न्यायिक अधिकारियों के रिक्यूजल का सिलसिला चर्चा में है.
सुप्रीम कोर्ट से कैट तक कई न्यायिक अधिकारी अलग हो चुके हैं: संजीव चतुर्वेदी से जुड़े अलग अलग प्रकरणों की सुनवाई से अब तक सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश नैनीताल हाईकोर्ट के चार न्यायाधीश कैट के अध्यक्ष समेत नौ न्यायाधीश एवं सदस्य और जिला न्यायपालिका के दो न्यायिक अधिकारी स्वयं को अलग कर चुके हैं. खास बात यह है कि इन रिक्यूजल आदेशों में अधिकांश मामलों में अलग होने की वजह स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं की गई है.
नैनीताल हाईकोर्ट में भी हुआ रिक्यूजल: सितंबर और अक्टूबर 2025 में नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आलोक वर्मा और न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी ने संजीव चतुर्वेदी की ओर से दायर अवमानना मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था. इससे पहले फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति मनोज तिवारी ने चतुर्वेदी की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से संबंधित मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया था. मई 2023 में न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने भी चतुर्वेदी की मूल्यांकन रिपोर्ट से जुड़े मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था.
सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीश भी सुनवाई से हट चुके हैं: संजीव चतुर्वेदी से जुड़े मामलों में रिक्यूजल का सिलसिला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था. नवंबर 2013 में तत्कालीन न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने चतुर्वेदी की ओर से दायर एक मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया. इसके बाद अगस्त 2016 में न्यायमूर्ति यूयू ललित ने भी इसी मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग किया. यह प्रकरण हरियाणा में चतुर्वेदी की ओर से उठाए गए कथित भ्रष्टाचार के मामलों की सीबीआई जांच की मांग से जुड़ा था.
कैट में भी कई बार बदला सुनवाई का न्यायिक मंच: केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में भी चतुर्वेदी से जुड़े मामलों में न्यायिक सदस्यों के रिक्यूजल के कई मामले सामने आए हैं. मार्च 2019 में तत्कालीन कैट अध्यक्ष न्यायमूर्ति एल. नरसिम्हा रेड्डी ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग किया. इसके बाद फरवरी 2021 में कैट दिल्ली के न्यायमूर्ति आरएन सिंह ने भी इसी प्रकरण की सुनवाई से स्वयं को अलग किया. नवंबर 2023 में कैट की एक अन्य पीठ ने भी चतुर्वेदी से संबंधित मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया था.
जिला न्यायपालिका में भी सामने आया ऐसा मामला: अप्रैल 2025 में नैनीताल की एसीजेएम नेहा कुशवाहा ने भी चतुर्वेदी से जुड़े एक मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग किया था. यह मामला कैट के न्यायाधीश मनीष गर्ग के खिलाफ चतुर्वेदी की ओर से दायर मानहानि प्रकरण से संबंधित था. रिपोर्ट के अनुसार न्यायिक अधिकारी ने कैट के न्यायाधीश डीएस महरा के साथ पूर्व पारिवारिक संबंध का उल्लेख करते हुए मामले से स्वयं को अलग किया था.
17 न्यायिक अधिकारियों का रिक्यूजल, कारणों पर स्पष्टता नहीं: संजीव चतुर्वेदी से जुड़े अलग-अलग मामलों में न्यायिक अधिकारियों के स्वयं को सुनवाई से अलग करने की घटनाएं अलग-अलग वर्षों में सामने आती रही है. ताजा रिक्यूजल के बाद यह संख्या 17 हो गई है. हालांकि इन मामलों में सबसे अहम तथ्य यही है कि संबंधित आदेशों में न्यायाधीशों या सदस्यों के अलग होने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है.
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