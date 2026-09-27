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संजीव चतुर्वेदी की सुनवाई से एक और जज का किनारा, 17 पहुंचा रिक्यूजल का आंकड़ा

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देहरादून: उत्तराखंड कैडर के आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी से जुड़े न्यायिक मामलों में सुनवाई से अलग होने वाले न्यायाधीशों और न्यायिक सदस्यों की संख्या अब 17 तक पहुंच गई है. ताजा मामला केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की दिल्ली पीठ से जुड़ा है. जहां न्यायमूर्ति राजवीर सिंह वर्मा ने चतुर्वेदी से संबंधित मामलों की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया है. हालांकि आदेश में इसके पीछे की वजह का साफ नहीं किया गया है.