अगर आप स्थिति को संभाल नहीं सकते तो नए कंस्ट्रक्शन परमिट जारी न करें: बॉम्बे हाई कोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि म्युनिसिपैलिटी अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रही है.

High Court
बॉम्बे हाई कोर्ट (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 24, 2025 at 7:02 PM IST

5 Min Read
मुंबई: शहर की एयर क्वालिटी दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है. ऐसे में BMC के बहुत ज्यादा इनएक्टिव रवैये पर हाई कोर्ट ने बुधवार को कड़ी नाराजगी जताई. सुनवाई के दौरान इस बारे में ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए जाने के बावजूद नगर निगम ऐसा करने में नाकाम रहा, जिसपर हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई.

साथ ही मौजूद रहने के निर्देश दिए जाने के बावजूद नगर निगम कमिश्नर सुनवाई से गैरहाजिर रहे, इसलिए हाई कोर्ट ने सुनवाई शाम 4 बजे तक के लिए टाल दी और नगर निगम कमिश्नर को खुद मौजूद रहने का निर्देश दिया.

अदालत ने कहा कि अगर आप हालात नहीं संभाल सकते तो नए कंस्ट्रक्शन परमिट जारी न करें. हाई कोर्ट मुंबई में एयर पॉल्यूशन की जांच के लिए नगर निगम ने 91 टीमें तैनात की हैं. हालांकि बुधवार को हाई कोर्ट में बताया गया कि इनमें से कई टीमें अभी चुनाव ड्यूटी में लगी हुई हैं और अभी सिर्फ 39 टीमें ही काम कर रही हैं. बताया गया कि हर टीम रोज कम से कम 2 जगहों की जांच कर रही है.

'कोई काम नहीं किया'
कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि म्युनिसिपैलिटी अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रही है. कल दोपहर से इन टीमों ने 11 जगहों का इंस्पेक्शन किया है, लेकिन यह काफी नहीं है और म्युनिसिपल कमिश्नर इस मामले को लेकर सीरियस नहीं हैं. इंस्ट्रक्शन के बावजूद उन्होंने कोई काम नहीं किया है. अगर आप सिचुएशन को संभाल नहीं सकते, तो नए कंस्ट्रक्शन परमिट जारी न करें.

कोर्ट ने आगे कहा कि अगर आप अपना काम ठीक से नहीं करेंगे, तो हमें करना पड़ेगा और यह चेतावनी देते हुए कि अगर कोर्ट को दखल देना पड़ा तो वे कोर्ट के तरीके को पसंद नहीं करेंगे. इसके बाद हाई कोर्ट ने म्युनिसिपल अधिकारियों को शाम 4 बजे कोर्ट में पेश होने का ऑर्डर दिया और सुनवाई फिलहाल के लिए टाल दी.

'पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में फेल'
AQI को लेकर मुंबई की हालत दिल्ली जैसी न होने दें - यह बात सामने आ चुकी है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बढ़ते एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में फेल रही है. BMC ने नवंबर 2023 में हाई कोर्ट के दिए ऑर्डर पर एक साल तक कुछ नहीं किया.

म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन तब जागा जब हाई कोर्ट ने मामले पर नोटिस लिया, जब अक्टूबर में केस फिर से सुनवाई के लिए आया. इसलिए यह साफ हो गया है कि उसके बाद उन्होंने जो एक्शन लिए उनका ज्यादा असर नहीं हुआ. कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं रोका जा सकता. हालांकि, यह पक्का करने के लिए तुरंत कुछ कदम उठाएं कि वहां काम करने वालों को सांस की गंभीर बीमारियां न हों.

'तुरंत कदम उठाएं'
हाई कोर्ट ने मंगलवार की सुनवाई के दौरान MPCB और नगर निगम को ये निर्देश दिए. हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी चिंता जताई कि अगर भविष्य में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए अभी ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो मुंबई को दिल्ली जैसी भयानक स्थिति का सामना करना पड़ेगा. अगर आप नहीं चाहते कि पॉल्यूशन को लेकर मुंबई की हालत दिल्ली जैसी हो जाए, तो तुरंत कदम उठाएं, नहीं तो स्थिति भयानक हो जाएगी.

हाई कोर्ट ने इस समय यह डर जताया. याद रखें कि ताजी हवा में सांस लेना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और इसके लिए काम करना आपका मौलिक कर्तव्य है. इन शब्दों में हाई कोर्ट ने नगर निगम कमिश्नर को फटकार लगाई. उन्होंने सीधी चेतावनी भी दी कि अगर कमिश्नर ने सही कार्रवाई नहीं की तो कोर्ट को यहीं से कार्रवाई करनी पड़ेगी.

कंस्ट्रक्शन और सड़क की धूल
म्युनिसिपल कमिश्नर अपने ऑफिस से बाहर निकलें और काम देखें. हाई कोर्ट इस बारे में हाई कोर्ट द्वारा बनाई गई पांच सदस्यों की कमेटी ने मुंबई में खराब AQI वाले 36 हॉटस्पॉट का दौरा करके जांच की है. एमिकस क्यूरी डेरियस खंबाटा ने कोर्ट के सामने आरोप लगाया कि चल रहे कंस्ट्रक्शन और सड़क की धूल इस प्रदूषण के 50 से 60 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े कुछ और ही थे.इसलिए कोर्ट ने म्युनिसिपल कमिश्नर भूषण गगरानी और MPCB सेक्रेटरी को मंगलवार को खुद पेश होकर सफाई देने का निर्देश दिया था.

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने म्युनिसिपल कमिश्नर भूषण गगरानी से कई सवाल पूछे. 2 नवंबर 2023 के ऑर्डर के बारे में ये सवाल थे. आपने AQI पर कब ध्यान दिया?, स्टेटस रिपोर्ट कब ली गई?, डेटा मिलने के बाद आपने क्या एक्शन लिया?, क्या आपको हाई कोर्ट के ऑब्जेक्शन उठाने के बाद ही पता चला?, कितनी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर शीट मेटल फेंसिंग नहीं है? नोटिस जारी करने के बाद क्या एक्शन लिया गया?, कितने सरप्राइज विजिट किए गए? और कब? सवालों की इस बौछार के सामने कमिश्नर चुप दिखे.

वह एक भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके. इसलिए दोनों को बुधवार की सुनवाई में फिर से पेश होने का निर्देश दिया गया है, ताकि इस बारे में तुरंत उठाए जा सकने वाले कदमों की जानकारी दी जा सके. मुंबई की एयर क्वालिटी प्रदूषण की वजह से खराब हो गई है और मुंबई हाई कोर्ट ने दो साल पहले इस मामले पर खुद से संज्ञान लिया था.

संपादक की पसंद

