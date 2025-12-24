ETV Bharat / bharat

अगर आप स्थिति को संभाल नहीं सकते तो नए कंस्ट्रक्शन परमिट जारी न करें: बॉम्बे हाई कोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट ( PTI )

मुंबई: शहर की एयर क्वालिटी दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है. ऐसे में BMC के बहुत ज्यादा इनएक्टिव रवैये पर हाई कोर्ट ने बुधवार को कड़ी नाराजगी जताई. सुनवाई के दौरान इस बारे में ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए जाने के बावजूद नगर निगम ऐसा करने में नाकाम रहा, जिसपर हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई. साथ ही मौजूद रहने के निर्देश दिए जाने के बावजूद नगर निगम कमिश्नर सुनवाई से गैरहाजिर रहे, इसलिए हाई कोर्ट ने सुनवाई शाम 4 बजे तक के लिए टाल दी और नगर निगम कमिश्नर को खुद मौजूद रहने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि अगर आप हालात नहीं संभाल सकते तो नए कंस्ट्रक्शन परमिट जारी न करें. हाई कोर्ट मुंबई में एयर पॉल्यूशन की जांच के लिए नगर निगम ने 91 टीमें तैनात की हैं. हालांकि बुधवार को हाई कोर्ट में बताया गया कि इनमें से कई टीमें अभी चुनाव ड्यूटी में लगी हुई हैं और अभी सिर्फ 39 टीमें ही काम कर रही हैं. बताया गया कि हर टीम रोज कम से कम 2 जगहों की जांच कर रही है. 'कोई काम नहीं किया'

कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि म्युनिसिपैलिटी अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रही है. कल दोपहर से इन टीमों ने 11 जगहों का इंस्पेक्शन किया है, लेकिन यह काफी नहीं है और म्युनिसिपल कमिश्नर इस मामले को लेकर सीरियस नहीं हैं. इंस्ट्रक्शन के बावजूद उन्होंने कोई काम नहीं किया है. अगर आप सिचुएशन को संभाल नहीं सकते, तो नए कंस्ट्रक्शन परमिट जारी न करें. कोर्ट ने आगे कहा कि अगर आप अपना काम ठीक से नहीं करेंगे, तो हमें करना पड़ेगा और यह चेतावनी देते हुए कि अगर कोर्ट को दखल देना पड़ा तो वे कोर्ट के तरीके को पसंद नहीं करेंगे. इसके बाद हाई कोर्ट ने म्युनिसिपल अधिकारियों को शाम 4 बजे कोर्ट में पेश होने का ऑर्डर दिया और सुनवाई फिलहाल के लिए टाल दी. 'पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में फेल'

AQI को लेकर मुंबई की हालत दिल्ली जैसी न होने दें - यह बात सामने आ चुकी है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बढ़ते एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में फेल रही है. BMC ने नवंबर 2023 में हाई कोर्ट के दिए ऑर्डर पर एक साल तक कुछ नहीं किया. म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन तब जागा जब हाई कोर्ट ने मामले पर नोटिस लिया, जब अक्टूबर में केस फिर से सुनवाई के लिए आया. इसलिए यह साफ हो गया है कि उसके बाद उन्होंने जो एक्शन लिए उनका ज्यादा असर नहीं हुआ. कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं रोका जा सकता. हालांकि, यह पक्का करने के लिए तुरंत कुछ कदम उठाएं कि वहां काम करने वालों को सांस की गंभीर बीमारियां न हों.