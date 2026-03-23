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आचार्य बालकृष्ण की व्यक्तित्व अधिकारों की मांग: HC ने कहा- अगर आप सार्वजनिक हस्ती हैं तो आलोचनाओं के लिए रहें तैयार

नई दिल्ली: व्यक्तित्व अधिकारों की मांग करने वाली पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आप सार्वजनिक हस्ती हैं तो आपको आलोचनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए. जस्टिस तुषार राव गडेला की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कोर्ट लोगों को सार्वजनिक हस्तियों का मजाक उड़ाने से नहीं रोक सकता, जब तक कि वह आलोचना अपमानजनक या नीचा दिखाने वाली नहीं हो. मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी.

दरअसल, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गौर किया कि याचिका में आचार्य बालकृष्ण ने कुछ मीडिया हाउस की ओर से प्रकाशित कई न्यूज रिपोर्ट और कुछ कैरिकेचर्स को हटाने की मांग की थी. कोर्ट ने कहा कि आपके पास अखबार हैं, आपके पास कार्टूनिस्ट हैं. वे कैरिकेचर्स बनाते हैं. वे लोगों का मजाक उड़ाते हैं. क्या इसे रोका जा सकता है. अगर आप एक सार्वजनिक हस्ती बनने जा रहे हैं, तो कृपया आलोचनाओं के लिए भी तैयार रहें. लोग मजाक उड़ाएंगे. हम इसे रोक नहीं सकते, जब तक कि यह अपमानजनक न हो या कुछ ऐसा न हो, जिससे आपकी इज्जत कम हो या जो आपको नीचा दिखाए.

सुनवाई के दौरान गूगल की ओर से पेश वकील ने कहा कि बालकृष्ण न अपनी याचिका में काफी खतरनाक मांगे मांगी है. वो याचिका में सुप्रीम कोर्ट की बालकृष्ण और पतंजलि के खिलाफ की गई सख्त टिप्पणियों से जुड़ी कई खबरों और टिप्पणियों को हटाना चाह रहे हैं. इसके अलावा उन मीडिया संगठनों को पक्षकार नहीं बनाया है, जिनकी खबरें हटाने की मांग की गई है. उसके बाद बालकृष्ण की ओर से पेश वकील ने कहा कि वो ये बयान देने के लिए तैयार हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी कोई भी चीज नहीं हटाई जाएगी.