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'अगर जीत का अंतर 2 प्रतिशत है और 15 प्रतिशत वोट नहीं दे सकते', पश्चिम बंगाल SIR सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौखिक रूप से कहा कि निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची (वोटर रोल) के विशेष गहन समीक्षा (SIR) के दौरान ही संदिग्ध वोटरों की 'लॉजिकल गड़बड़ी' वाली लिस्ट बनाई. साथ ही अदालत ने कहा कि, जिस देश में आप पैदा हुए हैं, वहां वोट देने का अधिकार न केवल संवैधानिक है, बल्कि भावनात्मक भी है.

यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने आया. सीनियर वकील डीएस नायडू ने बेंच के सामने चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व किया. बेंच को बताया गया कि, न्यायिक अधिकारियों ने पोल बॉडी द्वारा जारी नोटिस के आधार पर 47 प्रतिशत मामलों को खारिज कर दिया.

जस्टिस बागची ने कहा कि यह राज्य और पोल पैनल के बीच की लड़ाई नहीं है, न ही यह एक-दूसरे पर आरोप लगाने का खेल है, बल्कि पश्चिम बंगाल में वोटरों को अलग-अलग संवैधानिक अधिकारियों के बीच फंसाया जा रहा है. हालांकि, जस्टिस बागची ने यह भी कहा कि जब तक बड़ी संख्या में बाहर किए गए वोटर नहीं होंगे, तब तक चुनाव के नतीजों में दखल नहीं दिया जा सकता.

उन्होंने कहा, अगर 10 फीसदी वोटर वोट नहीं देते हैं और जीत का मार्जिन 10 फीसदी से ज्यादा है, तो क्या होगा. उन्होंने आगे कहा, मान लीजिए मार्जिन 2 प्रतिशत है और मैप किए गए 15 फीसदी वोटर वोट नहीं दे पाते हैं, तो शायद हम कोई राय नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमें जरूर अपना दिमाग लगाना होगा.

बेंच ने कहा कि उसने संवैधानिक अधिकार को मतदाता सूची की शुद्धता के मामले में जाने की इजाजत दी है और SIR पर ओरिजिनल पोल पैनल का नोटिफिकेशन 2002 की लिस्ट को नहीं छूता है. इसने आगे कहा कि लॉजिकल अंतर लिस्ट रिजेक्शन के कारण 2002 की लिस्ट वगैरह हैं और पोल पैनल का नोटिफिकेशन उन लोगों को छूता है जो 2002 की लिस्ट से जुड़े हैं और 2002 की लिस्ट बेंचमार्क है.

जस्टिस बागची ने कहा, "देखिए, अपनी फाइनल लिस्ट में आपने 2002 की लिस्ट के मेंबर्स को डिलीट नहीं किया. जब बिहार एसआईआर पर बहस हुई, तो निर्वाचन आयोग का सबमिशन साफ था कि 2002 की लिस्ट के मेंबर को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है. कृपया बिहार केस में अपने लिखे हुए प्रस्तुतीकरण देखें. आपने कहा था कि 2002 के मतदाताओं को दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है…"

जस्टिस बागची ने कहा कि कोर्ट का मकसद मदद करना होना चाहिए, न कि यह तय करना कि कौन सही है और कौन गलत. उन्होंने पिछले फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट के हाथ न डालने वाले नजरिए की असली भावना यह है कि हर केस में कोर्ट ने निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देने के लिए दखल दिया है, न कि चुनाव में रुकावट डालने के लिए, और यही हमारी भावना है.

जस्टिस बागची ने कहा, "जहां राज्य और संवैधानिक संस्था के बीच भरोसे की कमी हो, वहां अधिकारियों को तैनात करें…ये न्यायिक अधिकारी सत्यापन करेंगे…उन्हें जितना काम करना था, उसमें हमेशा गलती की संभावना रहती थी. नायडू के बारे में ही सोचिए, जो एक दिन में 1000 दस्तावेज देखते थे. अगर हमारा शुद्धता रेट 70 फीसदी है. अपनी बात करूं तो, मैं इस काम को बहुत अच्छा मानूंगा. यही वह दबाव है जिस पर न्यायिक अधिकारियों ने काम किया है. गलती की गुंजाइश हमेशा रहेगी."