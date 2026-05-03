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केरल में UDF को बहुमत मिलने के बाद हो सकता है तेलंगाना कैबिनेट का विस्तार!

अगर केरल में यूडीएफ को बहुमत मिलता है, तो तेलंगाना कैबिनेट का विस्तार उस राज्य के मुख्यमंत्री का पता चलने के बाद ही होगा!

Telangana cabinet expansion
प्रतीकात्मक फोटो (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 3, 2026 at 9:31 AM IST

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हैदराबाद: अगर केरल में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) को बहुमत मिलता है, तो तेलंगाना कैबिनेट का विस्तार उस राज्य के मुख्यमंत्री का पता चलने के बाद ही होगा! ऐसा लगता है कि तेलंगाना कैबिनेट में बदलाव और विस्तार में अभी कुछ और समय लग सकता है.

कांग्रेस हाईकमान तेलंगाना में कैबिनेट बढ़ाने पर तभी ध्यान देगा, जब पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, खासकर अगर केरल में यूडीएफ को बहुमत मिलता है. अगर केरल में कांग्रेस सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री पद के लिए तीन या चार लोगों में मुकाबला हो सकता है.

केसी वेणुगोपाल का नाम भी यहां सुनने को मिल रहा है, जो एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी (ऑर्गनाइजेशन) हैं और कांग्रेस की नेशनल पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं. तेलंगाना में कांग्रेस पर उनकी पकड़ के अलावा, उन्हें मंत्रियों के काम करने के तरीके की भी जानकारी है. कांग्रेस सूत्रों को उम्मीद है कि अगर वह केरल के सीएम बनते हैं, तो उनका असर तेलंगाना में कैबिनेट में बदलाव पर पड़ेगा.

अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी हाईकमान को कैबिनेट के मुद्दे पर ध्यान देने में समय लग सकता है. हालांकि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कैबिनेट विस्तार को अपनी मंज़ूरी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि टॉप अधिकारी कुछ मंत्रियों के व्यवहार से नाखुश हैं और उन्हें बदलने का सुझाव दे सकते हैं.

कैबिनेट में दो और लोगों को शामिल किए जाने की संभावना है. एक सीट एसटी के लिए रिजर्व की जा सकती है. इस कैटेगरी से बालुनायक, रामचंद्रनायक और दूसरे लोग मंत्री पद की उम्मीद कर रहे हैं. रामचंद्रनायक को पिछले साल डिप्टी स्पीकर पद के लिए फ़ाइनल किया गया था, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था.

पिछले असेंबली सेशन के दौरान असेंबली में डिप्टी स्पीकर का ऑफ़िस भी तैयार किया गया था लेकिन यह आगे नहीं बढ़ा. यह शक है कि दूसरे पद के लिए किसे चुना जाएगा. संयुक्त निजामाबाद से कैबिनेट में कोई नहीं है. पूर्व मंत्री और सीनियर विधायक पी. सुदर्शन रेड्डी वेलफेयर और डेवलपमेंट स्कीम को लागू करने के लिए सलाहकार के तौर पर कैबिनेट मंत्री हैं.

वह कैबिनेट मीटिंग में स्पेशल इनवाइटी हैं. हालांकि उन्हें कैबिनेट में शामिल करने की कोशिशें लंबे समय से हो रही हैं, लेकिन हाईकमान ने पहले कई वजहों से हरी झंडी नहीं दी. उनका नाम फिर सामने आ सकता है. एक कैंपेन चल रहा है कि उसी जिले से पीसीसी प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ को कैबिनेट में जगह दी जाएगी. ‘हम दोनों (CM रेवंत रेड्डी और महेश कुमार गौड़) की लीडरशिप में कांग्रेस फिर से सत्ता में आएगी.

हमारी जोड़ी पहले की तरह वाईएस-डीएस (YS-DS) की तरह काम करेगी,’ मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कई मीटिंग में कहा है. इन सब बातों को देखते हुए, महेश कुमार गौड़ के पीसीसी प्रेसिडेंट बने रहने के बहुत ज़्यादा चांस हैं. कोमाटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी का मानना ​​है कि कैबिनेट विस्तार में उन्हें जरूर मौका मिलेगा. अभी उनके भाई कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी मंत्री हैं. पहले भी यह कैंपेन चला था कि राहुल ने दोनों को कैबिनेट में जगह देने का विरोध किया है. हालांकि, ऐसा लगता है कि कोमाटिरेड्डी भाइयों के मामले में आखिरी फैसला हाईकमान ही लेगा.

मंचेरियल विधायक प्रेमसागर राव जो कैबिनेट में मौके का इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने भी सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन के चेयरमैन का चार्ज नहीं लिया है. उन्हें कैबिनेट रैंक में चेयरमैन बनाने के ऑर्डर पहले ही जारी कर दिए गए थे. मालरेड्डी रंगा रेड्डी, मदनमोहन राव और राममोहन रेड्डी कैबिनेट में जगह पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. कांग्रेस हलकों में यह चर्चा जोरों पर है कि टॉप लीडर मौजूदा कुछ मंत्रियों के काम से नाखुश हैं और उनमें से एक-दो को बदलने की संभावना है.

अगर बदलाव होता है तो उसी सोशल ग्रुप के किसी दूसरे व्यक्ति को मौका दिया जा सकता है. ऐसी भी चर्चा है कि कुछ खास डिपार्टमेंट में बदलाव हो सकते हैं. इसका मतलब यह है कि होम डिपार्टमेंट किसी सीनियर मिनिस्टर को दिया जा सकता है और दूसरे डिपार्टमेंट में भी कुछ बदलाव होंगे. हालांकि, ऐसी राय है कि यह कोशिश शायद न की जाए क्योंकि एक डिपार्टमेंट बदलने पर कई बदलाव करने होंगे, जिससे और ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की संभावना है.

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