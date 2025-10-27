'कांग्रेस आलाकमान चाहे तो पूरे 5 साल के लिए CM पद पर बना रहूंगा', बोले सिद्धारमैया
सिद्धारमैया का कहना है कि, लोकतंत्र में, जो लोग सीएम की रेस में हैं उन्हें नजरअंदाज करना संभव नहीं है.
Published : October 27, 2025 at 8:40 PM IST
मंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि, अगर कांग्रेस हाईकमान फैसला करता है तो वे पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने रहेंगे. मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कांग्रेस विधायक के एन राजन्ना के इस बयान पर कि सिद्धारमैया पांच साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे, कर्नाटक सीएम ने मीडिया के सामने यह बात कही.
इस पर सिद्धारमैया ने कहा कि, यह उनकी (केएन राजन्ना) अपनी राय है. अगर आलाकमान फैसला करता है, तो वे फुल टाइम मुख्यमंत्री बने रहेंगे. इस बीच, मीडिया द्वारा मंत्री केएच मुनियप्पा, डॉ. जी परमेश्वर और डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल होने के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि, लोकतंत्र में, जो लोग दौड़ में हैं, उन्हें नजरअंदाज करना संभव नहीं है.
सिद्धारमैया ने कहा कि, उन्हें यह कहना भी संभव नहीं है कि वे दौड़ में नहीं हैं. उन्होंने कहा कि, लोकतंत्र में, पूछना उनका अधिकार है. आखिर में आलाकमान ही फैसला करेगा. सिद्धारमैया ने कहा कि, सभी को अपनी बात कहने और सुनने का अधिकार है.
आरएसएस नेता कल्लडका प्रभाकर भट के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जो भी अभद्र भाषा बोलेगा, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी. उन्होंने कहा कि, समाज में नफरत और अशांति फैलाना ठीक नहीं है. सिद्धारमैया ने कहा कि, प्रभाकर ने महिलाओं के बारे में गलत बातें कही हैं. इसीलिए एफआईआर दर्ज की गई है. आरएसएस की जमीन और इमारतों के ऑडिट के बारे में पूछे गए सवाल पर पल्ला झाड़ते हुए कहा कि, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है. उन्होंने मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा से इस बारे में पूछने को कहा.
धर्मस्थल एसआईटी जांच मामले के बारे में बोलते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि, वे जांच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे. वे गृह मंत्री को एक रिपोर्ट सौंप भी सकते हैं और नहीं भी सौंप सकते हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि, वे इस महीने के अंत तक रिपोर्ट सौंप सकते हैं.
वहीं, बेंगलुरु में सदाशिवनगर स्थित अपने आवास के पास आज पत्रकारों से बात करते हुए कर्नाटक गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर ने कहा कि बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस आलाकमान तय करेगा कि नेतृत्व परिवर्तन या मंत्रिमंडल में फेरबदल की जरूरत है या नहीं.
उन्होंने कहा कि, वे यहां बैठकर कोई फैसला नहीं ले सकते. उन्होने कहा कि, ज़रूरत पड़ी तो बिहार चुनाव के बाद आलाकमान फैसला लेगा.. फेरबदल या ढाई साल बाद सत्ता परिवर्तन... जो भी हो, आलाकमान फैसला लेगा. उन्होंने कहा कि, यहां बात करने से भ्रम की स्थिति पैदा होगी. गृह मंत्री ने कहा कि, प्रशासन को गति देने के लिए काम करने की जरूरत है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें मंत्रिमंडल में फेरबदल के बारे में किसी ने नहीं बताया है.
