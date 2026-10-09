अगर नोटिफिकेशन से पहले SIR का काम पूरा नहीं होता है, तो पुरानी मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराए जाएं: आंध्र प्रदेश स्थानीय निकाय चुनावों पर SC का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर का काम पूरा नहीं होता है तो पुरानी वोटर लिस्ट से स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएं.
By Sumit Saxena
Published : October 9, 2026 at 7:30 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव में देरी का कारण मतदाता सूची का चल रहा 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) नहीं हो सकता, जिससे राज्य में चुनाव का रास्ता साफ हो गया है.
भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर चुनाव की अधिसूचना से पहले संशोधित विशेष गहन संशोधन प्रकाशित नहीं किए जाते हैं, तो मौजूदा मतदाता सूची का इस्तेमाल करके चुनाव कराए जाने चाहिए.
जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना वाली पीठ ने यह स्पष्टीकरण तब दिया जब वे हाई कोर्ट के 1 अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें राज्य चुनाव आयोग (SEC) और राज्य सरकार को ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव की प्रक्रिया जल्द से जल्द, हो सके तो छह हफ़्ते के भीतर शुरू करने का निर्देश दिया गया था.
पीठ ने कहा कि अगर मतदाता सूची के फ़ाइनल एसआईआर के प्रकाशित होने से पहले पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों का ऐलान हो जाता है, तो ऐसे चुनावों के लिए पुरानी मतदाता का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए.
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि 1 जनवरी, 2026 की मतदाता सूची के आधार पर छह हफ़्ते के अंदर चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का हाई कोर्ट का निर्देश तब लागू नहीं रह पाएगा, अगर इस बीच एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो जाती है.
पीठ को बताया गया कि भारत चुनाव आयोग ने संकेत दिया है कि आंध्र प्रदेश में रिवीजन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है और अंतिम मतदाता सूची जल्द ही प्रकाशित की जाएंगी.
एसईसी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर ने दलील दी कि अभी तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि जब तक ईसीआई नई सूची जारी नहीं करता, तब तक मौजूदा मतदाता सूची ही लागू रहेगी.
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