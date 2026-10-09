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अगर नोटिफिकेशन से पहले SIR का काम पूरा नहीं होता है, तो पुरानी मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराए जाएं: आंध्र प्रदेश स्थानीय निकाय चुनावों पर SC का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव में देरी का कारण मतदाता सूची का चल रहा 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) नहीं हो सकता, जिससे राज्य में चुनाव का रास्ता साफ हो गया है.

भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर चुनाव की अधिसूचना से पहले संशोधित विशेष गहन संशोधन प्रकाशित नहीं किए जाते हैं, तो मौजूदा मतदाता सूची का इस्तेमाल करके चुनाव कराए जाने चाहिए.