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पीएम मोदी के लिए 'भारत रत्न' की मांग, बीजेपी सांसद बोले- 'वही सर्वोच्च नागरिक सम्मान के हकदार'

पीएम मोदी (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'भारत रत्न' देने की मांग भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी (Vikramjit Singh Sahney) ने उठाई है. उन्होंने प्रस्ताव दिया कि पीएम मोदी को देश के प्रति उनके समर्पण और बिना शर्त सेवा के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए.

साहनी आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसद रह चुके हैं. उन्होंने यह बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कही. शाह ने यहां मन की बात थीम पर बनी 76 पेंटिंग एग्ज़िबिशन का उद्घाटन किया, जो प्रधानमंत्री की 25 साल की सार्वजनिक सेवा को समर्पित है.