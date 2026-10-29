पीएम मोदी के लिए 'भारत रत्न' की मांग, बीजेपी सांसद बोले- 'वही सर्वोच्च नागरिक सम्मान के हकदार'
भाजपा सांसद साहनी (Vikramjit Singh Sahney) ने कहा कि पीएम मोदी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' के हकदार हैं.
Published : October 29, 2026 at 11:20 AM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'भारत रत्न' देने की मांग भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी (Vikramjit Singh Sahney) ने उठाई है. उन्होंने प्रस्ताव दिया कि पीएम मोदी को देश के प्रति उनके समर्पण और बिना शर्त सेवा के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए.
साहनी आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसद रह चुके हैं. उन्होंने यह बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कही. शाह ने यहां मन की बात थीम पर बनी 76 पेंटिंग एग्ज़िबिशन का उद्घाटन किया, जो प्रधानमंत्री की 25 साल की सार्वजनिक सेवा को समर्पित है.
प्रदर्शनी में इकट्ठा हुए लोगों को संबोधित करते हुए पंजाब से राज्यसभा सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'करिश्माई लीडर' कहा. उन्होंने कहा कि अगर जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को भारत रत्न (Bharat Ratna) दिया जा सकता है तो पीएम मोदी, जिन्होंने 25 सालों में G20 और BRICS में भारत का नाम रोशन किया, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के हकदार हैं.
उन्होंने आगे कहा, "PM मोदी की 25 साल की पब्लिक सर्विस देश के प्रति प्रतिबद्धता की एक असाधारण यात्रा को दिखाती है." सांसद ने 'ड्रग-फ्री इंडिया' का नारा देने के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की भी तारीफ की.
नेहरू को 1955 में भारत रत्न दिया गया था, जबकि इंदिरा गांधी को 1971 में मिला था. पिता-पुत्री की जोड़ी उस समय प्रधानमंत्री थे जब उन्हें यह अवॉर्ड मिला था. बता दें कि साहनी और आम आदमी पार्टी के छह अन्य राज्यसभा सांसदों ने अप्रैल में पाला बदल लिया था और भाजपा में शामिल हो गए थे. आयोजकों ने कहा कि वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गनाइजेशन द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में मंजीत सिंह की 76 पेंटिंग दिखाई गई हैं, जो प्रधानमंत्री की 25 साल की सार्वजनिक सेवा को दिखाती हैं.
एक्स (X) पर एक मैसेज में शाह ने कहा, "आज, मैंने नई दिल्ली में वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गनाइजेशन द्वारा आयोजित 'मन की बात' पर आधारित फोटो प्रदर्शनी में हिस्सा लिया." उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक संवाद कार्यक्रम, मन की बात, सार्वजनिक भागीदारी के जरिए देश बनाने का एक जीता-जागता उदाहरण है.
उन्होंने कहा, "इसके जरिए मोदी ने देश के कोने-कोने में सुर्खियों से दूर काम कर रहे अनगिनत गुमनाम हीरो को पहचाना है और 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ', खादी और सफाई से लेकर पानी बचाने जैसे कई मुद्दों को बड़े आंदोलन में बदला है."
I firmly believe PM Shri @narendramodi Ji deserves the Bharat Ratna for his 25 years of unwavering dedication and unconditional service to Bharat. Honoured to host ‘Mann Ki Baat’ – A Painting Exhibition, inaugurated by Hon’ble Home Minister Shri @AmitShah Ji, celebrating PM Shri @narendramodi Ji’s remarkable journey from Gujarat CM to Prime Minister. 76 paintings. 25 years of selfless service. One extraordinary journey of transforming Bharat. 🇮🇳 @blsanthosh @NitinNabin @BJP4India @PMOIndia— Vikramjit Singh MP (@vikramsahney) October 28, 2026
गृह मंत्री ने कार्यक्रम में आर्टिस्ट मंजीत सिंह को सम्मानित किया. शाह और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू ने गैलरी का दौरा किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री की सार्वजनिक सेवा पर एक लघु फिल्म दिखाई गई. गणमान्य लोगों का स्वागत करते हुए, साहनी ने कहा कि यह प्रदर्शनी मोदी की सार्वजनिक सेवा पब्लिक और भारत के लोगों के प्रति लगातार प्रतिबद्धता को एक ट्रिब्यूट है.
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