'वयस्कों में सहमति से बने लंबे संबंधों के बाद शादी का वादा टूटे तो रेप नहीं', उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया है कि दो वयस्कों के बीच लंबे समय तक रहे सहमति वाले संबंधों में यदि बाद में शादी का वादा टूट जाता है, तो उसे बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता. न्यायालय ने कहा कि महज शादी का वादा पूरा न कर पाना आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध नहीं है, जब तक कि यह साबित न हो कि वादा शुरू से ही झूठा था.

मामले के अनुसार मसूरी निवासी युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था. शिकायतकर्ता के अनुसार दोनों के बीच लंबे समय से संबंध थे और आरोपी ने 45 दिनों के भीतर शादी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में मुकर गया. पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की थी, जिसे आरोपी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि दोनों पक्ष वयस्क थे और उनके बीच लंबे समय तक आपसी सहमति से संबंध रहे. उन्होंने दलील दी कि प्राथमिकी में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है, जो यह दर्शा सके कि रिश्ते की शुरुआत में आरोपी की मंशा धोखा देने की थी. उनके अनुसार यह केवल एक "विफल रिश्ता" था और आपराधिक कार्रवाई चलाना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा.

दूसरी ओर राज्य सरकार और युवती के वकीलों ने याचिका का कड़ा विरोध किया. उन्होंने तर्क दिया कि पीड़िता की सहमति केवल शादी के आश्वासन पर आधारित थी, जिसे आरोपी ने बाद में पूरा नहीं किया. उनका कहना था कि यह तथ्य कि वादा शुरू से झूठा था या नहीं, केवल मुकदमे (ट्रायल) के दौरान सबूतों के आधार पर ही तय किया जा सकता है, इसीलिए यह कार्रवाई रद्द नहीं होनी चाहिए.