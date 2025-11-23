ETV Bharat / bharat

26/11 को ऑपरेशन सिंदूर जैसा हमला होता तो कोई भी भारत पर दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं करता: फडणवीस

26/11 हमले की 17वीं बरसी पर मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

Fadnavis Mumbai terror attack
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 23, 2025 at 12:22 PM IST

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अगर भारत ने नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई की होती, तो कोई भी देश दोबारा निशाना बनाने की हिम्मत नहीं करता.

26/11 हमले की 17वीं बरसी पर शनिवार को गेटवे ऑफ इंडिया पर एक इवेंट में फडणवीस ने कहा कि यह सिर्फ ताज और ट्राइडेंट होटलों पर हमला नहीं था. उन्होंने कहा कि मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है और शहर पर हमला देश की आजादी पर हमला था. उन्होंने कहा, 'अगर हमने यह समझ लिया होता और तब 'ऑपरेशन सिंदूर' करने की हिम्मत दिखाई होती, तो कोई भी हम पर दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं करता.'

अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिलिट्री कार्रवाई की थी. मुंबई में हुए आतंकी हमले के दौरान पाकिस्तानी आतंकवादी 26 नवंबर, 2008 को समुद्री रास्ते से शहर में घुसे और तबाही मचाई. कम से कम 166 लोगों की जान चली गई थी.

फडणवीस ने कहा, 'हालांकि 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन हमारे दिलों में अभी भी दर्द है.' BJP नेता ने कहा, 'हम यहां शहीदों और बहादुरों को सम्मान देने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और याद रखें कि आतंक का खतरा अभी भी बना हुआ है और हमें अलर्ट रहने की जरूरत है. हमें अपने देश की आंख और कान बनना होगा और एक भाषा में बात करनी होगी. अगर हम एकजुट हैं तो हम सुरक्षित हैं.'

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जानता है कि वह सीधी लड़ाई में भारत को नहीं हरा सकता और इसीलिए पहलगाम में आतंकवादी हमला और हाल ही में दिल्ली में धमाका हुआ. उन्होंने 3,000 किलो आरडीएक्स जब्त करने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों की तारीफ की. इसका इस्तेमाल मुंबई और दूसरे शहरों में आतंकवादी हमले करने के लिए किया जाना था.

फडणवीस ने कहा, 'पीएम मोदी ने कहा है कि आतंक और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते और उन्होंने सेना को कार्रवाई करने की आजादी दी. ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया ने भारत की ताकत देखी. भारत एक मजबूत देश है और (आतंक के खिलाफ) लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है.'

इस मौके पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शहीदों को इमोशनल सैल्यूट दिया. उन्होंने कहा, 'इस प्रोग्राम ने दिखाया कि देशभक्ति और राष्ट्रवाद का असल में क्या मतलब है. आज भी जब मैं ताज होटल के सामने खड़ा होता हूं, तो उस दिन की आग, धुएं और डर मेरे दिमाग में ताजा है. जब भी मैं इसे याद करता हूं, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. आज भी, 26/11 हमलों की याद मुझे परेशान करती है.'

