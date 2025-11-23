ETV Bharat / bharat

26/11 को ऑपरेशन सिंदूर जैसा हमला होता तो कोई भी भारत पर दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं करता: फडणवीस

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अगर भारत ने नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई की होती, तो कोई भी देश दोबारा निशाना बनाने की हिम्मत नहीं करता.

26/11 हमले की 17वीं बरसी पर शनिवार को गेटवे ऑफ इंडिया पर एक इवेंट में फडणवीस ने कहा कि यह सिर्फ ताज और ट्राइडेंट होटलों पर हमला नहीं था. उन्होंने कहा कि मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है और शहर पर हमला देश की आजादी पर हमला था. उन्होंने कहा, 'अगर हमने यह समझ लिया होता और तब 'ऑपरेशन सिंदूर' करने की हिम्मत दिखाई होती, तो कोई भी हम पर दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं करता.'

अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिलिट्री कार्रवाई की थी. मुंबई में हुए आतंकी हमले के दौरान पाकिस्तानी आतंकवादी 26 नवंबर, 2008 को समुद्री रास्ते से शहर में घुसे और तबाही मचाई. कम से कम 166 लोगों की जान चली गई थी.

फडणवीस ने कहा, 'हालांकि 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन हमारे दिलों में अभी भी दर्द है.' BJP नेता ने कहा, 'हम यहां शहीदों और बहादुरों को सम्मान देने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और याद रखें कि आतंक का खतरा अभी भी बना हुआ है और हमें अलर्ट रहने की जरूरत है. हमें अपने देश की आंख और कान बनना होगा और एक भाषा में बात करनी होगी. अगर हम एकजुट हैं तो हम सुरक्षित हैं.'