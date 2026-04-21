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अगर मैंने KCR से उनका विपक्षी दर्जा नहीं छीना, तो मैं अपना नाम बदल लूंगा: CM रेवंत रेड्डी

हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोमवार को जयशंकर भूपालपल्ली जिले में एक जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर पर तीखा हमला किया. आरोप लगाते हुए कहा कि 1 लाख करोड़ रुपये की लागत से बना कालेश्वरम प्रोजेक्ट महज तीन साल के अंदर ही ढहकर 'कुलेश्वरम' बन गया.

रेवंत रेड्डी ने पूर्व सीएम केसीआर को चुनौती देते हुए कहा, 'चलो इस मामले को हमेशा के लिए सुलझा लेते हैं. तुम बनाम मैं, 2029 में.' उन्होंने कसम खाई कि अगर वह केसीआर से विपक्ष के नेता का दर्जा छीनने में नाकाम रहे, तो वह अपना नाम बदल लेंगे.

रेवंत ने जयशंकर भूपालपल्ली जिले के कटारम मंडल के नास्तुरपल्ली में 'प्रजा पालना' (जन प्रशासन) पहल के तहत विशेष रूप से 'रैतु उत्सवलु' (किसानों के त्योहार) के हिस्से के रूप में आयोजित एक जनसभा में हिस्सा लिया. मंच से उन्होंने 'रैतु भरोसा' योजना की दूसरी किस्त के लिए फंड जारी किया. इस मौके पर उन्होंने केसीआर पर जमकर हमला बोला.

उन्होंने सभा को याद दिलाया कि कांग्रेस पार्टी देश की पहली ऐसी पार्टी थी जिसने किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही सिंचाई की बड़ी परियोजनाएं बनाई और किसानों को पानी मुहैया कराया. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पार्टी ने कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु कानून भी बनाया था.

हम गरीबों को अच्छी क्वालिटी का चावल दे रहे हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 लाख रुपये तक के कर्ज माफ करने के अपने वादे को निभाते हुए उन्होंने घोषणा के सिर्फ एक साल के अंदर ही इस फैसले को लागू करके अपनी प्रतिबद्धता साबित कर दी है. उन्होंने बताया कि कर्ज माफ़ी योजना के तहत 25.35 लाख किसानों के खातों में 22,000 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं और आगे कहा कि पिछले चरण में 'रायथु भरोसा' योजना के तहत सिर्फ़ नौ दिनों के अंदर 9,000 करोड़ रुपये जमा किए गए थे.

उन्होंने कहा कि आज, दूसरी किस्त के तौर पर किसानों के खातों में 5,700 करोड़ रुपये से ज़्यादा जमा किए जा रहे हैं, और बाकी 3,300 करोड़ रुपये अगले महीने जमा किए जाएँगे. उन्होंने बताया कि पूरे तेलंगाना में 3.5 करोड़ गरीब लोगों को अच्छी क्वालिटी का चावल दिया जा रहा है. उन्होंने अपने आलोचकों को चुनौती देते हुए पूछा कि क्या अतीत में किसी और ने कभी गरीबों को अच्छा चावल देने का विचार भी किया था.