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अगर मैंने KCR से उनका विपक्षी दर्जा नहीं छीना, तो मैं अपना नाम बदल लूंगा: CM रेवंत रेड्डी

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पूर्व सीएम केसीआर पर तीखा हमला करते हुए उनके कार्यकाल में करोड़ो रुपये के धांधली का आरोप लगाया.

CM REVANTH REDDY ON KCR
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 21, 2026 at 7:32 AM IST

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हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोमवार को जयशंकर भूपालपल्ली जिले में एक जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर पर तीखा हमला किया. आरोप लगाते हुए कहा कि 1 लाख करोड़ रुपये की लागत से बना कालेश्वरम प्रोजेक्ट महज तीन साल के अंदर ही ढहकर 'कुलेश्वरम' बन गया.

रेवंत रेड्डी ने पूर्व सीएम केसीआर को चुनौती देते हुए कहा, 'चलो इस मामले को हमेशा के लिए सुलझा लेते हैं. तुम बनाम मैं, 2029 में.' उन्होंने कसम खाई कि अगर वह केसीआर से विपक्ष के नेता का दर्जा छीनने में नाकाम रहे, तो वह अपना नाम बदल लेंगे.

रेवंत ने जयशंकर भूपालपल्ली जिले के कटारम मंडल के नास्तुरपल्ली में 'प्रजा पालना' (जन प्रशासन) पहल के तहत विशेष रूप से 'रैतु उत्सवलु' (किसानों के त्योहार) के हिस्से के रूप में आयोजित एक जनसभा में हिस्सा लिया. मंच से उन्होंने 'रैतु भरोसा' योजना की दूसरी किस्त के लिए फंड जारी किया. इस मौके पर उन्होंने केसीआर पर जमकर हमला बोला.

उन्होंने सभा को याद दिलाया कि कांग्रेस पार्टी देश की पहली ऐसी पार्टी थी जिसने किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही सिंचाई की बड़ी परियोजनाएं बनाई और किसानों को पानी मुहैया कराया. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पार्टी ने कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु कानून भी बनाया था.

हम गरीबों को अच्छी क्वालिटी का चावल दे रहे हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 लाख रुपये तक के कर्ज माफ करने के अपने वादे को निभाते हुए उन्होंने घोषणा के सिर्फ एक साल के अंदर ही इस फैसले को लागू करके अपनी प्रतिबद्धता साबित कर दी है. उन्होंने बताया कि कर्ज माफ़ी योजना के तहत 25.35 लाख किसानों के खातों में 22,000 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं और आगे कहा कि पिछले चरण में 'रायथु भरोसा' योजना के तहत सिर्फ़ नौ दिनों के अंदर 9,000 करोड़ रुपये जमा किए गए थे.

उन्होंने कहा कि आज, दूसरी किस्त के तौर पर किसानों के खातों में 5,700 करोड़ रुपये से ज़्यादा जमा किए जा रहे हैं, और बाकी 3,300 करोड़ रुपये अगले महीने जमा किए जाएँगे. उन्होंने बताया कि पूरे तेलंगाना में 3.5 करोड़ गरीब लोगों को अच्छी क्वालिटी का चावल दिया जा रहा है. उन्होंने अपने आलोचकों को चुनौती देते हुए पूछा कि क्या अतीत में किसी और ने कभी गरीबों को अच्छा चावल देने का विचार भी किया था.

जीवन रेड्डी ने पार्टी वर्कर्स की भावनाओं को कुचला

रेवंत रेड्डी ने कहा कि एक खास जेंटलमैन अब दावा कर रहे हैं कि मौजूदा पीपुल्स एडमिनिस्ट्रेशन को हटाकर पापों के भैरव की वापसी का रास्ता बनाना चाहिए. उन्होंने सवाल किया कि पापों के भैरव जो अपना दिन फार्महाउस में सोकर बिताते हैं को सत्ता में वापस क्यों आने दिया जाना चाहिए.

उन्होंने इस बात की तारीफ की कि मौजूदा सरकार सिर्फ इसलिए बनी क्योंकि लाखों पार्टी वर्कर्स ने कांग्रेस का झंडा उठाया और बिना थके काम किया. उन्होंने कहा कि जो जेंटलमैन अब पार्टी बदल रहे हैं, उन्हें यह बताना चाहिए कि पापों के भैरव को वापस आने की जरूरत क्यों है. उन्होंने आगे कहा कि उन्हें जीवन रेड्डी की हिस्ट्री और उनके अतीत से जुड़े सभी दागों के बारे में पूरी जानकारी है.

उन्होंने बताया कि पिछले 40 सालों में जीवन रेड्डी ने अपने परिवार के लिए कई पॉलिटिकल पोजीशन हासिल की. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 14 बार "B-फॉर्म" (पार्टी नॉमिनेशन) दिया, फिर भी उन्होंने आखिरकार पार्टी को धोखा दिया और पार्टी छोड़ दी.

उन्होंने आगे बताया कि कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ बहुत सम्मान से पेश आया और चुनावी हार के बाद भी उन्हें कई मौकों पर अलग-अलग पद दिए. उन्होंने बताया कि सिर्फ इसलिए कि वह एक साल तक बिना किसी पॉलिटिकल पद के रहे, जीवन रेड्डी ने पार्टी वर्कर्स की भावनाओं को ठेस पहुंचाई और दुश्मन के खेमे में चले गए.

रेवंत रेड्डी ने कहा,'केसीआर अगर मैंने तुमसे विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं छीन लिया, तो मैं अपना नाम बदल लूंगा. मैं यह चुनौती अभी और यहीं दे रहा हूं, और हमारे पार्टी कार्यकर्ता इसके गवाह हैं. चलो, 2029 में इस मामले को हमेशा के लिए सुलझा लेते हैं. यह तुम्हारे और मेरे बीच एक सीधी टक्कर होगी. कालेश्वरम प्रोजेक्ट की आड़ में, तुमने 1 लाख करोड़ रुपये गोदावरी नदी में बहाकर बर्बाद कर दिए. कालेश्वरम के नाम पर जो भारी लूट हुई है. कालेश्वरम प्रोजेक्ट जिसे 1 लाख करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया था जो महज तीन साल के अंदर ही ढहकर 'कुलेश्वरम' बन गया.'

ये भी पढ़ें- केरल विधानसभा चुनाव 2026 : रेवंत रेड्डी ने भाजपा, सीपीआई (एम) के बीच 'सीक्रेट डील' का आरोप लगाया

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