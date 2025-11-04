अगर अमेरिका में HIRE एक्ट हकीकत बना तो भारतीय अर्थव्यवस्था में आग लग जाएगी: कांग्रेस
कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकी HIRE एक्ट पारित हुआ तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है.
नई दिल्ली: कांग्रेस ने अमेरिका द्वारा लाया जा रहा HIRE नामक नये एक्ट को लेकर चेतावनी दी है. कहा इससे भारतीय अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी. इस एक्ट का असर सबसे अधिक भारत पर पड़ने वाला है. ट्रंप प्रशासन का मकसद है कि इस एक्ट के जरिए अमेरिकी कंपनियों को दूसरे देशों से काम करने वाले लोगों की आउटोसर्सिंग पर रोक लगाना है.
कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी सीनेट में पेश किया गया एक विधेयक जिसमें आउटसोर्सिंग भुगतान करने वाले किसी भी अमेरिकी व्यक्ति पर 25 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव है, यदि वास्तविकता बन जाता है तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में आग लग जाएगी.
On Oct 6, 2025, Senator Bernie Moreno of Ohio introduced a Bill in the US Senate titled " halting international relocation of employment act" or " hire act." the bill has been referred to the senate committee on finance.
the bill proposes a 25% tax on any us person making an…<="" p>— jairam ramesh (@jairam_ramesh) November 4, 2025
विपक्षी दल ने कहा कि यह विधेयक अमेरिका में बढ़ती इस सोच को दर्शाता है कि जहाँ एक ओर ब्लू-कॉलर नौकरियाँ चीन के हाथों 'छूट' गई, वहीं दूसरी ओर व्हाइट-कॉलर नौकरियां 'भारत के हाथों नहीं जानी चाहिए.' कांग्रेस महासचिव (संचार प्रभारी) जयराम रमेश ने यह टिप्पणी ओहायो के सीनेटर बर्नी मोरेनो द्वारा 6 अक्टूबर को पेश किए गए हॉल्टिंग इंटरनेशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट (HIRE) का हवाला देते हुए की.
उन्होंने एक्स पर कहा कि इस विधेयक को सीनेट की वित्त समिति के पास भेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस एक्ट में आउटसोर्सिंग भुगतान करने वाले किसी भी अमेरिकी व्यक्ति पर 25 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव है. इसे 'किसी अमेरिकी कंपनी या करदाता द्वारा किसी विदेशी व्यक्ति को भुगतान की गई कोई भी राशि' के रूप में परिभाषित किया गया है. इसका काम अमेरिका में उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचाता है. रमेश ने कहा कि इस विधेयक का भारत की आईटी सेवाओं, बीपीओ, कंसल्टेंसी और वैश्विक क्षमता केंद्रों पर सीधा और गहरा प्रभाव पड़ेगा.
उन्होंने कहा कि आयरलैंड, इजराइल और फिलीपींस जैसे अन्य देश भी प्रभावित होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा असर भारत के सेवा निर्यात पर पड़ेगा, जो पिछली 25 वर्षों में एक उल्लेखनीय सफलता की कहानी रही है. रमेश ने कहा कि मौजूदा स्वरूप में यह विधेयक पारित हो भी सकता है और नहीं भी, और इसमें संशोधन भी हो सकता है.
उन्होंने दावा किया, 'यह थोड़ा और लंबित रह सकता है. लेकिन एक बात स्पष्ट है कि यह विधेयक अमेरिका में बढ़ती इस सोच को दर्शाता है कि जहाँ एक ओर चीन के हाथों ब्लू-कॉलर नौकरियाँ 'छूट' गई वहीं दूसरी ओर भारत के हाथों व्हाइट-कॉलर नौकरियाँ 'छूट' नहीं जानी चाहिए.'
रमेश ने कहा कि एक साल पहले किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधों को इतने झटके लगेंगे और हायर (HIRE) विधेयक इसका एक और उदाहरण है. कांग्रेस नेता ने कहा, "अगर ये (HIRE) विधेयक कभी हकीकत बनता है तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नई चिंगारी पैदा करेगा, जिसे अमेरिका के साथ एक नए सामान्य दौर का सामना करना पड़ सकता है.'
सीनेटर बर्नी मोरेनो द्वारा पेश किया गया प्रस्तावित हायर (HIRE) अधिनियम अगर पारित हो जाता है तो आउटसोर्सिंग पर अंकुश लगेगा. अमेरिकी उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचाने वाली सेवाओं के लिए अमेरिकी कंपनियों द्वारा विदेशी कर्मचारियों को किए जाने वाले भुगतान पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाकर घरेलू रोजगार को बढ़ावा मिलेगा. रमेश ने विधेयक के प्रावधानों का एक लिंक भी साझा किया.