'अगर हरियाणा सरकार एक बार उदारता दिखा सके तो...' अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मामले में सुप्रीम कोर्ट

प्रोफेसर अली ऑपरेशन सिंदूर पर दो विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए क्रिमिनल जांच का सामना कर रहे हैं.

If Haryana govt can show one time magnanimity supreme court in ashoka univ professor case
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) (ANI)
By Sumit Saxena

Published : January 6, 2026 at 6:48 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से कहा कि हरियाणा सरकार अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ 'एक बार की उदारता' दिखाने पर विचार कर सकती है, जो ऑपरेशन सिंदूर पर दो विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए क्रिमिनल जांच का सामना कर रहे हैं, और उनके क्रिमिनल केस की मंजूरी रोक सकती है.

यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने आया. बेंच को बताया गया कि प्रोफेसर के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट फाइल होने के बाद, अगस्त 2025 से राज्य सरकार ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है.

सुनवाई के दौरान, हरियाणा सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने बेंच के सामने दलील दी कि हालांकि चार्जशीट अगस्त 2025 में फाइल की गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक कोई मंजूरी नहीं दी है और ट्रायल आगे नहीं बढ़ सकता.

राजू ने कोर्ट से अनुरोध किया कि, उन्हें और समय दिया जाए ताकि वे इस बारे में साफ निर्देश दे सकें कि क्या राज्य सरकार एक बार की मेहरबानी के तौर पर मंजूरी नहीं देना चाहती है और इस मामले को बंद करना चाहती है.

सीजेआई ने कहा, "अगर मान लीजिए, सक्षम अधिकारी नरम रुख अपनाता है, तो मामला बंद किया जा सकता है और उस मामले में, हमें मेरिट में जाने की जरूरत नहीं है…." सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि उसे उम्मीद है कि महमूदाबाद इस दौरान जिम्मेदारी से पेश आएंगे.

सीजेआई ने सुझाव दिया कि इस मामले को खत्म किया जा सकता है या एक बार की उदारता के तौर पर बंद किया जा सकता है. सीजेआई ने कहा कि, उन्हें पूरा यकीन है कि वह जिम्मेदारी से पेश आएंगे."

महमूदाबाद की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले में कुछ भी नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने राजू को निर्देश मांगने की इजाजत दी और मामले की सुनवाई छह हफ्ते बाद के लिए टाल दी. बेंच ने अपने आदेश को भी आगे बढ़ा दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट को अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर में हरियाणा एसआईटी द्वारा फाइल की गई चार्जशीट पर संज्ञान लेने से रोक दिया गया था.

पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा एसआईटी की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा था कि, यह गलत दिशा में जा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने एक सीनियर पुलिस अधिकारी की अगुवाई वाली हरियाणा SIT से कहा कि वह महमूदाबाद के खिलाफ उनके विवादित सोशल मीडिया पोस्ट पर दर्ज दो एफआईआर तक ही सीमित रहे और देखे कि कोई अपराध हुआ है या नहीं और चार हफ़्ते में अपनी रिपोर्ट दे.

