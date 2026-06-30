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फडणवीस प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जताएं तो मैं समर्थन करूंगा: उद्धव ठाकरे

शिरडी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा वह फडणवीस के हितैषी हैं.

If Fadnavis expresses his desire to become PM, I will support him: Uddhav Thackeray
सीएम देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे (फाइल फोटो) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 30, 2026 at 7:17 PM IST

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शिरडी: शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोमवार को कहा कि वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के 'हितैषी' हैं और यदि फडणवीस प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा रखते हैं तो वह उनका समर्थन करेंगे.

शिरडी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा, "अगर वह (फडणवीस) सोचते हैं कि मैं उनका दुश्मन हूं, तो बता दूं कि मैं उनका हितैषी हूं. मैं उनके मन की बात कर रहा हूं."

ठाकरे ने दावा किया कि ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिससे 2029 में फडणवीस प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल न हो सकें. उन्होंने कहा, "अगर महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, तो मेरी पार्टी उसका समर्थन क्यों नहीं करेगी."

ठाकरे ने हालांकि कहा कि अगर फडणवीस प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी की घोषणा करते हैं तो यह भाजपा में उनके लिए ‘राजनीतिक आत्महत्या’ करने जैसा होगा. उन्होंने कहा, "अगर फडणवीस यह घोषणा करते हैं कि वह प्रधानमंत्री पद की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या वह अपनी पार्टी में बने भी रह पाएंगे."

शिरडी में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि जिस पार्टी में लोकसभा सदस्य भाऊसाहेब वाकचौरे गए हैं, वह पार्टी सत्ता से बाहर हो गई. वाकचौरे हाल ही में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हुए हैं और शिरडी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं.

ठाकरे ने कहा कि शिरडी मंदिर में दर्शन के दौरान उन्होंने साईं बाबा से फडणवीस की 'कुर्सी' की रक्षा करने की प्रार्थना की. उन्होंने आरोप लगाया कि शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने के पीछे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हाथ था.

(इनपुट-पीटीआई)

ये भी पढ़ें: उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका: सचिन अहीर शिवसेना में शामिल, विधान परिषद उपसभापति पद के लिए भरा नामांकन

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