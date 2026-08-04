कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार से असंतोष: डीके शिवकुमार बोले, नाराज विधायक का इस्तीफा एक मिनट में कर लेंगे स्वीकार
कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार से असंतोष का माहौल है. सीएम ने कहा कि, वह नाराज विधायक का इस्तीफा तुरंत स्वीकार कर लेंगे.
Published : August 4, 2026 at 7:07 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार में जगह नहीं मिलने से नाराज विधायकों द्वारा इस्तीफे की धमकी दिये जाने पर कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने मंगलवार को चेतावनी देते हुए कहा कि पार्टी अहम है और अगर कोई इस्तीफा देता है, तो उसे कुछ ही मिनटों में स्वीकार कर लिया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने नाराज विधायकों से धैर्य रखने और अवसर का इंतजार करने की अपील करते हुए कहा कि सरकारी बोर्ड और निगमों में जल्द ही पद भरे जाएंगे. इस बारे में सदाशिवनगर में मीडिया को जवाब देते हुए उन्होंने यह बात कही. शिवकुमार ने विधायकों द्वारा इस्तीफे देने की धमकी के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, "मुझे जो कहना था, मैंने कह दिया है... राजनीति में इस्तीफे होते रहते हैं. इस्तीफा देने वालों को कोई रोक नहीं सकता. अगर वे पार्टी और अपने भविष्य को चाहते हैं, तो पार्टी जरूरी है. अगर पार्टी है, तो बाकी सब कुछ है."
उन्होंने कहा, "मैं भी इस्तीफा दे सकता था क्योंकि धर्म सिंह और सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री रहते हुए मुझे मंत्री नहीं बनाया गया था. क्या परमेश्वर (उप-मुख्यमंत्री) और मैंने सब्र नहीं रखा. जब वीरेंद्र पाटिल मुख्यमंत्री थे, तब बंगारप्पा, खरगे (अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे)और धर्म सिंह को मंत्री नहीं बनाया गया था. क्या बाद में बंगारप्पा और सिंह मुख्यमंत्री नहीं बने. इंसान को सब्र रखना चाहिए."
उन्होंने कहा कि सरकारी बोर्ड और निगमों में जल्द ही बदलाव किए जाएंगे. डीके शिवकुमार ने कहा, "जिन पार्टी नेताओं और विधायकों को पहले बोर्ड और निगमों का सदस्य और प्रमुख बनाया गया था, उन्हें बता दिया गया था कि उनका कार्यकाल ढाई साल का होगा. इसमें पहले ही देरी हो चुकी है. मैं सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं से इन पदों से इस्तीफा देने और नए सिरे से इन पदों को भरने के लिए कहूंगा, फिर मैं एक-एक करके विधायकों से बात करूंगा."
मुख्यमंत्री का पद संभालने के दो महीने बाद, शिवकुमार ने सोमवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया. उन्होंने 19 नए मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है. मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर कांग्रेस के कई विधायकों ने नाराजगी जताई और इस्तीफा देने की पेशकश की. वहीं इंडी के विधायक यशवंतरायगौडा वी. पाटिल ने सोमवार को अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया. मंत्री बनने के कई दावेदार विधायकों के समर्थकों ने राज्य के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किए हैं.
कैबिनेट विस्तार के तुरंत बाद, सीएम डी.के. शिवकुमार ने बाढ़ और सूखे पर नजर रखने के लिए सभी मंत्रियों को जिले का इंचार्ज बनाया है. उन्होंने पहले ही जिलों का दौरा करने, समस्याएं सुनने और राजस्व मंत्री को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. वे कल से अपने चार्ज वाले जिलों का दौरा करें और वहां सूखे और भारी बारिश की स्थिति का निरीक्षण करें. उन्होंने कल हुई कैबिनेट की बैठक में सभी पार्टियों के विधायकों को बुलाकर निरीक्षण करने का निर्देश दिया था.
वहीं, कैबिनेट विस्तार से नाराजगी: कैबिनेट विस्तार के बाद, जिन लोगों को मंत्री पद नहीं मिला और उनके समर्थक अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच, महिला विधायकों ने मंत्री पद की मांग रखी है.
KPCC ऑफिस के सामने प्रदर्शन
वहीं, मंत्री पद न मिलने पर नाराजगी जताने वाले दिनेश गुंडू राव ने कहा कि उन्हें मंत्री पद न मिलने की वजह बतानी चाहिए थी. हमारे कार्यकर्ताओं को दुख हुआ है. पहली बार हमारे समुदाय के लोग इस कैबिनेट में नहीं हैं. दिनेश गुंडू राव, एम. कृष्णप्पा और प्रिय कृष्णा के सपोर्टर्स ने केपीसीसी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया.
कैबिनेट में कोई महिला नहीं
34 मंत्री पदों में से 33 भर दिए गए हैं. लेकिन किसी भी महिला को जगह नहीं दी गई है. कल हाईकमान की तरफ से दी गई लिस्ट में गायत्री शांतेगौड़ा को महिला कोटे के तहत जगह मिली थी. लेकिन आखिरी मिनट में वह चूक गईं. इस बीच, डिप्टी स्पीकर चुनी गई उमाश्री ने मंत्री पद की इच्छा जताई है. उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि मुझे जगह दी जाएगी. इस बीच, विधायक अन्नपूर्णा तुकाराम और नयना मोटाम्मा ने भी मिनिस्टर पद की मांग की है.
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