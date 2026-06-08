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'आपसी सहमति से बने वयस्क संबंधों को चरित्रहीनता कहना गलत'

जज ने कहा, “इस मामले में, अपीलकर्ता और पीड़िता पड़ोसी थे और लगभग चार वर्षों से संबंध में थे. हर रिश्ता शादी में तब्दील नहीं होता. इसलिए, केवल इसलिए कि रिश्ता शादी में तब्दील नहीं हुआ, यह मानने का कोई आधार नहीं है कि एक पक्ष ने दूसरे को धोखा दिया है.”

पीठ ने उम्मीदवार की अपील स्वीकार करते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के उस आदेश को बहाल कर दिया, जिसमें स्टाइपेंडरी कैडेट प्रशिक्षु पुलिस कांस्टेबल के रूप में उनकी नियुक्ति पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया था.

पीठ ने आगे कहा कि कोई भी कानून दो अविवाहित वयस्कों को अपनी पसंद का संबंध रखने से नहीं रोकता है. बेंच ने कहा, "इसके अलावा, जहां ऐसा संबंध काफी लंबे समय तक, जैसे कि कुछ वर्षों तक चलता है, वहां इस अदालत ने बार-बार एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के खिलाफ इस शिकायत पर शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है, कि पीड़ित को शादी के झूठे वादे से शारीरिक संबंध में फंसाया गया था, क्योंकि ऐसे मामले में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसा संबंध वैध सहमति पर आधारित है."

पीठ ने कहा, "दो अविवाहित वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंध को, अपने आप में, उस संबंध में शामिल व्यक्ति के चरित्र के बारे में प्रतिकूल धारणा बनाने का आधार नहीं बनाया जा सकता और न ही बनाया जाना चाहिए."

सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड को उस उम्मीदवार की नियुक्ति का निर्देश देते हुए की, जिसका कांस्टेबल के रूप में चयन एक असफल प्रेम संबंध से जुड़े आपराधिक मामले के बाद रद्द कर दिया गया था.

नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दो अविवाहित वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंध को, अपने आप में, चरित्रहीनता या नैतिक दुराचार का प्रमाण नहीं माना जा सकता.यह फैसला न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और मनमोहन की पीठ ने 21 मई को सुनाया.

पीठ ने कहा कि यदि यह समझौता कराने के लिए बल प्रयोग या धमकी देने का मामला होता, तो अनुशासित बल में नियुक्ति के लिए अपीलकर्ता की उपयुक्तता पर निर्णय लेने में प्रतिवादी को न्यायसंगत ठहराया जा सकता था.पीठ ने फिर पूछा कि क्या केवल पुलिस रिपोर्ट में आरोपपत्र, जो वापस लिए गए या आगे नहीं बढ़ाए गए आरोपों पर आधारित है, आरोपी व्यक्ति के चरित्र के बारे में प्रतिकूल राय का आधार बन सकता है?इसमें कहा गया है, "आपराधिक न्यायशास्त्र में यह सर्वविदित है कि जब तक किसी आरोप को अदालत में साबित नहीं किया जाता, तब तक निर्दोषता की धारणा बनी रहती है."

पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहां अपराध सिद्ध हो जाता है, लेकिन आरोपी को किसी तकनीकी कारण से छोड़ दिया जाता है या उसे संदेह का लाभ दिया जाता है, तो नियोक्ता रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि जिस व्यक्ति को संदेह का लाभ या तकनीकी छूट मिली है, वह नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है.

पीठ ने कहा कि इस मामले में कथित अपराध धोखाधड़ी था. पीठ ने कहा कि धोखाधड़ी के अपराध का एक तत्व झूठा प्रतिनिधित्व/धोखा है. पीठ ने आगे कहा कि क्या पीड़िता को धोखे से संबंध में लाया गया था, यह केवल वही बता सकती थी. बेंच ने कहा, “आम जनता यह नहीं बता सकती कि क्या उसे अपीलकर्ता द्वारा धोखा दिया गया था. ऐसी परिस्थितियों में, जब पीड़िता ने मामले को आगे न बढ़ाने का विकल्प चुना और कोई सबूत पेश नहीं किया, बल्कि मामले में समझौता करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की, तो प्रतिवादियों के पास अपीलकर्ता के चरित्र के बारे में गलत निष्कर्ष निकालने का कोई अवसर नहीं था.”

भर्ती बोर्ड ने उम्मीदवार की नियुक्ति को 2014 के एक आपराधिक मामले का हवाला देते हुए रद्द कर दिया था, जिसमें उस पर विवाह का वादा करके बलात्कार का आरोप था. बोर्ड ने तर्क दिया कि यह मामला नैतिक पतन को दर्शाता है और उन्हें पुलिस बल में सेवा के लिए अनुपयुक्त बनाता है. यह मामला अपीलकर्ता और उसकी पड़ोसी के बीच लगभग चार वर्षों तक चले संबंध से उत्पन्न हुआ था. दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के बाद 2015 में लोक अदालत में मामला सुलझ गया और अंततः आईपीसी की धारा 376 के तहत कोई आरोप नहीं लगाया गया. पीठ ने पाया कि भर्ती अधिकारियों ने मामले की परिस्थितियों से नैतिक पतन का गलत निष्कर्ष निकाला था. पीठ ने निर्देश दिया कि उम्मीदवार की नियुक्ति कानून के अनुसार की जाए.

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