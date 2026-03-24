ईडी की छापेमारी के दौरान सीएम की 'जबरदस्ती' पर सुप्रीम कोर्ट ने की तीखी टिप्पणी
अगर सीएम ईडी के छापे में जबरदस्ती घुसते हैं, तो क्या ईडी मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को इसकी सूचना देगी?
Published : March 24, 2026 at 5:26 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से पूछा कि क्या प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को सूचित करेगा, यदि मुख्यमंत्री ईडी की छापेमारी के दौरान जबरदस्ती प्रवेश करते हैं.
यह मामला न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एनवी अंजारी की पीठ के समक्ष आया. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल ने पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व किया.राज्य सरकार ने ईडी और उसके अधिकारियों द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिकाओं की वैधता पर प्रारंभिक आपत्तियां उठाई हैं, जिनमें तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक सलाहकार आई-पीएसी पर ईडी की छापेमारी में कथित बाधा डालने के मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है.
सुनवाई के दौरान, सिबल ने तर्क दिया कि यदि किसी लोक अधिकारी को उसके कर्तव्यों का पालन करने से रोका गया है, तो वह अधिकारी भारतीय न्याय संहिता के तहत अभियोजन शुरू कर सकता है, और ईडी अनुच्छेद 32 के अधिकार क्षेत्र का हवाला नहीं दे सकती.
पीठ के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि राज्य पुलिस छापेमारी के दौरान ईडी को कथित रूप से बाधित करने के मामले की जांच कर सकती है.न्यायमूर्ति मिश्रा ने मौखिक रूप से सिबल से पूछा कि यदि मुख्यमंत्री जबरदस्ती प्रवेश करते हैं और कोई अपराध करते हैं, तो ईडी मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को सूचित करेगी.
न्यायमूर्ति मिश्रा ने सिबल से कहा, "यदि मुख्यमंत्री जबरदस्ती प्रवेश करते हैं और कोई अपराध करते हैं... आपके तर्क के अनुसार, ईडी उस राज्य सरकार को सूचित करेगी जिसके मुख्यमंत्री जबरदस्ती प्रवेश कर चुके हैं. यही आपका तर्क है, हमने समझ लिया है."
सिबल ने कहा कि माननीय न्यायाधीश बेवजह नाराज हो रहे हैं. न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि वे नाराज नहीं हैं, बल्कि सिबल को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीठ ने उनकी बात समझ ली है. सिबल ने कहा, "माननीय न्यायाधीश यह मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने अपराध किए हैं."
उन्होंने आगे कहा कि यह एक आरोप है, तथ्य नहीं, और यह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी का आरोप है.ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह जानकारी हर जगह प्रकाशित हो चुकी है और मुख्यमंत्री मीडिया में आकर दावा कर रही हैं कि उन्होंने ईडी द्वारा जुटाए गए सभी सबूत खुद इकट्ठा किए हैं.
न्यायमूर्ति मिश्रा ने जवाब दिया कि आरोप हमेशा कुछ तथ्यों पर आधारित होते हैं, और यदि तथ्य नहीं हैं तो आरोप भी नहीं होगा. सिबल ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, जिस पर न्यायमूर्ति मिश्रा ने जवाब दिया, "हां, वे (ईडी) यही तो चाहते हैं... हम आपको केवल यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने आपकी दलील से क्या समझा है."
सिबल ने इस बात पर जोर दिया कि जांच एजेंसियां यह दावा नहीं कर सकतीं कि उन्हें जांच करने का मौलिक अधिकार है.वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने तर्क दिया कि ये अधिकारी राजस्व मंत्रालय के हैं, जो ईडी विभाग के अधीन तैनात हैं, और इस बात पर ज़ोर दिया कि इससे यह तथ्य नहीं बदलता कि पीड़ित भारत सरकार है, जो रिट याचिका का सहारा नहीं ले सकती.
पीठ अप्रैल में इस मामले की सुनवाई जारी रखेगी.ईडी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिन पर कथित तौर पर ईडी के छापे में बाधा डालने का आरोप है. ईडी अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए एक और याचिका दायर की.
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