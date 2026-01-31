'अगर बंगाल में BJP नहीं जीती तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी', शाह ने ममता के खिलाफ खोला मोर्चा
घुसपैठ के मुद्दे पर बोलते हुए शाह ने कहा कि, ममता बनर्जी बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रही हैं.
Published : January 31, 2026 at 5:06 PM IST
बैरकपुर: पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैरकपुर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. शाह ने शनिवार को घुसपैठ के मुद्दे पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला.
शनिवार को एक कार्यकर्ता सम्मेलन में अमित शाह ने दावा किया कि, अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार नहीं बनी, तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी. बंगाल में घुसपैठ की समस्या पर बात करते हुए शाह ने आगे कहा, ममता दीदी ने 'मां-माटी-मानुष' की बात करके सरकार बनाई थी. लेकिन अब बंगाल में घुसपैठियों का बोलबाला है.
Whether Mamata Banerjee provides land by 31 March as per the High Court’s order or not is irrelevant. In April, a BJP Chief Minister will complete the border fencing work within 45 days.— BJP (@BJP4India) January 31, 2026
This is our promise, and we have proved that we deliver on our promises.
In Assam, when the… pic.twitter.com/xTnaYEAgul
शाह ने कहा कि, 'मां, जमीन और लोगों' का सम्मान करने के लिए पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बननी चाहिए. उन्होंने कहा कि, बंगाल में भाजपा की सरकार न सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए जरूरी है, बल्कि जिस तरह से घुसपैठिए राज्य में घुस रहे हैं, उससे पूरे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है. शाह ने दावा किया कि हाई कोर्ट में राज्य सरकार को झटका लगा है.
घुसपैठ पर अपनी बात को और बढ़ाते हुए शाह ने कहा कि, ममता बनर्जी बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रही हैं. इस वजह से फेंसिंग पूरी नहीं हो पा रही है. उन्होंने कहा कि, इसका फायदा उठाकर घुसपैठिए बंगाल में घुस रहे हैं.
प्रधानमंत्री श्री @narendramodi की सरकार ने वंदे मातरम् के 150 साल पूरे देश में मनाने का निर्णय लिया है।— BJP (@BJP4India) January 31, 2026
मगर विडंबना देखिए, जिस वंदे मातरम् का उद्भव बंगाल की माटी से हुआ, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय जी ने किया, उसी वंदे मातरम् पर जब संसद में चर्चा हो रही थी, तो ममता बनर्जी के सांसद… pic.twitter.com/pASvnVwCIh
अमित शाह ने कहा कि, उन्होंने संसद में जमीन से जुड़ी दिक्कतों के बारे में बात की है. अब, कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी कहा है कि 31 मार्च तक बीएसएफ को जमीन दे देनी चाहिए. शाह ने कहा कि, इससे पता चलता है कि ममता बनर्जी जमीन देने में सहयोग नहीं कर रही हैं और वह घुसपैठियों को भी नहीं रोक रही हैं.
शाह ने कहा, "लेकिन यह मत सोचिए कि हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद भी ममता जमीन देंगी, क्योंकि घुसपैठिए उनका वोट बैंक हैं. शाह ने आगे कहा कि, अगर ममता बनर्जी 31 मार्च तक जमीन दे देती हैं, तो अच्छा है... नहीं तो, भाजपा के मुख्यमंत्री मई में सारा जरूरी काम कर देंगे.
Today, I have come to appeal to the people of Bengal to uproot the TMC government that opposes the integrity of Bengal and choose a government that believes in nationalism.— BJP (@BJP4India) January 31, 2026
The fire at the Anandpur warehouse was not an accident. Twenty-five people lost their lives and 27 are… pic.twitter.com/wDEMNlV6yG
वहीं, शाह ने ममता बनर्जी पर मतुआ समुदाय को डराने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "ममता दीदी मतुआ लोगों के साथ डर की राजनीति कर रही हैं. अमित शाह ने मतुआ और नामशूद्र समुदाय के लोगों से कहा कि, वह इस सार्वजनिक कार्यक्रम में कहना चाहते हैं कि, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि, उनके वोट को ममता बनर्जी छू नहीं सकतीं. शाह ने मतुआ और नामशूद्र समाज के लोगों को आश्वसत किया.
पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय और नामशूद्र समाज को ममता बनर्जी डराने की कोशिश कर रही हैं।— BJP (@BJP4India) January 31, 2026
मैं आज इस सार्वजनिक कार्यक्रम से कहना चाहता हूँ, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके वोट को ममता जी छू नहीं सकतीं।
- पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री @AmitShah ने मतुआ और नामशूद्र समाज के… pic.twitter.com/Tol7fUtzC5
अपने भाषण की शुरुआत में, शाह ने आनंदपुर में मोमो फैक्ट्री में लगी आग में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी. केंद्रीय गृह मंत्री ने सवाल किया कि फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि इस हादसे के लिए न्याय होना चाहिए, और सबसे पहले जिम्मेदार व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए. शाह ने इस पर सीएम ममता बनर्जी पर सीधा हमला करते हुए उन्होंने कहा, वह जितना चाहें दोषियों को बचा सकते हैं. बीजेपी की सरकार अप्रैल में सत्ता में आएगी और दोषियों को गिरफ्तार करेगी.
ये भी पढ़ें: आम बजट का देश भर में प्रचार करेगी भाजपा, रील्स, पॉडकास्ट से लेकर खुली चर्चाएं और सभाएं आयोजित की जाएंगी