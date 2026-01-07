ETV Bharat / bharat

बंगाल के शांतिपुर में मूर्तियों में तोड़फोड़, CCTV फुटेज से हुई आरोपियों की पहचान

शांतिपुर (पश्चिम बंगाल): नदिया जिले में कई देवी-देवताओं की मूर्तियों में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है. यह घटना सोमवार रात जिले के शांतिपुर थाना क्षेत्र में सर्बानंदीपारा के लोकनाथ मंदिर के सामने हुई. आरोप है कि एक मूर्तिकार की लगभग 60-70 मूर्तियों को तोड़ दिया गया. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, शांतिपुर में आगमेश्वरी स्टेट इलाके के सर्बानंदीपारा में एक लोकनाथ मंदिर है. जयंत दास और उनके बेटे पलाश दास मंदिर के सामने मूर्तियां बनाते हैं. वे करीब 30 वर्षों से यह काम कर रहे हैं. सरस्वती पूजा पास आने पर, वे आजकल सरस्वती की मूर्तियां बना रहे थे. साथ ही काली माता की मूर्तियां भी बना रहे थे.

पलाश दास ने कहा, "सोमवार रात को, इलाके रहने वाले अमित डे मेरी दुकान पर आए. मैं अपने घर पर पूजा के लिए मूर्ति सजा रहा था. वह आए और पूछा, 'इतनी रात को क्या कर रहे हो?' मैंने उन्हें बताया कि मेरे घर पर पूजा है, इसलिए मैं मूर्ति सजा रहा था. मैंने उन्हें आने के लिए आमंत्रित भी किया. अमित उस समय नशे में थे, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा."

इसके बाद पलाश घर चला गया. मंगलवार सुबह जब वह उठा तो देखा कि उसकी कई मूर्तियों को तोड़ दिया गया. इससे हंगामा मच गया. सीसीटीवी फुटेज देखी गई, जिससे पता चला कि अमित डे और असित डे इस तोड़फोड़ में शामिल थे.

स्थानीय निवासी स्वपन देबनाथ ने कहा कि अमित इलाके में शराबी के तौर पर जाना जाता है और उस पर पहले भी कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लग चुका है. हालांकि, उसका भाई असित ऐसा नहीं है. उन्होंने सवाल किया कि उन दोनों ने यह काम क्यों किया. स्वपन देबनाथ ने इस घटना को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया.

आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी

शांतिपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है. मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाले पलाश दास ने बताया कि पुलिस आई और पूरी घटना की जांच की. उन्होंने CCTV फुटेज भी ली. हालांकि, घटना के 24 घंटे बाद भी आरोपी अमित और असित को गिरफ्तार नहीं किया गया है.