IDFC FIRST बैंक में 590 करोड़ का घोटाला, हरियाणा सरकार के खातों से उड़ाए पैसे, 4 अधिकारी सस्पेंड
IDFC फर्स्ट बैंक ने हरियाणा सरकार के अकाउंट्स में कर्मचारियों द्वारा किए गए 590 करोड़ रुपये के फ्रॉड का खुलासा किया है.
Published : February 22, 2026 at 3:30 PM IST
मुंबई/चंडीगढ़: IDFC फर्स्ट बैंक ने रविवार को खुलासा किया कि उसके कर्मचारियों और दूसरों ने प्राइवेट सेक्टर के लेंडर के साथ हरियाणा सरकार के अकाउंट्स में 590 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया है.
पुलिस में कराई शिकायत दर्ज : सुबह-सुबह की गई एक रेगुलेटरी फाइलिंग में, IDFC फर्स्ट बैंक ने कहा कि उसने बैंकिंग रेगुलेटर को इस मामले के बारे में बताया है और पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है. IDFC फर्स्ट बैंक की फाइलिंग में कहा गया है, "पहली नज़र में, चंडीगढ़ की एक ब्रांच के कुछ कर्मचारियों ने हरियाणा राज्य सरकार के कुछ अकाउंट्स में बिना इजाज़त और फ्रॉड वाली गतिविधियां की हैं और इसमें शायद दूसरे लोग/एंटिटी/काउंटरपार्टी भी शामिल हो सकते हैं."
590 करोड़ का फ्रॉड : अभी, उसने फ्रॉड का साइज़ 590 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया है और कहा है कि एक "रिकंसिलिएशन एक्सरसाइज" आगे की जानकारी मिलने, क्लेम के वैलिडेशन और किसी भी तरह की रिकवरी के आधार पर आखिरी रकम तय करेगी.
बैलेंस ट्रांसफर की रिक्वेस्ट मिली : फ्रॉड की डिटेल्स देते हुए, कहा कि हरियाणा सरकार का एक डिपार्टमेंट IDFC फर्स्ट बैंक के साथ बैंकिंग कर रहा था, और लेंडर को क्लोजर और दूसरे बैंक में बैलेंस ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट मिली थी. इस प्रोसेस में, अकाउंट में बैलेंस के मुकाबले बताई गई रकम में कुछ अंतर देखे गए. हरियाणा सरकार की दूसरी एंटिटीज़ के अकाउंट्स में भी ऐसी ही दिक्कतें देखी गईं, जो 18 फरवरी के बाद से बैंक के साथ जुड़ी थीं."
इंटरनल रिव्यू किया : IDFC फर्स्ट बैंक ने कहा कि एक शुरुआती इंटरनल रिव्यू किया गया था, और ये मामला "हरियाणा सरकार के अंदर सरकारी-लिंक्ड अकाउंट्स के एक खास ग्रुप तक ही सीमित है" जिसे चंडीगढ़ में उस ब्रांच के ज़रिए ऑपरेट किया जाता है" और ज़ोर देकर कहा कि ये चंडीगढ़ ब्रांच के दूसरे कस्टमर्स तक नहीं फैला है.
चार अधिकारी सस्पेंड : बैंक ने बताया कि, "ऊपर बताई गई ब्रांच में पहचाने गए अकाउंट्स में रिकंसिलिएशन के तहत कुल रकम लगभग 590 करोड़ रुपये है". बैंक ने कहा कि "IDFC फर्स्ट बैंक के लिए काम करने वाले चार अधिकारियों को जांच पेंडिंग रहने तक सस्पेंड कर दिया गया है, और साथ ही कर्मचारियों और दूसरे बाहरी लोगों के खिलाफ सख्त डिसिप्लिनरी, सिविल और क्रिमिनल एक्शन का भरोसा बैंक की ओर से दिया गया है.
"रिकॉल रिक्वेस्ट" भेजी : एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया है कि रिकवरी के उपाय के तौर पर, IDFC फर्स्ट बैंक ने कुछ बेनिफिशियरी बैंकों को संदिग्ध अकाउंट्स में "लियन मार्क बैलेंस" के लिए "रिकॉल रिक्वेस्ट" भेजी है. स्टैच्युटरी ऑडिटर्स को इन्फॉर्म कर दिया गया है, और बैंक एक इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एजेंसी को अपॉइंट करके एक इंडिपेंडेंट फोरेंसिक ऑडिट भी करेगा. इस घोटाले का पता चलने के बाद, IDFC फर्स्ट बैंक ने पूरे मामले को 20 फरवरी को "मॉनिटरिंग के लिए बनी बोर्ड की स्पेशल कमेटी" के सामने रखा. "फ्रॉड के मामलों का फॉलो-अप" किया और एक दिन बाद ऑडिट कमिटी और बोर्ड को भी इसकी जानकारी दी.
डिपॉजिट में 24 परसेंट की बढ़ोतरी : शुक्रवार को BSE पर IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर 0.72 परसेंट बढ़कर 83.56 रुपये पर बंद हुआ, जबकि बेंचमार्क पर 0.38 परसेंट की बढ़त हुई थी. 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हुए तीन महीनों में, बैंक ने डिपॉजिट में 24 परसेंट की बढ़ोतरी दर्ज की थी, जिसमें कम लागत वाले करंट और सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट के हिस्से में 33 परसेंट की बढ़ोतरी शामिल है. अक्टूबर-दिसंबर की अवधि में इसका नेट प्रॉफिट 48 परसेंट बढ़कर 503 करोड़ रुपये हो गया था.
