IDFC FIRST बैंक में 590 करोड़ का घोटाला, हरियाणा सरकार के खातों से उड़ाए पैसे, 4 अधिकारी सस्पेंड

मुंबई/चंडीगढ़: IDFC फर्स्ट बैंक ने रविवार को खुलासा किया कि उसके कर्मचारियों और दूसरों ने प्राइवेट सेक्टर के लेंडर के साथ हरियाणा सरकार के अकाउंट्स में 590 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया है.

पुलिस में कराई शिकायत दर्ज : सुबह-सुबह की गई एक रेगुलेटरी फाइलिंग में, IDFC फर्स्ट बैंक ने कहा कि उसने बैंकिंग रेगुलेटर को इस मामले के बारे में बताया है और पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है. IDFC फर्स्ट बैंक की फाइलिंग में कहा गया है, "पहली नज़र में, चंडीगढ़ की एक ब्रांच के कुछ कर्मचारियों ने हरियाणा राज्य सरकार के कुछ अकाउंट्स में बिना इजाज़त और फ्रॉड वाली गतिविधियां की हैं और इसमें शायद दूसरे लोग/एंटिटी/काउंटरपार्टी भी शामिल हो सकते हैं."

590 करोड़ का फ्रॉड : अभी, उसने फ्रॉड का साइज़ 590 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया है और कहा है कि एक "रिकंसिलिएशन एक्सरसाइज" आगे की जानकारी मिलने, क्लेम के वैलिडेशन और किसी भी तरह की रिकवरी के आधार पर आखिरी रकम तय करेगी.

बैलेंस ट्रांसफर की रिक्वेस्ट मिली : फ्रॉड की डिटेल्स देते हुए, कहा कि हरियाणा सरकार का एक डिपार्टमेंट IDFC फर्स्ट बैंक के साथ बैंकिंग कर रहा था, और लेंडर को क्लोजर और दूसरे बैंक में बैलेंस ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट मिली थी. इस प्रोसेस में, अकाउंट में बैलेंस के मुकाबले बताई गई रकम में कुछ अंतर देखे गए. हरियाणा सरकार की दूसरी एंटिटीज़ के अकाउंट्स में भी ऐसी ही दिक्कतें देखी गईं, जो 18 फरवरी के बाद से बैंक के साथ जुड़ी थीं."

इंटरनल रिव्यू किया : IDFC फर्स्ट बैंक ने कहा कि एक शुरुआती इंटरनल रिव्यू किया गया था, और ये मामला "हरियाणा सरकार के अंदर सरकारी-लिंक्ड अकाउंट्स के एक खास ग्रुप तक ही सीमित है" जिसे चंडीगढ़ में उस ब्रांच के ज़रिए ऑपरेट किया जाता है" और ज़ोर देकर कहा कि ये चंडीगढ़ ब्रांच के दूसरे कस्टमर्स तक नहीं फैला है.

चार अधिकारी सस्पेंड : बैंक ने बताया कि, "ऊपर बताई गई ब्रांच में पहचाने गए अकाउंट्स में रिकंसिलिएशन के तहत कुल रकम लगभग 590 करोड़ रुपये है". बैंक ने कहा कि "IDFC फर्स्ट बैंक के लिए काम करने वाले चार अधिकारियों को जांच पेंडिंग रहने तक सस्पेंड कर दिया गया है, और साथ ही कर्मचारियों और दूसरे बाहरी लोगों के खिलाफ सख्त डिसिप्लिनरी, सिविल और क्रिमिनल एक्शन का भरोसा बैंक की ओर से दिया गया है.