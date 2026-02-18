ETV Bharat / bharat

जाति, क्षेत्र, लिंग या नस्ल के आधार पर पहचान करना प्रतिगामी कदम: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्वोत्तर और अन्य क्षेत्रों के नागरिकों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को रोकने की याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने कहा कि, नस्ल, क्षेत्र, लिंग और जाति के आधार पर व्यक्तियों की पहचान करना प्रतिगामी मार्ग पर चलने के समान होगा.

यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच के समक्ष आया. बेंच ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी को याचिका की जांच करने और इसे उचित प्राधिकारी को भेजने का निर्देश दिया.

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता, दिल्ली स्थित वकील अनूप प्रकाश अवस्थी ने बेंच के समक्ष तर्क दिया कि यह मुद्दा संसद में उठाया गया था, लेकिन सांसदों ने इस तरह के घृणा अपराधों से निपटने के लिए कोई एजेंसी बनाने से इनकार कर दिया. बेंच ने कहा कि, अपराध तो अपराध है और उससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए.

बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि नस्ल, क्षेत्र, लिंग और जाति के आधार पर व्यक्तियों की पहचान करना स्वतंत्रता के इतने सालों बाद भी प्रतिगामी मार्ग पर चलने के समान होगा.

वकील ने कहा कि चकमा को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया. बेंच ने जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा, "फिलहाल, हम इस मुद्दे को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लाना उचित समझते हैं."