भारत में महिला कार्यबल की संख्या बढ़कर 2025 में 20.1 करोड़ हुई, गुणवत्ता को लेकर चिंताएं
रिपोर्ट के मुताबिक अधिक महिलाएं कार्यबल में शामिल हो रही हैं, फिर भी उनमें से कई कम उत्पादकता वाले, अनौपचारिक कार्यों में सिमटी हुई हैं.
Published : November 3, 2026 at 2:43 PM IST
हैदराबाद: भारत में महिलाओं की कार्यबल (Workforce) में हिस्सेदारी में बड़ी बढ़ोतरी हुई है, 2017-18 में महिला कार्यबल की संख्या 10.4 करोड़ से लगभग दोगुनी होकर 2025 में 20.1 करोड़ हो गई है. हालांकि यह महिलाओं की आर्थिक हिस्सेदारी में एक बड़ा बदलाव है, लेकिन इन रोजगार के मौकों की प्रकृति और गुणवत्ता बड़ी चिंताएं पैदा करते हैं.
'द पार्टिसिपेशन पैराडॉक्स: वीमेन्स वर्क एंड टाइम-यूज इन इंडिया' नामक ICRIER की रिपोर्ट रोजगार के पैटर्न, मजदूरी, काम के घंटे और अवैतनिक घरेलू व देखभाल की जिम्मेदारियों के वितरण के माध्यम से इस वृद्धि की समीक्षा करती है. यह रिपोर्ट एक बुनियादी विरोधाभास को रेखांकित करती है: हालांकि अधिक महिलाएं कार्यबल में शामिल हो रही हैं, फिर भी उनमें से कई कम उत्पादकता वाले, अनौपचारिक और बिना वेतन वाले कार्यों में सिमटी हुई हैं, जबकि वे घरेलू जिम्मेदारियों का एक बड़ा हिस्सा भी संभालना जारी रखती हैं.
रिपोर्ट की खास बातें
कार्यबल में बढ़ती भागीदारी: भारत में महिला कार्यबल 2017-18 और 2025 के बीच 10.4 करोड़ से बढ़कर 20.1 करोड़ हो गया, जिसमें महिला वर्कर जनसंख्या अनुपात 22% से बढ़कर 38% हो गया.
कृषि में ज्यादातर हिस्सेदारी: इस वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा नियमित वेतनभोगी रोजगार के बजाय ग्रामीण महिलाओं के कृषि, स्व-रोजगार और बिना वेतन के पारिवारिक काम में शामिल होने से आया है.
लगातार अवैतनिक कार्य: पुरुषों की तुलना में महिलाएं अभी भी प्रतिदिन लगभग 3.5 से 4 घंटे अधिक अवैतनिक घरेलू और देखभाल संबंधी कार्यों में बिताती हैं.
बढ़ती मजदूरी की खाई: ग्रामीण महिलाओं की कमाई ग्रामीण पुरुषों की कमाई का लगभग 45% है, जो 2017-18 में लगभग 53% थी.
काम की तेजी में कमी: काम के औसत साप्ताहिक घंटे कम हो गए हैं, विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं में, जो यह दर्शाता है कि बढ़ी हुई भागीदारी का मतलब यह नहीं है कि उन्हें अधिक ठोस रोजगार मिला है.
विवाह और शिक्षा की बाधाएं: विवाहित महिलाओं और कम शिक्षित महिलाओं को श्रम-बाजार (labour-market) में अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जबकि रोजगार के अवसरों में होने वाले लाभ असमान रूप से कम शिक्षित महिलाओं के बीच ही केंद्रित हैं.
मुख्य सुझाव
रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि सिर्फ महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने से आगे बढ़कर रोजगार की गुणवक्ता सुधारने पर ध्यान दिया जाना चाहिए.
बच्चों की देखभाल के बुनियादी ढांचे का विस्तार करें: बिना वेतन वाले घरेलू देखभाल के काम के बोझ को कम करने के लिए किफायती बाल देखभाल, शिशु गृहों और बुजुर्गों की देखभाल से जुड़ी सुविधाओं में निवेश करें.
औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देना: विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और उच्च-उत्पादकता वाली सेवाओं में महिलाओं के लिए अधिक अवसर पैदा करना.
ग्रामीण रोजगार को मजबूत करना: महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों, कौशल विकास और बेहतर वेतन वाली ग्रामीण नौकरियों तक पहुंच का समर्थन करना.
कार्यस्थल पर सहायता में सुधार: लचीली कार्य व्यवस्था, सुरक्षित परिवहन और साझा पैतृक अवकाश को बढ़ावा देना.
मजदूरी की असमानता को दूर करना: कौशल, वित्त, उत्पादक संपत्तियों और औपचारिक रोजगार तक महिलाओं की पहुंच में सुधार करना.
रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि सार्थक आर्थिक सशक्तिकरण हासिल करने के लिए सिर्फ कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है. भारत को रोजगार की गुणवत्ता, लैंगिक वेतन असमानता और अवैतनिक घरेलू काम के असमान वितरण के समाधान पर ध्यान देना होगा. महिलाओं की आर्थिक क्षमता को उजागर करने और विकसित भारत 2047 के विज़न को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत देखभाल बुनियादी ढांचे के साथ-साथ बेहतर भुगतान वाले, सुरक्षित और उत्पादक रोजगार के अवसर पैदा करना जरूरी होगा.
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