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भारत में महिला कार्यबल की संख्या बढ़कर 2025 में 20.1 करोड़ हुई, गुणवत्ता को लेकर चिंताएं

8 मार्च 2020 को गुवाहाटी में एक रेलवे वर्कशॉप में काम करती महिला कर्मचारी ( File Photo/ ANI )

हैदराबाद: भारत में महिलाओं की कार्यबल (Workforce) में हिस्सेदारी में बड़ी बढ़ोतरी हुई है, 2017-18 में महिला कार्यबल की संख्या 10.4 करोड़ से लगभग दोगुनी होकर 2025 में 20.1 करोड़ हो गई है. हालांकि यह महिलाओं की आर्थिक हिस्सेदारी में एक बड़ा बदलाव है, लेकिन इन रोजगार के मौकों की प्रकृति और गुणवत्ता बड़ी चिंताएं पैदा करते हैं.

'द पार्टिसिपेशन पैराडॉक्स: वीमेन्स वर्क एंड टाइम-यूज इन इंडिया' नामक ICRIER की रिपोर्ट रोजगार के पैटर्न, मजदूरी, काम के घंटे और अवैतनिक घरेलू व देखभाल की जिम्मेदारियों के वितरण के माध्यम से इस वृद्धि की समीक्षा करती है. यह रिपोर्ट एक बुनियादी विरोधाभास को रेखांकित करती है: हालांकि अधिक महिलाएं कार्यबल में शामिल हो रही हैं, फिर भी उनमें से कई कम उत्पादकता वाले, अनौपचारिक और बिना वेतन वाले कार्यों में सिमटी हुई हैं, जबकि वे घरेलू जिम्मेदारियों का एक बड़ा हिस्सा भी संभालना जारी रखती हैं.

8 मार्च 2026 को ईस्ट कोस्ट रेलवे (ECoR) की महिला स्टाफ रांची जंक्शन रेलवे स्टेशन पर इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर सेल्फी लेती हुईं. (File Photo/ ANI) रिपोर्ट की खास बातें

कार्यबल में बढ़ती भागीदारी: भारत में महिला कार्यबल 2017-18 और 2025 के बीच 10.4 करोड़ से बढ़कर 20.1 करोड़ हो गया, जिसमें महिला वर्कर जनसंख्या अनुपात 22% से बढ़कर 38% हो गया. कृषि में ज्यादातर हिस्सेदारी: इस वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा नियमित वेतनभोगी रोजगार के बजाय ग्रामीण महिलाओं के कृषि, स्व-रोजगार और बिना वेतन के पारिवारिक काम में शामिल होने से आया है. लगातार अवैतनिक कार्य: पुरुषों की तुलना में महिलाएं अभी भी प्रतिदिन लगभग 3.5 से 4 घंटे अधिक अवैतनिक घरेलू और देखभाल संबंधी कार्यों में बिताती हैं. बढ़ती मजदूरी की खाई: ग्रामीण महिलाओं की कमाई ग्रामीण पुरुषों की कमाई का लगभग 45% है, जो 2017-18 में लगभग 53% थी. काम की तेजी में कमी: काम के औसत साप्ताहिक घंटे कम हो गए हैं, विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं में, जो यह दर्शाता है कि बढ़ी हुई भागीदारी का मतलब यह नहीं है कि उन्हें अधिक ठोस रोजगार मिला है. 8 मार्च 2020 को सूरत में महिला दिवस के मौके पर एक महिला कारीगर ज्वेलरी बनाती हुई. (File Photo/ ANI) विवाह और शिक्षा की बाधाएं: विवाहित महिलाओं और कम शिक्षित महिलाओं को श्रम-बाजार (labour-market) में अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जबकि रोजगार के अवसरों में होने वाले लाभ असमान रूप से कम शिक्षित महिलाओं के बीच ही केंद्रित हैं. मुख्य सुझाव