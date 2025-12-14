ETV Bharat / bharat

ओडिशा: मशहूर हाथी रामू का अवशेष कंकाल निकाला गया, जानें क्या है मकसद

ओडिशा के भरतपुर वन क्षेत्र के मशहूर हाथी रामू के कंकाल अवशेष निकालने का काम शुरू ( ETV Bharat )

इस बीच वन और पर्यावरण मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया ने कहा है कि हाथी के कंकाल को बचाकर रखने से रामू की इज्जत बढ़ेगी और रिसर्च के क्षेत्र में काफी मदद मिलेगी. हाथी रामू की हड्डियों को म्यूजियम में सुरक्षित रखने की योजना के अनुसार वन विभाग ने यह प्रक्रिया शुरू कर दी.

वन विभाग ने शनिवार को भुवनेश्वर के बाहरी इलाके में भरतपुर वन क्षेत्र से चंदका-दंपारा वन्यजीव अभयारण्य के मशहूर हाथी रामू के कंकाल के अवशेष निकालने का काम शुरू किया. यह काम एक खास वैज्ञानिक बचाव की कोशिश है. इसका मकसद इस हाथी की विरासत को उसकी मौत के बाद भी सम्मान देना भी है.

भुवनेश्वर: ओडिशा में मशहूर हाथी रामू के कंकाल के अवशेष बरामद करने का काम शुरू किया गया. इसकी हड्डियों का शोध होगा. इसका मकसद इस प्यारे हाथी की विरासत को उसकी मौत के बाद भी सम्मान देना है.

इसके लिए 25 लोगों की टीम ने मिट्टी खोदकर मरे हुए हाथी रामू की हड्डियां निकालना शुरू किया. इसमें वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट के साथ एम्स मेडिकल कॉलेज के एक फोरेंसिक एक्सपर्ट भी मौजूद थे. मिट्टी खोदने पर हाथी की हड्डियों के 40 से ज्यादा टुकड़े मिले हैं. जिनमें से सिर, पैर, पंजे, पूंछ और रीढ़ की हड्डियां साफ दिख रही हैं, जबकि कुछ हड्डियां टूटी हुई हैं.

सबसे पहले सभी हड्डियों को केमिकल से साफ किया जाएगा और उन्हें जोड़ने का प्रोसेस शुरू होगा, जिसमें करीब 6 महीने लगेंगे. सभी हड्डियां जुड़ने के बाद रामू की हड्डियां कुछ ऐसी दिखेंगी. रामू राजधानी के बाहरी इलाकों का सबसे जिंदादिल और बहादुर हाथी था. वह चंदका और भरतपुर इलाकों में आजादी से घूमता था और कभी किसी पर हमला नहीं करता था.

इसीलिए 1 अगस्त 2024 को रामू की मौत के बाद वन विभाग ने एक कंकाल के जरिए उसकी याद को फिर से जिंदा करने का प्लान बनाया. इस बारे में वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट शिव प्रसाद परिदा ने कहा, 'जो हड्डियाँ निकाली गई हैं, उन्हें ठीक से साफ किया जा रहा है. उन्हें ठीक से जोड़ने की कोशिश की जा रही है.'

ओडिशा के भरतपुर वन क्षेत्र के मशहूर हाथी रामू के अवशेष निकालने में जुटे एक्सपर्ट (ETV Bharat)

फोरेंसिक एक्सपर्ट सुदीप्ता रंजन सिंह ने कहा, 'हड्डियों में कोई इंफेक्शन नहीं है. उन्हें ठीक से साफ करने की कोशिश की जा रही है.' हड्डियों को सही-सलामत रखने का इंतजाम किया जा रहा है.' पूर्व अनपेड वाइल्डलाइफ ऑफिसर शुभेंदु मलिक ने कहा, 'काम अच्छा चल रहा है. उन्हें जल्द ही एक जगह पर रख दिया जाएगा.'

उन्होंने कहा, 'उम्मीद है कि शाम से पहले सारा काम पूरा हो जाएगा.' रामू हाथी के कंकाल के संरक्षण के बारे में वन और पर्यावरण मंत्री गणेश राम खुंटिया ने कहा, 'रामू हाथी के कंकाल को भविष्य के लिए संरक्षित किया जाएगा.' उन्होंने कहा, 'क्योंकि यह सबसे पुराना हाथी का कंकाल है, इसलिए इसके शरीर को भविष्य की सामाजिक शिक्षा के लिए रखा जाएगा. इसकी गरिमा का सम्मान करने के लिए इसे रखा जाएगा. ओडिशा जैसे राज्य में इसकी मौत को सहन नहीं कर पा रहे हैं. इस पर शोध भी किया जाएगा. यह इस इलाके के जीवों के साथ कैसे एडजस्ट करता है, इसका अध्ययन भी किया जाएगा. भविष्य में इस इलाके में आने वाले जानवर कैसे समावेश करेंगे.'