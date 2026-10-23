COVID वैक्सीन से युवाओं में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ने के प्रमाण नहीं, ICMR के अध्ययन में सामने आए अहम तथ्य
ICMR शोध में कोविड वैक्सीन से युवाओं में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ने के प्रमाण नहीं हैं. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 23, 2026 at 7:04 PM IST
धनबाद: कोविड महामारी के बाद युवाओं में हार्ट अटैक और अचानक मौत की घटनाओं ने कई सवाल खड़े किए हैं. सोशल मीडिया पर इन घटनाओं को कोविड वैक्सीन के दुष्प्रभावों से जोड़कर भी देखा गया. अब भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के एक बहु केंद्रीय अध्ययन में इस सवाल की पड़ताल की गई है.
25 बड़े अस्पतालों में लोगों पर शोध
देश के 25 बड़े अस्पतालों में 18 से 45 साल की उम्र के लोगों पर किए गए शोध में कोविड वैक्सीन की 2 या उससे अधिक खुराक लेने और हार्ट अटैक या खून के थक्के जमने की घटनाओं के बढ़े हुए जोखिम के बीच कोई संबंध नहीं मिला. वही, पहले से मौजूद बीमारियां, धूम्रपान और पारिवारिक इतिहास जैसे कारक महत्वपूर्ण पाए गए. आखिर कैसे किया गया यह शोध? किन लोगों को इसमें शामिल किया गया और क्या कहते हैं इसके निष्कर्ष? देखिए यह खास रिपोर्ट.
कोविड वैक्सीन और युवाओं में हार्ट अटैक
कोविड वैक्सीन और युवाओं में हार्ट अटैक के बीच संभावित संबंधों को समझने के लिए शोधकर्ताओं ने अस्पतालों के रिकॉर्ड खंगाले और मरीजों से संपर्क कर विस्तृत जानकारी जुटाई. अक्टूबर 2021 से जनवरी 2023 के बीच देश के 25 तृतीयक चिकित्सा संस्थानों में यह अध्ययन किया गया. इसमें 18 से 45 साल की उम्र के ऐसे मरीजों को शामिल किया गया, जिन्हें पहली बार हार्ट अटैक, इस्केमिक स्ट्रोक या खून के थक्के जमने से जुड़ी अन्य घटनाओं के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
शोधकर्ताओं ने मरीजों के आंकड़ों की तुलना समान अवधि में अस्पताल में भर्ती दूसरे मरीजों से की. वैक्सीनेशन की स्थिति, टीके की खुराक, पहले से मौजूद बीमारियां, धूम्रपान, पारिवारिक इतिहास और गंभीर कोविड संक्रमण जैसी जानकारियों का विश्लेषण किया गया.
क्या निकला शोध का निष्कर्ष?
अध्ययन में हार्ट अटैक के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया. वहीं, सभी प्रकार की थ्रोम्बोटिक घटनाओं के लिए मरीजों और नियंत्रण प्रतिभागियों को शामिल किया गया. नतीजों में कोविड वैक्सीन की 2 या उससे अधिक खुराक लेने और हार्ट अटैक के बढ़े हुए जोखिम के बीच कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण संबंध नहीं मिला. सभी प्रकार की थ्रोम्बोटिक घटनाओं के मामले में भी ऐसा ही निष्कर्ष सामने आया.
कोविशील्ड- कोवैक्सिन पर अलग-अलग विश्लेषण
कोविशील्ड और कोवैक्सिन का अलग-अलग विश्लेषण करने पर भी टीकाकरण से जोखिम बढ़ने का साफ प्रमाण नहीं मिला. शोधकर्ताओं के मुताबिक, युवाओं में हार्ट अटैक और खून के थक्के जमने की घटनाओं को समझने के लिए पारंपरिक स्वास्थ्य जोखिमों और गंभीर कोविड संक्रमण के इतिहास को भी ध्यान में रखना जरूरी है.
वैक्सीन लेने वाले और वैक्सीन नहीं लेने वाले
शोध में शामिल SNMMCH के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एचओडी प्रो. डॉ. रवि रंजन झा ने बताया कि इस अध्ययन में हमने यह देखने की कोशिश की कि कोविड वैक्सीन लेने वाले और वैक्सीन नहीं लेने वाले युवाओं में हार्ट अटैक या खून के थक्के जमने की घटनाओं का जोखिम कितना था. इसके लिए दोनों समूहों के आंकड़ों का वैज्ञानिक तरीके से मिलान किया गया. अध्ययन में वैक्सीनेशन और इन घटनाओं के बढ़े हुए जोखिम के बीच कोई संबंध नहीं मिला.
किन लोगों में ज्यादा जोखिम?
अध्ययन में हार्ट अटैक के साथ पहले से मौजूद बीमारियों, धूम्रपान और परिवार में खून के थक्के जमने की घटनाओं के इतिहास का संबंध पाया गया. शोध के मुताबिक, पहले से कोई थ्रोम्बोटिक घटना हो चुकी हो, तो ऐसे लोगों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. इसके अलावा गंभीर कोविड संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती होने का इतिहास भी सभी प्रकार की थ्रोम्बोटिक घटनाओं से जुड़ा पाया गया. इसलिए केवल वैक्सीनेशन को हार्ट अटैक का कारण मानने के बजाय व्यक्ति की पूरी स्वास्थ्य स्थिति और जीवनशैली का आकलन करना जरूरी है.
शोध में शामिल एसोसिएट प्रो. डॉ. ऋषभ राणा के मुताबिक, हमें अपनी जीवनशैली पर ध्यान देना चाहिए. धूम्रपान और शराब से बचना, नियमित शारीरिक गतिविधि करना, पर्याप्त नींद लेना और संतुलित भोजन करना जरूरी है, जिन लोगों को पहले से मधुमेह, उच्च रक्तचाप या हृदय संबंधी समस्याएं हैं, उन्हें नियमित स्वास्थ्य जांच करानी चाहिए.
अचानक मौत और सोशल मीडिया पर उठे सवाल
कोविड महामारी के बाद जिम, खेल के मैदान और सार्वजनिक स्थानों पर युवाओं के अचानक गिरने या मौत की घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हुए. कई मामलों में बिना चिकित्सकीय जांच के ही इन घटनाओं को वैक्सीन से जोड़ दिया गया, लेकिन किसी घटना के वैक्सीनेशन के बाद होने और वैक्सीन के कारण होने में अंतर है. कारण स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक जांच, चिकित्सकीय जानकारी और तुलनात्मक अध्ययन जरूरी हैं.
इससे पहले भी ICMR ने 18 से 45 साल के वयस्कों में अचानक होने वाली मौतों से जुड़े जोखिमों पर अलग अध्ययन किया था. वर्तमान शोध में हार्ट अटैक और अन्य थ्रोम्बोटिक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है. दोनों अध्ययनों के निष्कर्षों को अलग-अलग शोध के संदर्भ में समझना जरूरी है.
देश में बने टीकों पर भरोसे का सवाल
भारत में बड़े पैमाने पर कोविड टीकाकरण अभियान चलाया गया. कोविशील्ड और कोवैक्सिन सहित विभिन्न टीकों के जरिए करोड़ों लोगों का टीकाकरण हुआ. इस अध्ययन में भारतीय युवाओं के बीच इस्तेमाल किए गए प्रमुख टीकों के आंकड़ों का भी विश्लेषण किया गया. निष्कर्षों में टीकाकरण के कारण हार्ट अटैक या सभी प्रकार की थ्रोम्बोटिक घटनाओं का बढ़ा हुआ जोखिम नहीं मिला.
वैक्सीन की सुरक्षा और संभावित जोखिमों का आकलन
हालांकि, शोधकर्ता यह भी साफ करते हैं कि किसी एक अध्ययन के आधार पर हर संभावित दुर्लभ दुष्प्रभाव को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता. वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर ही वैक्सीन की सुरक्षा और उसके संभावित जोखिमों का आकलन किया जाना चाहिए.
कुल मिलाकर, ICMR के इस अध्ययन ने कोविड वैक्सीन और युवाओं में हार्ट अटैक के बीच बढ़े हुए जोखिम की आशंका को समर्थन नहीं दिया. शोध में धूम्रपान, पहले से मौजूद बीमारियों, पारिवारिक इतिहास और गंभीर कोविड संक्रमण जैसे कारक अधिक महत्वपूर्ण पाए गए. युवाओं में हार्ट अटैक की घटनाओं को लेकर चिंता अपनी जगह है, लेकिन किसी भी घटना का कारण सोशल मीडिया के दावों से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक जांच और चिकित्सकीय प्रमाणों से तय होना चाहिए.
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