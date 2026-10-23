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COVID वैक्सीन से युवाओं में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ने के प्रमाण नहीं, ICMR के अध्ययन में सामने आए अहम तथ्य

ICMR के अध्ययन में सामने आए अहम तथ्य ( Etv Bharat )

धनबाद: कोविड महामारी के बाद युवाओं में हार्ट अटैक और अचानक मौत की घटनाओं ने कई सवाल खड़े किए हैं. सोशल मीडिया पर इन घटनाओं को कोविड वैक्सीन के दुष्प्रभावों से जोड़कर भी देखा गया. अब भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के एक बहु केंद्रीय अध्ययन में इस सवाल की पड़ताल की गई है.

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