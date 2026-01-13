ETV Bharat / bharat

पूर्वी हिमालय क्षेत्र में फैल रहा लेप्टोस्पायरोसिस का संक्रमण, ICMR वैज्ञानिकों ने मौतों पर चिंता जताई

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, केरल में जनवरी और दिसंबर 2025 के बीच लेप्टोस्पायरोसिस के 3,259 मामलों की पुष्टि हुई और 209 मौतें दर्ज की गईं.

ICMR scientists express concern over death due to Leptospirosis in Eastern Himalaya region
प्रतीकात्मक तस्वीर (File/ IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 13, 2026 at 5:24 PM IST

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के वैज्ञानिकों ने पूर्वी हिमालय इलाके में जीवाणु-जनित बीमारी लेप्टोस्पायरोसिस (Leptospirosis) की वजह से होने वाली मानव मौतों पर गहरी चिंता जताई है. उन्हें डर है कि कई मामलों की पहचान शायद छूट गई होगी या उन्हें डेंगू, टाइफस या इन्फ्लूएंजा समझ लिया गया होगा.

पिछले साल सिक्किम में लेप्टोस्पायरोसिस के साथ तेज बुखार, सेप्सिस और किडनी में गंभीर संक्रमण की वजह से 40 साल की एक महिला की मौत हो गई थी. यह राज्य में जूनोटिक संक्रमण का पहला रिपोर्ट किया गया मामला था. इसके अलावा, असम में एक आउटब्रेक जांच में L. wolffii (Leptospira wolffii) की पहचान पिछले साल कई गांवों में फैली बुखार और पीलिया जैसी बीमारी के कारण के तौर पर हुई.

स्वास्थ्य अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि सिक्किम और असम में मामले लेप्टोस्पाइरा वोल्फी बैक्टीरिया के संक्रमण के बहुत बड़े फैलाव की बस एक झलक हो सकते हैं, और कई मामलों को शायद डेंगू, टाइफस या इन्फ्लूएंजा समझकर छोड़ दिया गया हो या गलत डायग्नोस (निदान) किया गया हो.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, डिब्रूगढ़ स्थित आईसीएमआर- क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र-पूर्वोत्तर (ICMR-RMRC-NE) के वरिष्ठ उपनिदेशक डॉ. बिस्वजीत बोरकाकोटी ने कहा, "हमारे जमीनी और लैब के नतीजों से हेपेटाइटिस A वायरस और लेप्टोस्पाइरा के एक साथ संक्रमण (Co-infection) का पता चला, आगे के विश्लेषण से लेप्टोस्पाइरा वोल्फी के संक्रमण की पुष्टि हुई. परीक्षण किए गए 40 प्रतिशत से ज्यादा मरीज लेप्टोस्पाइराल एंटीबॉडीज के लिए पॉजिटिव थे."

डॉ. बोरकाकोटी के अनुसार, कई लोग खुले कुएं का पानी इस्तेमाल कर रहे थे और सूअर और बकरियों जैसे जानवरों के साथ रह रहे थे, जिससे जूनोटिक बीमारी फैलने के आम रिस्क फैक्टर्स सामने आए. उन्होंने कहा, "पानी को उबालने या क्लोरीनेट करने और चूहों पर नियंत्रण बढ़ाने जैसे आसान तरीकों से खतरा कम हो सकता है, क्योंकि लेप्टोस्पाइरा स्टैंडर्ड फिल्टर से भी गुजर सकता है."

सिक्किम में पहली मौत
40 साल की महिला का इलाज डॉक्सीसाइक्लिन और मेरोपेनम से किया गया, लेकिन भर्ती होने के कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई. 16S rRNA जीन को लक्षित करके अगली पीढ़ी अनुक्रमण का इस्तेमाल करके, वैज्ञानिकों ने L. wolffii के साथ 100 प्रतिशत जेनेटिक मैच का पता लगाया, जो थाईलैंड, बांग्लादेश और असम में पाए जाने वाले स्वरूप (strain) से काफी मिलता-जुलता है.

दिलचस्प बात यह है कि महिला की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, जिससे स्थानीय स्तर पर बीमारी फैलने का पता चलता है. जिला निगरानी अधिकारियों के फील्ड विजिट में मिट्टी की दीवारों वाले किचन और घर के पास बकरियों समेत जानवरों में चूहों का बहुत अधिक संक्रमण पाया गया.

आईसीएमआर अधिकारी ने कहा, "इस परिवेश ने एक जूनोटिक अभिकलन प्रणाली (interface) बनाया होगा, जिसमें संक्रमित जानवरों के मूत्र में बैक्टीरिया ने पर्यावरण को दूषित कर दिया और मामूली कट या खरोंच के जरिये रोगी के शरीर में प्रवेश किया."

सीक्वेंसिंग से L. wolffii के सर्कुलेटिंग स्ट्रेन के तौर पर पुष्टि हुई
ICMR की सीक्वेंसिंग से L. wolffii के सर्कुलेटिंग स्ट्रेन के तौर पर पुष्टि हुई. ICMR अध्ययन ने स्थानीय स्तर पर फैलने का कारण खराब बाढ़ का पानी, खुले कुएं और जानवरों के साथ करीबी संपर्क को बताया. रिपोर्ट की गई मौतों के साथ, नतीजे इस बात पर जोर देते हैं कि यह पड़ोसी देश बांग्लादेश से क्रॉस-बॉर्डर ट्रांसमिशन के जरिये इस इलाके में आया, जहां यह स्ट्रेन आम है.

जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है सिक्किम में मौत का मामला
ईटीवी भारत से बात करते हुए, जाने-माने हेल्थ एक्सपर्ट और एशियन सोसाइटी फॉर इमरजेंसी मेडिसिन के पूर्व प्रेसिडेंट डॉ. तमोरिश कोले ने कहा कि हिमालय में लेप्टोस्पाइरा वोल्फी का फैलना, जैसा कि सिक्किम में हाल ही में एक जानलेवा मामले में देखा गया, जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है, खासकर भारी बारिश और बाढ़ जैसे खराब मौसम के बढ़ने से.

उन्होंने कहा, "ऐसी स्थितियां इस बैक्टीरिया (गीली मिट्टी/पानी में चूहों/पशुओं के पेशाब से फैलने वाला) को बढ़ने और नए इलाकों में फैलने का अच्छा मौका देती हैं, जिससे यह इलाका जलवायु से होने वाली जूनोटिक बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है."

डॉ. कोले ने कहा कि लेप्टोस्पाइरा और दूसरी बीमारियों के बीच कम टेस्टिंग और लक्षणों का मेल इसकी असली पहुंच को कम कर सकता है. उन्होंने कहा, "भारत में सिर्फ कुछ रेफरेंस लैब, जैसे ICMR-RMRC पोर्ट ब्लेयर, पुष्टि के लिए जरूरी एंटीबॉडी पैनल रखती हैं, जिसका मतलब है कि सिक्किम जैसे कम निगरानी वाले इलाकों में संक्रमण का पता नहीं चल पाता है. कम जानकारी से इलाज में देरी हो सकती है और कई लोग अभी भी खुद ही पीलिया को हेपेटाइटिस समझ लेते हैं."

क्या है लेप्टोस्पाइरोसिस
लेप्टोस्पायरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता और अक्सर इसकी रिपोर्टिंग कम हो जाती है क्योंकि इसका गलत डायग्नोसिस हो जाता है. यह एक वैश्विक स्वास्थ्य समस्या है और यह भारत के कई तटीय राज्यों में आम है.

लेप्टोस्पाइरा, स्पाइरोकेटेसी परिवार का एक ग्राम-नेगेटिव बैक्टीरिया (gram-negative bacterium) है और यह तेज बुखार के जाने-माने कारणों में से एक है. यह मिट्टी और पानी की जगहों में रह सकता है, और जानवरों और इंसानों दोनों को संक्रमित कर सकता है. यह बीमारी मवेशियों, बकरियों और चूहों से संक्रमित जानवरों के पेशाब से खराब मिट्टी और पानी के सीधे संपर्क, सांस लेने या अप्रत्यक्ष संपर्क से फैलती है.

सरकारी पहल
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) के जरिये, 12 ऐसे राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों - गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, असम, गोवा, पंजाब, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव में लेप्टोस्पायरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए प्रोग्राम (PPCL) लागू कर रहा है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, "इस प्रोग्राम का मकसद बेहतर सर्विलांस और डायग्नोस्टिक्स, जल्दी पता लगाने और इलाज, बेहतर रोगी देखभाल, कैपेसिटी बिल्डिंग और बेहतर अंतर-क्षेत्रीय समन्वय के जरिये लेप्टोस्पायरोसिस के कारण होने वाली बीमारी और मौत की दर को कम करना है."

केरल में सबसे अधिक मौतें
स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हाल ही में संसद में बताया था कि केरल में जनवरी से दिसंबर 2025 तक लेप्टोस्पायरोसिस के 3,259 कन्फर्म मामले और 209 मौतें रिपोर्ट हुई हैं. तिरुवनंतपुरम में 583 मामले दर्ज किए गए, जो केरल के 14 जिलों में सबसे अधिक हैं, इसके बाद एर्नाकुलम में 492 और त्रिशूर में 340 मामले दर्ज किए गए.

