ICMR ने असम सरकार को मोबाइल स्ट्रोक यूनिट सौंपी, इलाज में होगी सुविधा

पू्र्वोत्तर में ग्रामीणों के इलाज के लिए आईसीएमआर ने असम सरकार को दो मोबाइल स्ट्रोक यूनिट सौंपी है.

ICMR handover Mobile Stroke Units to Assam Govt
आईसीएमआर ने असम सरकार को मोबाइल स्ट्रोक यूनिट सौंपी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 22, 2026 at 1:19 PM IST

नई दिल्ली: पूर्वोत्तर के ग्रामीण, दूर-दराज और मुश्किल इलाकों में घरों के पास जीवन बचाने वाली स्ट्रोक केयर लाने के लिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने गुरुवार को असम सरकार को दो मोबाइल स्ट्रोक यूनिट (MSU) सौंपीं.

स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि यह दूर-दराज के इलाकों से आने वाले स्ट्रोक के मरीजों के लिए एक बड़ा बदलाव होगा, जो हॉस्पिटल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे.

असम सरकार को एमएसयू सौंपते हुए, स्वास्थ्य रिसर्च विभाग के सचिव और आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल डॉ. राजीव बहल ने कहा, “मोबाइल स्ट्रोक यूनिट्स को सबसे पहले जर्मनी में विकसति किया गया था और बाद में दुनिया के बड़े शहरों में उनकी जांच की गई. भारत ने पूर्वोत्तर भारत के ग्रामीण, दूर-दराज और मुश्किल इलाकों में ऐसी यूनिट्स का मूल्यांकन किया है. हम दुनिया भर में दूसरे ऐसे देश हैं, जिसने ग्रामीण इलाकों में अचानक रक्त प्रवाह में कमी स्ट्रोक के मरीज़ों के इलाज के लिए एमएसयू को इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के साथ सफलतापूर्वक जोड़ने की रिपोर्ट दी है.”

पूर्वोत्तर में स्ट्रोक का बोझ बहुत ज़्यादा है. मुश्किल इलाका, लंबी दूरी, और स्पेशल केयर तक कम पहुंच की वजह से स्ट्रोक का समय पर इलाज मिलना पहले से ही मुश्किल रहा है.

एमएसयू पहियों पर चलने वाला एक चलता-फिरता अस्पताल है, जिसमें सीटी स्कैनर, विशेषज्ञ के साथ टेली-कंसल्टेशन, पॉइंट-ऑफ-केयर लैबोरेटरी और क्लॉट-बस्टिंग दवाएं हैं, जिससे मरीज के घर पर या उसके आस-पास स्ट्रोक का जल्दी पता लगाना और इलाज करना मुमकिन हो जाता है.

यह इनोवेशन खास तौर पर दूर-दराज और मुश्किल इलाकों के लिए बहुत जरूरी है, जहां हॉस्पिटल तक जाने में कई घंटे लग सकते हैं.

अधिकारी ने कहा कि स्पेशलिस्ट दूरभाष-परामर्श के जरिए, एमएसयू स्ट्रोक के टाइप की जल्दी पहचान और तेजी से इलाज शुरू करने में मदद करता है - जिससे जानें बचती हैं और विकलांगता को रोका जा सकता है.

“इस समस्या के समाधान के लिए, आईसीएमआर ने असम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, डिब्रूगढ़ में एक न्यूरोलॉजिस्ट के नेतृत्व वाली स्ट्रोक इकाई और तेजपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल और बैपटिस्ट क्रिश्चियन अस्पताल, तेजपुर में चिकित्सक के नेतृत्व वाली स्ट्रोक इकाइयां स्थापित कीं."

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, "मोबाइल स्ट्रोक यूनिट्स को इस प्री-हॉस्पिटल स्ट्रोक केयर पाथवे में शामिल किया गया है." दिलचस्प बात यह है कि इस मॉडल ने इलाज का समय लगभग 24 घंटे से घटाकर लगभग 2 घंटे कर दिया, मौतों में एक-तिहाई की कमी की, और विकलांगता को आठ गुना कम कर दिया. यह ध्यान देने वाली बात है कि 2021 और अगस्त 2024 के बीच, एमएसयू को 2,300 से ज़्यादा इमरजेंसी कॉल आए.

ट्रेंड नर्सों ने स्ट्रोक के 294 संदिग्ध मामलों की स्क्रीनिंग की, जिनमें से 90 प्रतिशत मरीजों का इलाज सीधे उनके घरों से किया गया. एमएसयू को 108-इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस के साथ जोड़ने से इसकी पहुंच 100 किलोमीटर के दायरे तक बढ़ गई.

स्ट्रोक भारत में मौत और लंबे समय तक विकलांगता के मुख्य कारणों में से एक है. स्ट्रोक में, हर मिनट मायने रखता है—अगर इलाज में देरी हो तो हर मिनट लगभग 1.9 बिलियन ब्रेन सेल्स खत्म हो जाते हैं.

आवश्यक समय के भीतर समय पर देखभाल मिलने से मृत्यु दर और आजीवन विकलांगता को काफी हद तक कम किया जा सकता है. लेकिन, स्ट्रोक केयर में सबसे बड़ी चुनौती मरीजों को स्ट्रोक-रेडी हॉस्पिटल तक पहुंचने में लगने वाला समय है.

असम सरकार के हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के सचिव और कमिश्नर, पी अशोक बाबू ने कहा, “इस हैंडओवर से असम का इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम मज़बूत होगा और यह पक्का होगा कि यह जीवन बचाने वाली सर्विस राज्य की स्वामित्व में चलती रहे.”

उन्होंने कहा कि आईसीएमआर के साथ मिलकर काम करने से स्ट्रोक के मरीजों को तेजी से इलाज, बेहतर तालमेल और बेहतर नतीजे मिले हैं, और यह आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत आधार देता है.

संपादक की पसंद

